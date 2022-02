Qu’appelle-t-on heures supplémentaires dans la restauration rapide ?

Restauration rapide : heures supplémentaires

Il convient, en premier lieu, de préciser que le secteur qui est ici visé est la restauration rapide et non pas la restauration traditionnelle.

Les entreprises concernées sont celles qui vendent exclusivement ou à titre principal des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements ou packaging jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter.

Concrètement, il s’agit des fast food, des entreprises vendant de la crème glacée dans des chariots, etc.

La convention collective dans la restauration rapide prévoit une durée conventionnelle de travail égale à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires dans la restauration rapide correspondent, dès lors, aux heures travaillées par le salarié, au-delà de ce seuil.

Il convient de préciser que les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les heures supplémentaires.

Ce sont des cadres ayant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui prennent des décisions de manière autonome et qui perçoivent une rémunération élevée.

Les salariés sous forfait jours (le temps de travail est décompté en jour et non en heures) ne sont pas non plus concernés.

💡Bon à savoir : vous pouvez identifier la convention collective dans la restauration rapide grâce à son IDCC 1501.

Distinctions nécessaires à faire

La première distinction à faire et à laquelle il faut faire attention porte sur les notions d’heures supplémentaires et heures complémentaires dans la restauration rapide.

En effet, les heures supplémentaires concernent seulement les contrats de travail à temps plein, tandis que les heures complémentaires portent sur les contrats de travail à temps partiel.

Par ailleurs, vous ne devez pas confondre heures supplémentaires et heures de nuit dans la restauration rapide.

Le travail de nuit est exceptionnel et correspond dans le domaine de la restauration rapide au travail effectué, en principe, entre 22 heures et 7 heures. Des règles spéciales lui sont appliquées.