Quel est le contenu du contrat de travail dans la restauration rapide ?

Tout contrat de travail contient des mentions obligatoires (identité des parties, etc.) et en principe, des clauses particulières (période d'essai, clause de non concurrence, etc.).

Elles sont prévues par la loi et / ou par la convention collective.

Concernant la convention collective de la restauration rapide, elle indique que le contrat de travail doit mentionner : l'emploi occupé par le salarié, la durée du travail, le salaire horaire et mensuel et la durée de la période d'essai.

D’autres mentions sont aussi prévues par la loi en fonction du type de contrat de travail choisi.

Pour le CDD, vous devez indiquer :

le motif de recours au CDD ;

la date de la fin du contrat ou une clause de renouvellement ;

la durée minimale d'application en cas d'absence de terme précis ;

la désignation du poste que va occuper le salarié ;

l’intitulé de la convention collective applicable à votre entreprise ;

la durée de la période d'essai si vous en prévoyez ;

le montant de la rémunération ;

les références de la caisse de retraite complémentaire.

💡Bon à savoir : pour la rédaction du contrat, vous pouvez vous appuyer sur un modèle de contrat de travail dans la restauration rapide.

Comment se passe la rupture du contrat de travail dans la restauration rapide ?

Le mode de rupture du contrat de travail dans la restauration rapide diffère selon le type de contrat de travail du salarié.

Si votre relation de travail avec le salarié est régie par un contrat de travail à durée indéterminée, vous pouvez prendre l’initiative de la rupture, votre salarié aussi.

La rupture d’un CDI peut être à l’initiative du salarié dans le cadre d’une démission. À l’initiative de l’employeur lors d’un licenciement pour faute du salarié ou pour difficultés économiques. Mais, le CDI dans la restauration rapide peut également être rompu d’un commun accord entre les parties dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

💡Bon à savoir : la convention collective de la restauration rapide prévoit un délai de préavis (délai de prévenance) à respecter lors d’une démission ou d’un licenciement.

En ce qui concerne la rupture d’un CDD dans la restauration rapide, il prend fin à la date prévue dans le contrat ou lorsque l’événement pour lequel il a été conclu se réalise.