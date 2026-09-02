À retenir Depuis le 1er août 1998 , l'employeur doit conserver un double de chaque bulletin de paie, en version papier ou électronique, pendant 5 ans minimum (article L3243-4 du Code du travail).

Pour les bulletins de paie dématérialisés, la disponibilité doit être garantie 50 ans , ou jusqu'aux 76 ans du salarié (70 ans, âge de mise à la retraite d'office, augmenté de 6 ans).

Le point de départ du délai est toujours la date de transmission du bulletin, quel que soit le mode de remise.

Le non-respect de cette obligation constitue une contravention de 3ᵉ classe , sanctionnée par une amende pouvant atteindre 450 € par salarié concerné.

Au-delà de l'amende, l'absence de bulletin conservé prive l'employeur de preuve en cas de litige devant le conseil de prud'hommes.

En tant qu'employeur, vous devez prêter une attention particulière aux règles qui encadrent la gestion de la paie. Le respect de la durée de conservation des fiches de paie en fait partie, au même titre que l'exactitude des mentions qui y figurent.

Que dit la loi sur l'obligation de conserver les bulletins de paie ?

Que dit la loi sur l'obligation de conserver les bulletins de paie ?

La loi vous oblige, en tant qu'employeur, à conserver un double des bulletins de paie de vos salariés, en version papier ou électronique. Cette obligation porte sur l'ensemble des bulletins émis et s'inscrit dans les règles de conservation des documents sociaux qui encadrent la durée pendant laquelle ces copies doivent rester accessibles.

Cette exigence n'a pas toujours existé sous cette forme. Elle date du 1er août 1998. Avant cette date, votre obligation portait sur la tenue d'un livre de paie, c'est-à-dire un document centralisant les informations contenues dans les fiches de paie de l'ensemble de vos salariés. La loi de 1998 a supprimé ce registre au profit d'une obligation plus simple à mettre en œuvre : conserver directement une copie de chaque bulletin émis.

L'obligation de respecter la durée de conservation des fiches de paie pèse uniquement sur vous, en tant qu'employeur. Le salarié, de son côté, est seulement incité à conserver son bulletin de paie sans limitation de durée, ce qui fait d'ailleurs partie des mentions obligatoires de la fiche de paie. En pratique, vous pouvez indiquer sur le bulletin : "Dans votre intérêt, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée".

Combien de temps l'employeur doit-il conserver les bulletins de paie ?

Le délai de conservation des bulletins de salaire par l'employeur est de 5 ans minimum, que le bulletin soit remis en version papier ou électronique classique. Le point de départ de ce délai est la date de transmission de la fiche de paie au salarié, peu importe qu'elle ait été envoyée par voie postale, par voie électronique ou remise en main propre.

La règle change pour les bulletins de paie dématérialisés distribués via un service en ligne ou un coffre-fort numérique. Dans ce cas, vous devez rendre le bulletin disponible pour votre salarié pendant une durée plus longue :

soit pendant 50 ans ;

soit jusqu'à ce que le salarié atteigne l'âge de 70 ans, augmenté de 6 ans, soit 76 ans. Cet âge correspond à celui de la mise à la retraite d'office mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1237-5 du Code du travail, et non à l'âge réel de départ à la retraite du salarié, qui peut intervenir bien plus tôt.

Type de bulletin de paie Durée de disponibilité Point de départ Bulletin papier ou électronique classique 5 ans minimum Date de transmission au salarié Bulletin dématérialisé (coffre-fort numérique) 50 ans, ou jusqu’aux 76 ans du salarié Date d’émission du bulletin

💡 Bon à savoir : la simplification du bulletin de paie prévue par la réforme du bulletin de paie clarifié, reportée au 1er janvier 2027, ne modifie en rien ces durées de conservation. Seule la présentation des informations sur le bulletin est concernée.

Que risque l'employeur qui ne respecte pas cette obligation ?

Lors d'un contrôle de l'inspection du travail, vous devez être en mesure de produire le double des bulletins de paie de l'ensemble de vos salariés, en version dématérialisée ou en version papier, sur simple demande de l'agent de contrôle.

⚠️ Attention : le manquement à l'obligation de conservation des bulletins de paie constitue une contravention de 3ᵉ classe, sanctionnée par une amende pouvant atteindre 450 € au maximum, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

Cette amende n'est pourtant pas le seul risque à anticiper. En cas de litige devant le conseil de prud'hommes, notamment sur un différend de rémunération, d'heures supplémentaires ou de solde de tout compte, le bulletin de paie constitue une pièce de preuve déterminante. Si vous n'êtes plus en mesure de produire les bulletins réclamés par un salarié ou par un juge, vous vous exposez à ce que la version présentée par le salarié, ou ses propres estimations, prévalent dans l'appréciation du litige.

Conserver rigoureusement vos bulletins de paie protège donc autant votre conformité que votre capacité à vous défendre en cas de contentieux.

La sécurisation de la paie est l'un des piliers sur lesquels repose une bonne gestion de la paie en entreprise. Elle implique de recourir à des outils informatiques fiables, en particulier :

un cloud : il s'agit d'un espace de stockage numérique où les données sont conservées et cryptées ;

un coffre-fort numérique pour bulletin de paie : cet espace répond à des exigences plus élevées en matière de sécurisation des données et facilite le respect des durées de disponibilité imposées pour les bulletins dématérialisés.

Ces outils s'inscrivent plus largement dans le cadre des documents obligatoires en entreprise que vous devez pouvoir présenter en cas de contrôle.

Pour vous assurer de respecter la durée de conservation des fiches de paie sans y consacrer un temps disproportionné, un logiciel de paie fiable vous permet d'archiver automatiquement chaque bulletin dès son émission, tout en garantissant sa disponibilité pour le salarié pendant toute la durée légale requise.