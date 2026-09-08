À retenir En restauration rapide, les heures supplémentaires concernent celles effectuées au-delà de 35h par semaine, à la demande de l’employeur.

Leur nombre est limité par un contingent annuel .

Elles ne s’appliquent que pour les salariés à temps plein .

Les heures supplémentaires sont soit majorées, soit compensées avec du repos.

Un surcroît d’activité ou un manque de personnel peuvent amener une entreprise à demander à ses salariés de réaliser des heures supplémentaires, y compris dans le secteur de la restauration rapide.

Une heure supplémentaire est une heure de travail effectuée par le salarié, à l’initiative de son employeur, qui va au-delà de la durée légale de travail . En principe, ce temps supplémentaire de travail donne droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur.



Ces dispositions s’appliquent-elles aux heures supplémentaires dans la restauration rapide ? Comment celles-ci sont-elles fixées et calculées ? Et pour quelle rémunération ? Payfit répond à toutes vos questions.

Qu’appelle-t-on heures supplémentaires dans la restauration rapide ?

Durée conventionnelle du travail dans la restauration rapide

Le secteur de la restauration rapide diffère de celui de la restauration traditionnelle. En effet, il est régi par des règles spécifiques établies par la convention collective de la restauration rapide .

Celle-ci s’applique aux entreprises ayant pour activité principale ou exclusive la vente d’aliments et de boissons dans des conditionnements jetables, consommables sur place ou à emporter.

Elle couvre notamment :

les r estaurants à service rapide (dits fast-food) ;

les sandwicheries ;

les pizzerias avec vente à emporter ;

les kiosques et points de vente de restauration rapide ;

les services de livraison de repas, etc.

Cet accord fixe la durée conventionnelle de travail à 35 h par semaine. Dès lors, toutes les heures de travail accomplies par un salarié au-delà de ce seuil (et à la demande de son employeur) sont considérées comme des heures supplémentaires.

Bon à savoir : la convention collective de la restauration collective est référencée sous l’IDCC 1501 et le numéro de brochure 3245.

⚠️ Attention : certains établissements relèvent de la convention HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants). C’est le cas, par exemple, d’un restaurant traditionnel proposant un service à table, des brasseries ou encore des traiteurs organisateurs de réceptions.

Différence entre les heures supplémentaires et heures complémentaires dans la restauration rapide

Bien que leurs noms soient proches, les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont deux choses différentes :

les heures supplémentaires concernent uniquement les salariés ayant un contrat de travail à temps plein (soit le temps de travail allant au-delà de la durée légale de 35 h hebdomadaires) ;

les heures complémentaires ne portent que sur les contrats de travail à temps partiel (soit les heures accomplies en plus de la durée inscrite dans le contrat, sans dépasser le seuil légal).



⚠️ Attention : ces deux catégories se distinguent également des heures de nuit qui relèvent d’un régime particulier.

Quels salariés peuvent bénéficier d’heures supplémentaires dans la restauration rapide ?

La convention collective de la restauration rapide vise l’ensemble des salariés du secteur, quels que soient leur poste ou leur qualification :

le personnel de cuisine (cuisinier, commis, plongeur, etc.) ;

les employés de salle (serveurs, etc.) ;

le personnel d’encadrement (managers, etc.) ;

les livreurs, etc.

Ces salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires en cas de demande de leur hiérarchie.

En revanche, certains salariés ne peuvent pas prétendre à des heures supplémentaires, c’est le cas :

d’un cadre dirigeant qui ne bénéficie pas de ce dispositif, ayant d’importantes responsabilités et une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, avec une rémunération élevée ;

ou d’un salarié en forfait jours, car son temps de travail est décompté en jour et non en heures.

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Le nombre d’heures supplémentaires qu’un salarié a le droit d’effectuer chaque année est limité : c’est ce qu’on appelle le contingent annuel.

