Si vous souhaitez accroître la productivité de votre entreprise et assurer la bonne gestion du personnel, il est indispensable d’avoir, au préalable, une bonne politique d’intégration des nouveaux collaborateurs.

Celle-ci peut comprendre un programme de parrainage en entreprise.

Quelle que soit la méthode de recrutement que vous aviez choisie, un parrain en entreprise vous sera toujours utile.

Quel est l’objectif du parrainage en entreprise ? Qui peut être parrain ou marraine d’un nouveau collaborateur ? Quel est le rôle du buddy dans une entreprise ? Comment mettre en place ce type de parrainage ? PayFit vous répond.

Quel est l’objectif du parrainage en entreprise ?

Quel est l’objectif du parrainage en entreprise ?

Il permet à un parrain ou une marraine dans l’entreprise d’accueillir le nouveau venu, de l’accompagner et de le soutenir tout au long de son intégration.

Ce système de parrainage en entreprise présente des avantages pour le nouveau collaborateur. En effet, il facilite son intégration et son adaptation.

Mais l’employeur peut également y trouver un intérêt. Il est indéniable que ce système contribuera, effectivement, à améliorer votre marque employeur ainsi qu’à terme, la productivité de votre entreprise.

💡 Bon à savoir : le terme “buddy” qui signifie copain ou copine en anglais est fréquemment utilisé pour désigner le parrain ou la marraine.

Qui peut être parrain ou marraine en entreprise ?

Le parrain en entreprise est un salarié qui se porte volontaire pour parrainer un nouveau collègue de travail.

Il est préférable, en effet, de fonder le parrainage sur la base du volontariat.

L’imposer pourrait, au contraire, nuire à vos objectifs.

Des critères peuvent tout de même être pris en compte pour son instauration :

l’expérience : le parrain devrait être quelqu’un d’expérimenté par rapport au poste que va occuper le nouveau collaborateur ;

la sociabilité : il convient de désigner un buddy qui ait de l’aisance à parler, qui n’a pas de difficulté à nouer des liens avec quelqu’un ;

la volonté de transmettre et de partager son expérience ou encore ses astuces.

💡 Bon à savoir : le nouvel arrivant peut ne pas se sentir à l’aise en présence de son n+1 ou d’un quelconque supérieur hiérarchique. Il est, dès lors, souhaitable que le parrain en entreprise ne soit pas le manager du nouvel arrivant.

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Quel est le rôle du “buddy” ?

Le buddy en entreprise est un maillon essentiel dans la vie de celle-ci. Il contribue à améliorer l’efficacité du salarié et éviter, entre autres, les turnover.

Informer

En premier lieu, le parrain informe le nouvel embauché, sur l’histoire de l’entreprise, ses valeurs, sa culture et ses codes. Il est d'ailleurs de coutume que le parrain du nouveau salarié prenne le temps de partager un café avec lui à l'occasion de sa journée d'intégration dans l'entreprise ou au cours de sa première semaine au sein de la structure.

Accompagner

Accompagner le nouveau collaborateur c’est le prendre sous son aile, ne pas le laisser livré à lui-même et améliorer sa qualité de vie au travail (QVT).

A cette occasion, le parrain lui explique l’importance de ses missions, les petites astuces et les différentes méthodes de travail.

Être un appui

Être un buddy c'est aussi se rendre disponible lorsque le nouveau venu a des questions, lorsqu’il a besoin de se confier sur ses inquiétudes ou lorsqu’il veut partager son ressenti.

Rendre compte au manager

Enfin, le parrain ou la marraine en entreprise pourra faire un rapport au manager sur les besoins du nouvel embauché ou sur les axes d’amélioration de son intégration.

Élaborer un plan de parrainage en entreprise

Pour construire une maison, il faut, d’abord, réfléchir au plan de construction.

Il en est de même en ce qui concerne le parrainage en entreprise.

Avant de vous lancer, prenez le temps de :

lister les objectifs que vous voulez atteindre ;

énumérer les moyens que vous allez utiliser pour réussir le parrainage ;

fixer les modalités de sa mise en place.

Pour situer précisément le rôle du parrain dans le parcours global de la recrue, une checklist d'onboarding aide à visualiser le moment où il intervient : accueil le jour J, café pendant la première semaine, puis suivi à un mois.

Trouver un buddy en entreprise

La première étape est d’informer les salariés sur l’instauration du système de parrainage.

Cette information comprend également les objectifs du parrainage, le rôle qu’y joue le buddy et les conditions nécessaires pour le devenir.

A la suite de cette phase, vient l’étape du recueil des noms des salariés qui se sont portés volontaires pour être des parrains et marraines en entreprise.

Il serait également intéressant et salutaire d’édicter un guide du parrain en entreprise.

Celui-ci pourra servir de référence et de repère pour les futurs buddy.

Enfin, une charte de parrainage en entreprise serait une façon d'acter de manière "solennelle" les engagements du parrain.

💡 Bon à savoir : il est important de former les futurs parrains et marraines.