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Que dit la convention collective de la publicité sur la prime d’ancienneté ?

Seheno Randriamanantena
Mise à jour le 3 mins

Guide de la convention des entreprises de publicité

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Sommaire

Toute entreprise dont l'activité principale correspond à l’activité d’agent de publicité, de conseil en communication (média et hors média), de régie publicitaire de médias, de production de films, d’encarts et autres messages publicitaires, est régie par la convention collective de la publicité.

Celle-ci prévoit des dispositions particulières relatives à la prime d’ancienneté.

Qu’est-ce que la prime d’ancienneté ? Quelles sont les conditions pour l’obtenir selon la convention collective de la publicité ? Quel est le montant de cette prime et quand faut-il la verser ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que la prime d’ancienneté dans la convention collective de la publicité ?

La prime d’ancienneté est une somme versée par l’employeur en contrepartie de la fidélité de ses salariés à l’entreprise. Cette prime n’est pas prévue par la loi, toutefois certaines conventions collectives prévoient ce type de rétribution.

La convention collective de la publicité instaure une prime d’ancienneté pour les salariés ayant travaillé au moins 3 ans dans l’entreprise.

Quelles sont les conditions pour obtenir la prime d’ancienneté ?

D’une part, l’obtention de la prime d’ancienneté repose dans la convention collective de la publicité sur l'ancienneté, c’est-à-dire le nombre d’années travaillées au sein d’une entreprise. En effet, pour en bénéficier, il est nécessaire d’avoir au moins 3 ans d’ancienneté.

D’autre part, elle repose sur la catégorie du salarié. Seuls les employés, les techniciens et agents de maîtrise y ont droit.

La prime d’ancienneté n’est donc pas ouverte aux cadres.

💡 Bon à savoir : vous trouverez la date d’ancienneté sur le bulletin de paie du salarié.

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Quel est le montant de la prime d’ancienneté prévu par la convention de la publicité ?

Pour calculer le montant de la prime d’ancienneté, il convient d’appliquer un pourcentage sur le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.

💡 Bon à savoir : vous trouverez le salaire minimum conventionnel dans la partie grille de salaires de la convention de la publicité.

Le pourcentage à appliquer est de :

  • 3 % après 3 ans d’ancienneté ;

  • 3 % + 1 % supplémentaire par année d'ancienneté à partir de la 4ème année, sans pouvoir dépasser 15 %.

Cette prime d’ancienneté doit être versée chaque mois aux salariés éligibles des entreprises de la publicité. Elle doit apparaître sur le bulletin de paie des salariés.

Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant le montant de la prime d’ancienneté dans la convention collective de la publicité.

Nombre d’années d’ancienneté d’un salarié d’une entreprise de la publicité Taux de pourcentage à appliquer sur le salaire minimum conventionnel
Après la 3ème année 3 %
À partir de la 4ème année 3 % + majoration de 1 % par année supplémentaire sans pouvoir dépasser 15 %

Comment calculer la prime d’ancienneté de la convention de la publicité ?

Le calcul de la prime d’ancienneté de la convention des entreprises de publicité est le suivant :

Montant de la prime d’ancienneté du salarié = 3 % x salaire minimum

Exemple : pour un employé de position 1.4, coefficient 200 dont le salaire minimum conventionnel est égal à 1 863 € et ayant une ancienneté de 4 ans, la prime d’ancienneté équivaut à 74,52 € bruts par mois.

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