Pour la restauration rapide, il est fixé à 130 heures par an par salarié et à 90 heures en cas de modulation du temps de travail (c’est-à-dire lorsque les horaires de travail sont répartis sur toute ou une partie de l’année). Ces données s’appliquent, quelle que soit la taille de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : l’employeur ne peut dépasser cette limite de temps que sous conditions. Il doit notamment informer et demander l’avis du Comité Social ou Économique (CSE).



⚠️ Attention : les heures de travail effectuées pour des travaux urgents (nécessaires afin de prévenir les accidents imminents, etc.) ne sont pas comprises dans le contingent à l’année.

Quelle est la contrepartie des heures supplémentaires dans la restauration rapide ?

Majoration de salaire

La réalisation d’heures supplémentaires dans la restauration rapide donne droit au versement d’une majoration sur le montant brut du salaire.

Celle-ci est fixée de la manière suivante :

pour les heures travaillées de la 36ᵉ heure à la 43ᵉ heure incluse (soit 8 heures supplémentaires) : 25 % de majoration ;

à partir de la 44ᵉ heure : 50 % de majoration.

⚠️ Attention : lorsque les heures supplémentaires dépassent le contingent annuel, le salarié a droit, en plus de cette majoration, à une contrepartie obligatoire sous forme de jour de repos.

💡 Bon à savoir : la convention collective offre aux salariés de la restauration rapide des dispositions plus favorables que celle du Code du travail afin d’améliorer leurs conditions de travail. Dans ce cadre, les majorations des heures supplémentaires sont ainsi supérieures aux taux légaux, avec un ajout de repos compensateur.

Repos compensateur

Dans la restauration rapide, la convention collective prévoit que le salarié peut obtenir un Repos Compensateur de Remplacement (RCR). Celui-ci peut être total ou partiel, et remplace la majoration de salaire pour certaines heures supplémentaires.

Ce repos doit correspondre à une durée équivalente au temps supplémentaire de travail qu’il a réalisé.

Il est accordé lorsque le cumul des heures de repos atteint un minimum de 7 heures. Dans ce cas, le collaborateur peut le prendre en journée ou en demi-journée dans un délai de 2 mois après son acquisition.

💡 Bon à savoir : ce repos permet à l’entreprise de compenser le travail supplémentaire de ses collaborateurs sans versement monétaire.



⚠️ Attention : en cas de désaccord sur la demande de prise de repos par le salarié, l’employeur ne peut pas la différer de plus de 2 mois.

Pour effectuer le calcul du montant total à payer pour les heures supplémentaires en restauration rapide, l’entreprise doit disposer de plusieurs informations :

le nombre exact d’heures travaillées par le salarié dans la semaine ;

son taux horaire brut ;

la durée de travail légal fixé par la convention collective (ici 35 h).



📌 Exemple : pour un salarié, de niveau III, échelon B, dont le taux horaire brut est égal à 12,72 € en 2025. Dans l’hypothèse où il aurait travaillé 44 heures hebdomadaires (soit 9 heures supplémentaires), on obtient le calcul suivant :

Heures de travail = 44 heures Taux de majoration Détail du calcul Montant 8 heures au-delà de la durée conventionnelle (de la 36ème heure à la 43ème heure) 25 % 8 x (12,72 x 125 %) 127,20 € 1 heure (44ème heure) 50 % 1 x (12,72 x 150 %) 19,08 €

36ᵉ à 43ᵉ heure (8 h) → majoration de 25 % : 8 × 15,9 € = 127,20 € ;

44ᵉ heure (1 h) → majoration de 50 % : 1 × 19,08 € = 19,08 €.

Le salarié doit donc toucher 146,20 € brut de paiement pour la seule majoration de ses 9 heures sup.



Ajoutée à ses 35 h hebdomadaires usuelles, on obtient :

(35 h x 12,72) + 146,20 = 591,40 € brut pour ses 44 h accomplies.