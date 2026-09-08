À retenir La prime de première embauche était une aide temporaire de 4 000 € accordée entre 2015 et 2016 aux TPE recrutant leur premier salarié.

Elle visait à réduire le coût salarial initial pour encourager l’embauche dans les très petites entreprises.

Cette aide n’est plus accessible aujourd’hui , mais d'autres dispositifs existent en 2025.

Des aides à l’embauche en alternance (jusqu’à 6 000 €) sont disponibles pour les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Les entreprises peuvent aussi bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales, automatiquement appliquée aux salaires inférieurs à 2 882,88 € brut/mois.

Lorsqu’une entreprise recrute son tout premier salarié, elle peut, selon les périodes, bénéficier d’aides spécifiques pour faciliter cette première embauche. Parmi les dispositifs ayant existé, la prime de première embauche a marqué les années 2015 et 2016. Cette aide financière visait à encourager les Très Petites Entreprises (TPE) à franchir le cap du premier recrutement, en allégeant temporairement le coût salarial.

Le dispositif permettait aux entreprises éligibles de percevoir jusqu’à 4 000 € sur deux ans, sous certaines conditions : absence d’employé antérieur, contrat d’au moins 6 mois (CDI ou CDD), et rémunération inférieure ou égale à 1,3 fois le SMIC. Cette prime a depuis été supprimée et n’est plus accessible.

Cependant, d’autres aides à l’embauche peuvent s’appliquer, notamment en fonction du contrat signé ou du profil du salarié recruté. En tant qu’employeur, il est essentiel de bien connaître les dispositifs actuels pour optimiser le coût de l’embauche, notamment lors du premier recrutement.

Alors, quelles alternatives à cette ancienne prime existent aujourd’hui ? Quelles aides sont disponibles pour accompagner une première embauche en 2026 ? Payfit vous propose un tour d’horizon des dispositifs actuels.

Mise en place entre 2015 et 2016, la prime de première embauche était une aide financière qui incitait les TPE à recruter leur tout premier salarié. Cette mesure temporaire, qui faisait partie des aides à l’embauche pour les TPE (ayant entre 0 et 19 salariés), visait ainsi à encourager les nouvelles entreprises à embaucher.

Le dispositif permettait de verser jusqu’à 4 000 € sur deux ans aux entreprises qui n’avaient jamais embauché auparavant, à condition de :

signer un contrat d’une durée minimale de six mois, en CDI ou en CDD ;

et de proposer une rémunération inférieure ou égale à 1,3 fois le SMIC.

Cette mesure visait à réduire le coût salarial initial et à lever les freins à l' embauche de son premier salarié dans les structures de très petite taille. Elle a toutefois été supprimée fin 2016 et n’est aujourd’hui plus accessible.

Des mesures alternatives ont alors vu le jour, ouvrant droit à une exonération des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié.

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Quelles sont les alternatives à la prime de première embauche ?

Même si cette prime n’est plus en vigueur, plusieurs dispositifs sont actuellement disponibles pour accompagner les entreprises dans leur premier recrutement. Ces aides varient selon le type de contrat signé ou le profil du salarié recruté.

Aides à l’embauche en alternance

Recruter un alternant est aujourd'hui l’un des moyens les plus efficaces pour bénéficier d’un soutien financier à l’embauche. Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

➡️ Contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans, dans le cadre de la préparation d’un diplôme ou d’un titre professionnel, jusqu’au niveau BAC+5. Une aide à l'embauche d'un apprenti peut alors être accordée à l’employeur pour la première année du contrat. Depuis le 24 février 2025, son montant est de :

5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

2 000 € pour les entreprises de 250 salariés et plus ;

6 000 € pour le recrutement d'apprentis en situation de handicap.

Aucune démarche n'est nécessaire à l'obtention de l'aide, cette dernière est versée automatiquement après que l'employeur a transmis le contrat d'apprentissage de l'apprenti signé à son OPCO (OPérateur de COmpétences).

➡️ Contrat de professionnalisation

⚠️ Attention : le dispositif d'aide exceptionnelle de 6 000 € pour l'embauche de jeunes de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est supprimé pour les contrats signés après le 30 avril 2024.

Toutefois, d'autres aides restent accessibles en 2026 pour certains profils :

2 000 € pour l'embauche d'un demandeur d'emploi de 26 ans et plus

4 000 € pour l'embauche d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus (cumul des deux aides)

Jusqu'à 3 000 € pour l'embauche d'une personne en situation de handicap

💡 Bon à savoir : contrairement à l'aide à l'apprentissage qui est automatique, les aides pour le contrat de professionnalisation nécessitent de remplir un formulaire de demande :

Pour les demandeurs d'emploi : demande à France Travail dans les 3 mois suivant le début du contrat

Pour les personnes handicapées : demande à l'Agefiph (en ligne ou par courrier)

Pour plus de détails, consultez notre article sur l’ aide à l’embauche des jeunes .



Comme pour l’apprentissage, l’aide est versée automatiquement après transmission du contrat signé à l’OPCO. Les entreprises de grande taille doivent également répondre à des critères de progression ou de quota d’alternants pour en bénéficier.

➡️ Tableau des aides à l'embauche en 2026

Types d’aide Alternant Conditions Montant Démarches Aide à l’embauche Demandeur d’emploi d’au moins 26 ans Ne pas faire partie de l’entreprise dans les 6 mois avant la signature du contrat 2 000 € (versés en 2 fois à condition que le contrat soit toujours en cours d’exécution à la seconde date du versement) Remplir et envoyer un formulaire à France Travail dans les 3 mois suivant le début du contrat Aide à l’embauche Demandeur d’emploi de plus de 45 ans Ne pas faire partie de l’entreprise dans les 6 mois avant la signature du contrat ; Absence de licenciement sur le poste occupé dans les 6 mois précédant l’embauche 4 000 € (cumul de 2 000 € + 2 000 €, versés en 2 fois à condition que le contrat soit toujours en cours d’exécution à la seconde date du versement) Remplir et envoyer un formulaire à France Travail dans les 3 mois suivant le début du contrat Aide à l’embauche Personne handicapée Contrat d’au moins 6 mois et de 24 heures par semaine (ou 10h/semaine en cas de dérogation légale ou conventionnelle) Montant maximum : 3 000 € à partir du 6ᵉ mois travaillé Remplir et envoyer un formulaire de demande d’intervention à l’Agefiph (en ligne sur agefiph.fr ou par courrier)

Exonération générale de cotisations patronales

En complément de ces aides ciblées, l’employeur peut bénéficier d’une réduction générale de cotisations patronales, ou zéro cotisations Urssaf, anciennement appelée "réduction Fillon".

Cette mesure permet d’alléger les charges sociales pour les salaires inférieurs à 2 882,88 € bruts par mois. Elle s’applique automatiquement aux contrats de travail d’une durée supérieure à trois mois.



💡 Bon à savoir : dès le 1er janvier 2026, les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations seront modifiées, afin de tenir compte de la suppression des taux réduits des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.