Qu’est-ce que la convention collective des commerces de détail non alimentaires ?

La convention collective des commerces de détail non alimentaires ou CCN de commerces de détail non alimentaires est un ensemble de texte qui régit la relation de travail entre l’employeur et le salarié dans le secteur du commerce de détail non alimentaire.

Elle adapte les textes du code de travail à la situation des entreprises entrant dans son champ d’application (arrêt maladie, jours fériés, etc.).

Lorsque la convention collective ne prévoit pas de dispositions concernant un point en particulier, c’est la loi qui s’applique.

Attention : vous avez l’obligation d’informer votre salarié sur la convention collective applicable dans votre entreprise (notice d’information, etc.). Elle doit être mentionnée sur le bulletin de salaire.

Convention collective de commerce de détail non alimentaire : quand l’appliquer ?

Une convention collective s’applique à des entreprises appartenant à un secteur d’activité en particulier.

La convention collective 3251 est applicable aux entreprises appartenant au secteur du commerce de détail non alimentaire.

Concrètement, ces entreprises doivent avoir pour activité principale de créer les produits suivants :

maroquinerie et articles de voyage ;

coutellerie (ensemble de couteaux) ;

arts de la table ;

droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;

équipement du foyer, bazars ;

antiquités et brocante, y compris les livres anciens de valeur ;

galeries d'art (œuvres d'art) ;

jeux, jouets, modélisme ;

périnatalité ;

instruments de musique ;

produits de la vape ;

presse et jeux de hasard ou pronostics agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ).

💡Bon à savoir : depuis 2021, la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires s’applique aussi aux commerces assurant la vente au détail, à titre exclusif ou principal, des cigarettes électroniques et des e-liquides.