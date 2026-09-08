Employeurs dans la publicité, il convient d’appliquer les dispositions de la convention collective de la publicité à vos salariés, sauf si la loi leur est plus favorable.

Pour retrouver facilement cette convention, vous pouvez utiliser l’IDCC 86 ou IDCC 0086.

Que signifie IDCC 86 ? Quelle est son utilité ? La convention collective de la publicité est-elle applicable à votre entreprise ? Quelles sont ses principales dispositions ? Payfit vous informe.

Que signifie IDCC 86 ?

Le sigle IDCC se comprend comme l’identifiant des conventions collectives.

Il est composé de 4 chiffres.

L’IDCC 86 ou l’IDCC 0086, correspond à l’identifiant attribué à la convention collective nationale des entreprises de publicité, plus simplement désigné sous l'appellation CCN publicité.

⚠️ Attention : le code IDCC diffère du code NAF (nomenclature d’activité française). En effet, le code NAF est un code d’activité principale attribué à la suite de l’immatriculation.

Quelle est l’utilité de l’IDCC 86 ?

Il existe plusieurs conventions collectives.

Pour retrouver facilement la convention applicable à votre entreprise et ne pas vous trompez dans les règles à respecter, vous pouvez utiliser le code IDCC.

Ainsi, si vous souhaitez rechercher les dispositions de la CCN publicité, pour les appliquer à votre entreprise, vous pouvez tout simplement entrer l’IDCC 86 dans votre moteur de recherche. Vous trouverez alors le texte intégral de la convention des entreprises de publicité du 22 avril 1955.

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Qui est concerné par la CCN de la publicité ou l’IDCC 86 ?

Employeurs, la convention collective (IDCC 86) s’applique à vous si votre activité principale fait partie de la liste suivante :

activité de pré-presse ;

imprimerie de journaux ;

édition de livres ;

édition de journaux ;

édition de revues et périodiques ;

production de films publicitaires ;

etc.

Quelles sont les principales dispositions de l’IDCC 86 ?

1 - Grille de classification des emplois de l'IDCC 86

La grille de classification est intimement liée à la grille de salaires dans la convention collective de la publicité. En effet, le salaire minimal qu'il est susceptible de percevoir, évoluera en fonction de sa situation au sein de la classification.

Au sein de la convention collective des entreprises de publicité, les salariés sont classés de la manière suivante.

Catégories des salariés des entreprises de publicité Positions des salariés des entreprises de publicité Coefficient salariés des entreprises de publicité Employés 1.1 120, 125, 130 1.2 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 1.3 155, 160, 165, 170, 175, 180 1.4 185, 200, 215 Techniciens et agents de maîtrise 2.1 220, 225 2.2 240, 250, 275 2.3 300, 325, 350 2.4 375, 390 Cadres 3.1 400 3.2 400, 415, 425, 450 3.3 450, 475, 500 3.4 550

Il est également prévu dans convention collective de la publicité une grille de salaire .

2 - Période d’essai de l'IDCC 86

La période d’essai permet à l’employeur de vérifier que le poste correspond au salarié. Il permet également au salarié d’analyser si ses tâches correspondent à ses attentes.

Concernant la convention collective publicité, la durée de la période d’essai s’organise de la manière suivante.

Statut du salarié dans la publicité Durée de la période d’essai du salarié dans la publicité Employés (coefficient 120 à 215 inclus) 2 mois Techniciens et agents de maîtrise (coefficient 220 à 400 non compris) 2 mois Cadres (à partir du coefficient 400) 3 mois

3 - Congés exceptionnels pour événements familiaux de l'IDCC 86

Selon le motif, un salarié d’une entreprise de publicité peut bénéficier de congés spécifiques à la convention de la publicité dont les congés exceptionnels pour événements familiaux.

Motifs des congés exceptionnels Sujets Durées des congés exceptionnels Mariage Salarié 1 semaine Enfant 2 jours Soeur ou frère 1 jour Naissance Premier enfant 3 jours À partir du deuxième enfant (si l’aîné a moins de 16 ans et vit au foyer) 4 jours Décès Conjoint 1 semaine Enfant 1 semaine Père, mère 3 jours Beau-parent 2 jours Frère, soeur 2 jours Petit-enfant 2 jours Grand-parent 2 jours

En tant qu’employeur, il convient donc de veiller à l’application de ces dispositions.

Pour en savoir davantage sur le fonctionnement de cette convention collective, rendez-vous sur nos fiches dédiées à la prime d'ancienneté dans la convention de la publicité ou encore à la gestion des arrêts maladie dans les entreprises de publicité.