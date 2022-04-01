Dans la convention collective Syntec , les salariés sont répartis en catégories, dont les cadres.Des règles particulières peuvent s’appliquer pour chaque catégorie.

En ce qui concerne les cadres, en particulier, comment s’organise leur classification ? Quelle est la durée de la période d’essai pour les cadres en Syntec ? Quels sont les salaires minimaux des cadres sous Syntec ? En cas de rupture de la relation de travail, quelle durée de préavis est applicable ? On vous éclaire.

Pour la classification des cadres sous Syntec, elle est élaborée en fonction du coefficient du cadre sous Syntec, de sa position, de ses tâches et responsabilités.

Vous trouverez ci-dessous la grille Syntec des cadres.

Position du cadre Coefficient Description des responsabilités reposant sur le cadre en Syntec 1.1. 95 Cadres assimilés à des ingénieurs ou qui mettent en pratique les informations reçues 1.2. 100 Cadres assimilés à des ingénieurs ou cadres qui mettent en pratique les informations reçues et qui ont un diplôme de sortie des écoles visées dans l’article 2-c de la CCN 2.1. 105 (<26 ans) 115 (>26 ans) Cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession et des qualités intellectuelles et humaines qui leur permettent de s’informer de manière rapide des travaux d’études. Ils peuvent éventuellement coordonner les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux 2.2. 130 Cadres remplissant les conditions de la position 2.1 et, devant prendre des initiatives, à partir d’instructions précises de leur supérieur, devant assumer des responsabilités ; étudiant des projets courants et pouvant participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches sans fonction de commandement 2.3. 150 Cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; à partir des directives données par leur supérieur, les cadres doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités afin de diriger les employés, les techniciens ou les ingénieurs effectuant la même fonction 3.1. 170 Cadres placés sous les ordres d’un chef de service et qui mettent en pratique des connaissances correspondant à un diplôme et à des connaissances pratiques étendues. Ils n’assurent pas de responsabilité complète et permanente puisque celle-ci revient à leur N+1 3.2. 210 Cadres devant prendre des initiatives et des responsabilités issues de leurs fonctions. Ils orientent, contrôlent le travail des personnes qui sont sous leur responsabilité (commandement des collaborateurs et cadres) 3.3. 270 Cadres avec de grandes initiatives et responsabilités. Une bonne coordination est requise entre plusieurs services et exige une grande valeur technique ou administrative

Quelle est la durée de la période d’essai pour les cadres sous Syntec ?

La période d’essai sous Syntec varie selon la catégorie du salarié.

Pour les cadres, la convention collective fixe une durée identique au maximum prévu par la loi. Vous devez donc respecter une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois pour 4 mois supplémentaires.

💡 Bon à savoir : ce renouvellement n'est pas automatique. Il doit être prévu dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un accord écrit du salarié.

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Quels sont les salaires minima des cadres sous Syntec ?

En tant qu’employeurs, il convient de respecter les salaires minimaux des cadres.

Pour ce faire, vous devez vous conformer à la grille de salaires Syntec , régulièrement actualisée par des avenants Syntec négociés par les partenaires sociaux.

💡 Bon à savoir : à ce jour, aucun nouvel accord salarial n'a été signé pour 2026. La grille ci-dessous, issue de l'accord du 26 juin 2024, reste donc applicable.

Salaires minima des cadres sous Syntec pour 2026

Positions Cadres Coefficient Syntec des Cadres Salaire minimaux des Cadres 1.1 95 2 135 € 1.2 100 2 240 € 2.1 (moins de 26 ans) 105 2 315 € 2.1 (plus de 26 ans) 115 2 530 € 2.2 130 2 850 € 2.3 150 3 275 € 3.1 170 3 650 € 3.2 210 4 495 € 3.3 270 5 755 €

Quelles règles pour les heures supplémentaires des cadres sous Syntec ?

Les heures supplémentaires sont des heures travaillées au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail.

Les cadres ne sont pas concernés par les heures supplémentaires en Syntec.

💡 Bon à savoir : selon la convention collective Syntec, les cadres peuvent être soumis au forfait jour (la durée maximale de travail est de 218 jours) ou au forfait mixte (la durée maximale de travail est de 219 jours).

Préavis pour le cadre sous Syntec

La personne à l’origine de la rupture de la relation de travail doit respecter un délai de préavis.

Il s’agit d’une durée de prévenance à l’issue de laquelle le contrat de travail prend fin.

La durée de préavis sous Syntec dépend du mode de rupture du contrat de travail, de la personne à l’origine de celle-ci (l’employeur ou le salarié) et de l’ancienneté du salarié.

Lors d’une démission ou d’un licenciement, par exemple, le cadre doit respecter un délai de préavis égal à 3 mois.

Indemnité en cas de licenciement d’un cadre

Il existe des règles encadrant l’ indemnité de licenciement en Syntec . Le salarié peut bénéficier de cette indemnité s'il a au moins 8 mois d'ancienneté. Elle n'est pas due en cas de faute lourde ou grave.

Selon la convention collective Syntec, l’indemnité de licenciement des cadres est calculée en mois de rémunération selon l'ancienneté et le type de salariés.

Montant de l'indemnité de licenciement des cadres sous Syntec

Ancienneté du salarié Cadre Montant de l’indemnité de licenciement Moins de 2 ans ¼ de mois pour chaque année de présence Plus de 2 ans ⅓ de mois pour chaque année de présence