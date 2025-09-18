À retenir : La grille de salaires détermine les seuils de rémunération minimaux à respecter.

L’employeur n’a pas le droit de verser un salaire dont le tarif brut horaire est inférieur à celui du SMIC.

L’échelle des salaires de la convention collective des prestataires de service a été revalorisée par un accord le 8 avril 2025 concernant la valeur du point.

Vous êtes employeur dans une entreprise prestataire de services et vous devez recruter un collaborateur, mais vous ne savez pas quel salaire proposer ? Pas de panique : la grille de salaires, issue de la convention collective des prestataires de services , fixe les rémunérations minimales à respecter. Véritable référence, elle établit les seuils conventionnels en fonction de la catégorie professionnelle, du niveau des salariés, etc. Qu’est-ce que la grille de salaires des prestataires de services ? Qui doit l’appliquer ? Quelles sont les rétributions minimales prévues ? PayFit vous explique tout ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce que la grille de salaires des prestataires de services ? Qui détermine le salaire minimum d’un salarié ? Dans le droit français, les salaires ne sont pas laissés à la libre appréciation de l’employeur. Ils sont encadrés soit par : la loi avec le SMIC (Salaire Minimum Légal) pour tout salarié ;

les conventions collectives de branche avec des grilles de salaires pour le salaire minimum conventionnel ;

l’entreprise s’il existe un accord. ⚠️ Attention : parmi ses trois possibilités, un employeur du secteur privé doit obligatoirement verser le plus favorable à son salarié. En quoi consiste une grille de salaire ? Dans certains secteurs, comme le tertiaire, certaines entreprises doivent suivre une Convention Collective Nationale (CCN). Ce texte définit les dispositions conventionnelles telles que la classification des emplois, la durée du temps de travail, les congés ainsi que les minimas salariaux. Pour cela, elle comporte en annexe une grille de salaire, c’est-à-dire un tableau de référence qui fixe le salaire minimal applicable à chaque salarié de la branche. Les grilles de salaires résultent généralement d’un accord entre les syndicats d’employeurs et les syndicats de salariés. 💡 Bon à savoir : chaque convention collective possède son propre système pour déterminer ces salaires minimums. Dans le domaine des prestataires de services du tertiaire, les entreprises doivent respecter la convention collective des prestataires de services (indexée par l’IDCC 2098 et la brochure du Journal Officiel N° 3301). Sa grille de salaires se présente sous forme d’un tableau précisant des informations comme : la catégorie à laquelle appartient le salarié ;

le niveau du salarié ;

l’indice ;

le coefficient de salaire ;

la valeur du point ;

le salaire minimum perçu. ⚠️ Attention : le salaire minimum conventionnel correspond au montant en dessous duquel un salarié ne peut être rémunéré. Un employeur n’a pas le droit de proposer une rémunération inférieure aux seuils indiqués. Par contre, il est possible d’offrir un salaire supérieur.

Quels employeurs doivent appliquer la grille de salaires des prestataires de services ? Si le terme “prestataires de services” est utilisé pour désigner de nombreuses activités, toutes les entreprises qui fournissent un service (banques, assurances, cabinets médicaux, sociétés de nettoyage…) ne relèvent pas de la même convention collective. La convention collective des prestataires de services concerne uniquement aux entreprises dont l’activité principale repose sur des prestations de services externalisés comme : les services d’accueil à caractère événementiel, actions d’animation et de promotion, gestion annualisée des prestations de service d’accueil ;

les centres d’appel (gestion à distance de la relation client, etc.) ;

les entreprises de téléservices (travaux de secrétariat, de réception, etc.) ;

les centres d’affaires et entreprises de domiciliation (domiciliation fiscale, etc.) ;

les sociétés de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ;

les palais de congrès (service d’organisation et de prestation de services, etc.) ;

les sociétés pratiquant l’activité de recherche de débiteurs en masse, etc.

💡 Bon à savoir : la CCN dépend toujours de l’activité principale et du code NAF/APE attribué par l’INSEE à une entreprise.

Les différents niveaux de salaire prévus par la convention collective Pour faire une fiche de paie en règle, il est nécessaire de maîtriser l’échelle de salaires applicable à l’entreprise. La grille de salaires de la convention collective des prestataires de service se divise selon 3 catégories professionnelles de salariés déclinées en 3 échelons respectifs : les employés (niveaux 1 à 3) ;

les techniciens et agents de maîtrise (niveaux 4 à 6) ;

et les cadres (niveaux 7 à 8). Valeur du point La grille de référence a été modifiée par un accord du 8 avril 2025 pour revaloriser les salaires et la valeur du point. La valeur du point correspond à un indice utilisé pour déterminer le salaire de base d’un salarié en fonction de sa catégorie professionnelle. Pour le calculer, on multiplie généralement cette valeur par le coefficient attribué au salarié dans la classification des emplois. Elle est de : pour l’échelle de rémunérations minimales n° 1 (Annexes I et II) :

4,105 € pour le statut employés ;

3 763 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;

3 687 € pour le statut cadres.

pour l’échelle de rémunérations minimales n° 2 (Annexes III et IV) :

3,876 € pour le statut employés ;

3 763 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;

3 687 € pour le statut cadres. 📌 Exemple : pour les employés avec un coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s’élève à 11,88 € (grille de rémunération n° 1) et 11,91 € (grille de rémunération n° 2).

💡 Bon à savoir : la catégorie professionnelle du salarié et son coefficient doivent être mentionnés sur son contrat de travail et son bulletin de paie.

Quels sont les minimas prévus par la grille de salaires des prestataires de services pour 2025 ? Grille de salaires des employés La grille de salaire suivante indique la rémunération mensuelle minimale à respecter en tant qu’employeur pour un salarié de catégorie professionnel « employé ». Les montants correspondent à des salaires mensuels bruts pour une durée de travail à temps plein de 35 heures par semaine.

Grille de salaires des employés dans la CCN des prestataires de services

Niveau de l’employé Coefficient de salaire Salaire minimum à verser 1 120 1 802,10 € * 130 1 810,31 € * 140 1 818,52 € * 2 150 1 826,73 € * 160 1 830,83 € 3 170 1 843,15 € 190 1 851,36 €

⚠️ Attention : avant l’accord du 8 avril 2025, certains salaires minimums conventionnels de la grille étaient inférieurs au SMIC. L’augmentation de la valeur du point a permis de rattraper ce décalage. Désormais, au lieu du SMIC, les salariés perçoivent le salaire minimum conventionnel prévu par la grille.

Grille de salaires des techniciens et agents de maîtrise dans la CCN des prestataires de services

Niveau du technicien ou agent de maîtrise Coefficient de salaire Salaire minimum à verser 4 200 1 930,42 € 220 1 986,86 € 5 230 2 039,55 € 240 2 099,75 € 6 250 2 152,44 € 260 2 223,93 €

💡 Bon à savoir : lorsqu’un salarié décide de quitter une entreprise, les conditions de son départ sont déterminées par la convention collective des prestataires de services en cas de démission .

Grille de salaires des cadres dans la CCN des prestataires de services

Niveau du cadre Coefficient de salaire Salaire minimum à verser 7 280 2 503,47 € 290 2 680,45 € 300 3 141,32 € 330 3 185,57 € 8 360 3 406,79 € 390 3 683,31 € 420 3 959,84 € 9 450 4 837,34 € 500 5 722,22 € 550 6 301,08 €