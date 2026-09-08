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Comment choisir un logiciel de paie pour TPE ?

Seheno Randriamanantena
Mise à jour le 2 mins

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Sommaire

Le sigle TPE désigne les très petites entreprises ayant moins de 10 salariés et dont le montant du chiffre d’affaires représente 2 000 000 € maximum.

Pour ces employeurs, la question de la gestion de la paie est essentielle. Il convient donc de bien s’informer sur les solutions existantes, y compris sur les logiciels de paie pour les TPE.

Comment définir un logiciel de paie pour les TPE ? Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir son logiciel de paie pour TPE ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce qu’un logiciel de paie pour les TPE ?

Un logiciel de paie pour TPE est un outil informatique permettant l’automatisation de la paie.

Ainsi, il est possible d’obtenir la génération, par un logiciel, des fiches de paie pour les TPE.

L’un de ses avantages réside aussi dans la capacité de gérer la paie de l’entreprise en interne, grâce au processus d’internalisation de la paie.

Quels sont les critères pour choisir un logiciel de paie pour les TPE ?

Pour bien choisir son logiciel de paie, il est nécessaire de connaître les fonctionnalités traditionnelles et optionnelles d’un logiciel de paie, leur prix ainsi que l’accompagnement proposé.

Étape 1 : Vérifier les fonctionnalités traditionnelles

Les fonctionnalités communes à tous les logiciels de paie sont : l’élaboration des fiches de paie dématérialisées, la veille juridique, la sécurisation de la paie.

Étape 2 : Analyser les fonctionnalités optionnelles

Un logiciel de paie avec DSN permet d'intégrer la solution DSN pour les TPE, c’est-à-dire l’automatisation des déclarations sociales.

Il peut aussi comporter des modules SIRH ou système d’information des ressources humaines.

Étape 3 : Examiner le prix

Des logiciels de paie gratuits existent. Toutefois, les fonctionnalités seront limitées.

Pour les autres logiciels de paie pour TPE, le prix correspondra aux options que vous avez choisies. Nombre de salariés, forfait, option

s. Il est important de se renseigner sur la manière dont se décompose le prix d'un logiciel de paie.

Étape 4 : Rechercher les services proposés

Certains logiciels proposent en plus des fonctionnalités citées précédemment, un accompagnement par des personnes expertes en fiche de paie.

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Tableau récapitulatif : choisir un logiciel de paie pour TPE

Étape 1 : Vérifier les fonctionnalités traditionnelles Étape 2 : Analyser les fonctionnalités optionnelles Étape 3 : Examiner le prix des logiciels de paie Étape 4 : Rechercher les services proposés
Automatisation des fiches de paie DSN Logiciel gratuit Accompagnement spécialisé
Sécurisation du processus de paie SIRH Logiciel payant en fonction des modules choisis Offre de ressources sur la gestion de la paie
Veille légale et conventionnelle

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