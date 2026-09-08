En cas d’arrêt maladie, le salarié ne perçoit pas, en principe, de salaire. Des indemnités journalières lui sont versées. Toutefois, une convention collective peut prévoir le versement d’un pourcentage appliqué au salaire brut mensuel.

C'est le cas de la convention collective des prestataires de services , sur l’arrêt maladie, prévoit une indemnisation complémentaire.

Qu’est-ce que l’arrêt maladie ? Que prévoit la convention collective des prestataires de services sur l’indemnisation des salariés ? Quels sont les montants à verser pour les employés, les techniciens et les agents de maîtrise ainsi que les cadres ? Payfit vous répond.

Qu’est-ce que l’arrêt maladie ?

Un arrêt maladie est un arrêt de travail prescrit par un médecin à un salarié malade. Le salarié a l'obligation de transmettre le troisième volet de son arrêt maladie à l’employeur dans les 24 heures suivant sa prescription.

Dès lors que l’employeur reçoit le troisième volet, ce dernier doit établir une attestation de salaire destinée à la Caisse primaire d’assurance maladie, en complétant notamment les champs suivants :

identification de l’employeur : nom/dénomination , adresse, numéro SIRET ;

identification de l’assuré (salarié) : numéro d’immatriculation, nom, etc. ;

informations sur l’arrêt de travail (début, date de reprise anticipée, etc.) ;

salaire de référence.

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La CNN des prestataires de services prévoit-elle une indemnisation complémentaire en cas de maladie ?

Lorsque le salarié est en arrêt de travail, il perçoit une indemnisation de la part de la sécurité sociale , des indemnités journalières. En parallèle, la convention collective des prestataires de services prévoit le maintien de salaire des salariés en arrêt maladie sous réserve de remplir certaines conditions.

Que prévoit la CCN des prestataires de services sur les ETAM en cas de maladie ?

Pour les employés, les techniciens et agents de maîtrise, le montant de l’indemnisation complémentaire dépend :

de l’ancienneté du salarié qui s’apprécie au premier jour d’absence ;

du nombre de jours d’absence.

💡 Bon à savoir : pour connaître le salaire brut, il apparaît utile de se référer à la grille de classification des salaires de la convention des prestataires de services.

Vous trouverez ci-dessous les montants du maintien de salaire :

Nombre d’années d’ancienneté du salarié d’une entreprise prestataires de services Début du versement du montant du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie simple Montant du maintien de salaire à verser au salarié pendant 30 jours Montant du maintien de salaire à verser au salarié pendant 30 jours suivants 1 à 3 ans À compter du 8ème jour 90 % de la rémunération brute 75 % de la rémunération brute Plus de 3 ans et moins de 8 ans À compter du 8ème jour 100 % de la rémunération brute 80 % de la rémunération brute

À partir de la huitième année d’ancienneté, la durée de l’indemnisation augmente de 10 jours par période de 5 ans d’ancienneté, sans pouvoir dépasser 90 jours au total :

Par exemple, entre 8 ans d’ancienneté et 13 ans d’ancienneté, le salarié percevra :

100 % du salaire brut pendant 40 jours (30 jours +10 jours) ;

80 % du salaire brut pendant 40 jours (30 jours +10 jours).

Que dit la CCN des prestataires de services sur les cadres en cas de maladie ?

En ce qui concerne les cadres, le maintien de salaire correspond aux pourcentages suivants.

Nombre d’années d’ancienneté du cadre d’une entreprise prestataires de services Début du versement du montant du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie simple Montant du maintien de salaire à verser au salarié Montant du maintien de salaire à verser au salarié 1 à 3 ans À compter du 1er jour 90 % de la rémunération brute pendant 60 jours 75 % de la rémunération brute pendant les 30 jours suivants Plus de 3 ans à moins de 8 ans À compter du 1er jour 90 % de la rémunération brute pendant 120 jours 8 0% de la rémunération brute les 30 jours suivants 8 ans à moins de 12 ans À compter du 1er jour 90 % de la rémunération brute pendant 150 jours 80 % de la rémunération brute pendant 60 jours Au-delà de 12 ans À compter du 1er jour 90 % de la rémunération brute pendant 180 jours 80 % de la rémunération brute pendant 90 jours