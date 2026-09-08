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Comment comprendre la fixation des échelons dans la restauration rapide ?

Seheno Randriamanantena
Mise à jour le 3 mins

Guide des entreprises de la restauration rapide

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Sommaire

À retenir : 

  • Chaque niveau hiérarchique de la restauration rapide comporte plusieurs échelons, qui déterminent la position du salarié dans l’entreprise.

  • La rémunération est directement liée à l’échelon : plus l’échelon est élevé, plus le salaire minimum conventionnel augmente.

  • L’évolution d’un échelon peut s’accompagner d’une augmentation des responsabilités ou de l’autonomie du salarié.

  • La classification par niveau et échelon permet de structurer les emplois, de gérer les carrières et d’assurer le respect des obligations légales et conventionnelles.

La classification professionnelle peut se définir comme un classement ordonné des emplois au sein d’un secteur. C’est un moyen d’organiser le travail des salariés selon des critères fixés par la convention collective applicable et de classer les emplois de manière hiérarchique.

La classification diffère ainsi selon les conventions collectives. Elle prend en compte les spécificités de chaque secteur.

Dans le secteur de la restauration rapide, la convention applicable est la convention collective de la restauration rapide identifiable grâce à son IDCC 1501. Cette convention collective prévoit le classement des salariés par niveaux qui sont ensuite subdivisés en échelons.

Qu’est-ce que la classification professionnelle par échelon dans la restauration rapide ? Quelle est l’importance de la classification par niveau et par échelon dans la restauration rapide ? Payfit vous éclaire.

Qu’est-ce que la classification professionnelle par échelon dans la restauration rapide ?

Critères de classification

La classification dans la restauration rapide est déterminée par la convention collective de la restauration rapide. 

Elle précise qu’il existe 5 critères :

  • le type d'activité : tâches simples, répétitives et variées ;

  • l'autonomie : contrôle permanent, contrôle direct régulier ;

  • la responsabilité : respect des instructions orales et écrites concernant les modes opératoires ;

  • la compétence : expérience professionnelle ;

  • la relation client : accueil, information et orientation du client.

C’est donc à partir de ces éléments que le classement par niveau et par échelon dans la restauration rapide est effectué.

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Classification par niveau et par échelon

Cette classification tient compte des particularités et des nécessités de la restauration rapide : la polyvalence des salariés (exercer des activités différentes) et la polyaptitude (détenir plusieurs aptitudes).

Il est indiqué dans la convention collective nationale ou CCN de la restauration rapide que la classification des emplois comporte 5 niveaux numérotés en chiffres romains : niveau I, II, III, IV et V.

Un niveau équivaut à un degré hiérarchique.

Chacun est subdivisé ensuite en échelons, qui indiquent la position du salarié dans la classification. Ils correspondent aux 4 premières lettres de l’alphabet : A, B, C et D.

Il convient de préciser la position du salarié et notamment son échelon sur la fiche de paie.

💡 Bon à savoir : un salarié du niveau I échelon 1 pourra accéder au niveau I échelon 2 après 10 mois de travail effectif dans l'entreprise.

Niveaux de I à V dans la restauration rapide Échelon des salariés dans la restauration rapide
Niveau I Échelon A
Échelon B
Niveau II Échelon A
Échelon B
Niveau III Échelon A
Échelon B
Échelon C
Niveau IV Échelon A
Échelon B
Échelon C
Échelon D
Niveau V Échelon A
Échelon B
Échelon C

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Quelle est l’importance de la classification par niveau et par échelon dans la restauration rapide ?

Classifier les emplois dans le domaine de la restauration rapide permet d’avoir une vue d’ensemble des fonctions des salariés. Autrement dit, cela permet d’identifier les postes et leur contenu. 

Cette classification contribue à une bonne gestion des ressources humaines que ce soit pour le recrutement ou pour la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences), par exemple.

