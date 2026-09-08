La prime de panier, aussi appelée panier-repas ou indemnité de repas, est une aide que verse l’employeur au salarié pour compenser les frais engagés pour ses repas lorsqu’il est contraint de les prendre hors de son domicile.

Cette indemnité forfaitaire, éléments variables de paie , exonérée de cotisations sociales sous certaines conditions, varie selon la situation du salarié et les dispositions prévues par la convention collective , un accord d’entreprise ou un usage.

Qu’est-ce que la prime de panier ? Dans quels cas est-elle obligatoire ? Comment calculer cette indemnité ? Peut-on la cumuler avec la mise en place des tickets-restaurant ? Payfit vous répond.

Qu'est-ce que la prime de panier et dans quelles situations peut-elle être versée ?

La prime de panier est un remboursement de dépenses professionnelles, au même titre que les notes de frais , versé au salarié contraint de prendre son repas hors de son domicile.

Le salarié la perçoit, si :

il ne dispose pas d’un restaurant d’entreprise ou d’une cantine dans les locaux de travail ;

il ne peut pas rejoindre son logement durant sa pause repas, pour un temps de transport trop long ou pour une autre raison ;

il travaille à des horaires atypiques (équipe de nuit, par exemple) ou en déplacement.

👉 À noter : la prime de panier est considérée comme un élément variable de paie, à ce titre, elle doit figurer sur le bulletin de paie du salarié.

Quand est-ce que le versement de la prime de panier devient obligatoire pour l’employeur ?

Le Code du travail ne prévoit aucune obligation générale de versement de la prime de panier. Toutefois, son versement peut devenir obligatoire, si :

la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit ;

un accord d’entreprise ou un contrat de travail en fait mention ;

l’employeur a pris un engagement unilatéral ou instauré un usage constant.



📌 Exemple : la convention collective des services de l’automobile prévoit un panier de nuit pour les travailleurs effectuant au moins deux heures de travail entre 22 h et 7 h.

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Quels sont les montants de la prime de panier en 2026 ?

Les plafonds d’exonération des indemnités de panier évoluent chaque année. En 2026, les montants exonérés de cotisations sociales sont les suivants :

Situation du salarié Limite du montant exonéré estimé en 2026 Repas pris sur le lieu de travail en raison de contraintes horaires 7,40 € Repas pris hors domicile sans obligation de restaurant 10,30 € Repas pris dans un restaurant lors d’un déplacement professionnel 21,10 €

💡 Bon à savoir : si plusieurs aides sont versées pour un même repas (exemple : prime de panier et ticket-restaurant pour les salariés ), seule l’indemnité la plus élevée est exonérée de cotisations sociales.

La prime de panier est un forfait dont le montant peut être fixé par :

la convention collective applicable à l’entreprise ;

un accord collectif ou un usage interne ;

à défaut, les plafonds sont fixés par l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales) dans le cadre de la réglementation sociale.

Le nombre de jours concernés par cette indemnité dépend de l’activité du salarié. Elle peut être perçue chaque jour travaillé où les conditions d’attribution sont remplies.

Dans quels cas la prime de panier est-elle exonérée de charges sociales ?

Une prime de panier est exonérée de cotisations sociales, si ces 3 conditions cumulatives sont réunies :

le montant de l’indemnité ne doit pas dépasser le plafond forfaitaire URSSAF, fixé chaque année selon la situation ; l’indemnité repas doit compenser une contrainte réelle liée à l’organisation du travail (impossibilité de faire le trajet domicile-travail durant la pause, absence de moyens de restauration sur le lieu de travail, repas pris sur site, dans des conditions spécifiques, etc.) ; la prime de panier doit respecter les critères de l’URSSAF, à savoir : avoir un lien direct avec l’exercice effectif de l’activité professionnelle / ne pas être versée de manière systématique sans justification / être calculée à hauteur des dépenses réellement engagées ou selon le forfait autorisé.

Au-delà des plafonds, la part excédentaire est soumise à cotisations sociales, comme tout élément de salaire.

⚠️ Attention : si l’un de ces trois critères de versement de la prime panier-repas n’est pas respecté, l’URSSAF peut requalifier la prime en avantage en nature ou en complément de salaire soumis à cotisations sociales et fiscales.

Peut-on cumuler la prime de panier et les tickets-restaurant ?

Le cumul de la prime de panier avec les tickets-restaurant n’est possible que si les deux aides ne couvrent pas le même repas.

Distinction entre prime de panier et tickets-restaurant : bien que les deux dispositifs visent à aider le salarié à financer ses repas, ils obéissent à des règles différentes.

La prime de panier compense une contrainte liée à l'organisation du travail (impossibilité de rentrer chez soi, absence de cantine, horaires atypiques), tandis que les tickets-restaurant constituent un avantage facultatif co-financé par l'employeur et le salarié.

Pour les tickets-restaurant, le montant maximum du ticket restaurant employeur dépend du plafond d'exonération fixé annuellement : en 2026, la participation patronale est exonérée de charges sociales dans la limite de 7,26 € par titre, ce qui permet à l'employeur de proposer une valeur faciale comprise entre 12,10 € et 14,52 € selon son taux de participation (50 % à 60 %).

Format des tickets-restaurant : la dématérialisation des tickets restaurant deviendra obligatoire en 2027, remplaçant les chèques papier par des cartes ou applications mobiles. Cette transition simplifie l'utilisation (paiement à l'euro près, suivi en temps réel) sans modifier les règles de cumul avec la prime de panier.

Exemple :

un salarié travaille de jour du lundi au mercredi : il peut recevoir des tickets-restaurant ;

les jeudis et les vendredis, il travaille de nuit sans accès à un service de restauration : il peut percevoir une prime de panier de nuit.

Qui peut bénéficier de la prime de panier ?

La prime de panier peut concerner :

les travailleurs sur chantier ;

les salariés effectuant des déplacements fréquents ;

les agents de sécurité, conducteurs, personnel de nettoyage ou de transport travaillant hors horaires classiques ;

ou plus largement, toute situation professionnelle où la restauration sur le lieu de travail ou à proximité est impossible.

Existe-t-il un lien entre logement et attribution de la prime de panier ?

Oui, il existe bien un lien entre le logement du salarié et l’attribution de la prime de panier. Si le temps de pause est insuffisant pour regagner le domicile, et que le salarié ne peut pas se restaurer autrement (pas de cantine, temps de pause contraint), il peut bénéficier de l’indemnité repas.

Ce critère est reconnu par l’URSSAF et a été validé par la jurisprudence, dès lors qu’il traduit une contrainte réelle liée à l’organisation du travail.

Faut-il déclarer la prime de panier sur la fiche de paie ?

Oui, la prime de panier doit figurer sur la fiche de paie, comme tout élément de rémunération tels que les frais de déplacement ou les frais de transport . Elle apparaît dans la rubrique frais professionnels , si elle est exonérée de charges sociales.