Ce type d’organisation va également permettre de déterminer le salaire minimum applicable aux salariés selon leur niveau et leur échelon. À titre d’exemple, le salaire de la convention collective de la restauration rapide niveau 1 échelon 1 correspond à un salaire mensuel brut de 1747,24 €.

⚠️ Attention : lorsque le salaire minimum conventionnel est en dessous du salaire minimum légal, l'employeur a l'obligation de verser au salarié un salaire égal au montant du SMIC. Au 1er septembre 2025, le SMIC mensuel brut est de 1801,80 €.

Grille de classification dans la convention collective de la restauration rapide

Sous la convention collective de la restauration rapide, la classification et les critères correspondants sont organisés de la manière suivante.

Niveau / Échelon Type d’activité Autonomie / Responsabilité Compétence Relation client
I - A Tâches simples, répétitives Contrôle permanent Aucune qualification Accueil, info, satisfaction
I - B Actions correctives ponctuelles Contrôle direct régulier Expérience 10 mois I/A Accueil, info, satisfaction
II - A Tâches variées et complexes Situations courantes sans assistance, initiatives limitées CAP ou expérience équivalente Accueil, info, satisfaction, rend compte
II - B Combinaison de tâches plus complexes Adaptations dans cadre précis Expérience confirmée II/A Accueil, écoute, satisfaction, réclamations
III - A Tâches variées, complexes et qualifiées Autonomie dans des circonstances définies, encadrement ponctuel Bac ou expérience équivalente Accueil attentif, satisfaction, clients mineurs
III - B Plusieurs familles de tâches Décisions dans le cadre des procédures Expérience III/A Satisfaction client, réclamations, situations délicates
III - C Tâches complexes et multiples Fonctionnement du site confié Expérience confirmée, CQP responsable opérationnel Satisfaction client, décisions commerciales
IV - A Gestion et animation d’équipe Coordination, suivi, choix moyens Bac+2 ou expérience équivalente Satisfaction client, réclamations, décisions commerciales
IV - B Élaboration des objectifs Contrôle discontinu, compte rendu Expérience IV/A Satisfaction client, réclamations, décisions commerciales
IV - C Participation à l’élaboration des objectifs Contrôle discontinu Expérience IV/B Satisfaction client, réclamations, décisions commerciales
IV - D Participation à l’élaboration des objectifs Responsable fonctionnement et résultats Expérience IV/C Satisfaction client, réclamations, décisions commerciales
V - A Organisation, gestion, animation d’équipe Contrôle discontinu, délégation de pouvoirs Bac+2 ou expérience IV Développement de l’activité
V - B Missions fonctionnelles étendues Contrôle discontinu, autonomie Bac+2 ou expérience IV/D ou V/A Développement de l’activité
V - C Contribution à la stratégie globale Autonomie totale, cadre supérieur Pouvoirs étendus, responsabilité réglementaire Développement de l’activité

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Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est l’IDCC de la convention collective en restauration rapide ?

À chaque convention collective est associé un code en 4 chiffres : l’IDCC. En l’occurrence, l’IDCC de la restauration rapide est 1501.

Quel est le code NAF en restauration rapide ?

Le code NAF en restauration rapide, qui permet d’identifier le secteur d’une entreprise, est 56.10C.

Le changement d’échelon est-il précisé sur le contrat de travail ?

À la signature du contrat de travail, l’échelon est précisé sur le contrat. Modifier cet échelon nécessite un avenant au contrat, puisque l’accord du salarié est nécessaire.

Comment l’échelon interagit-il avec la prime d’ancienneté ?

L’ancienneté du salarié est indépendante de son échelon, même s’il peut avoir évolué dans l’entreprise au fil des ans. Il a droit à une prime d’ancienneté, quel que soit son échelon.

Comment sont rémunérées les heures supplémentaires en restauration rapide ?

Les heures supplémentaires en restauration rapide sont basées sur le salaire majoré de 25 % ou 50 % selon le nombre d’heures effectuées. L’échelon affecte donc indirectement la rémunération des heures supplémentaires.

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