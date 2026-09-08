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Comment chercher et trouver un bon expert-comptable ?

Seheno Randriamanantena
Mise à jour le 5 mins

Guide de la gestion de la paie

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Sommaire

Entrepreneurs, vous venez de recruter votre premier salarié ? II est nécessaire de réfléchir à la gestion de la paie de votre entreprise (calcul et édition des bulletins de paie, etc.).

Plusieurs options s’ouvrent à vous, notamment le recours à un expert-comptable. Dès lors, il existe plusieurs moyens de trouver ce professionnel du calcul et du droit.

Qu’est-ce qu’un expert-comptable ? Comment trouver un expert-comptable ? Quelles sont ses missions en rapport avec la paie ? Payfit répond à vos questions.

Qu’est-ce qu’un expert-comptable ?

L’externalisation de la paie représente l’une des solutions les plus simples pour permettre à un entrepreneur de bien gérer sa paie. Cela réduit le risque de commettre des erreurs sur sa comptabilité et de subir des sanctions financières.

L’objectif est de faire appel à une personne ou à un cabinet externe afin de lui déléguer totalement ou partiellement la gestion de la paie. Parmi les professionnels spécialisés dans les comptes de l’entreprise, comme un responsable de paie par exemple, recourir à un bon expert-comptable reste la meilleure stratégie.

L’expert-comptable est un professionnel qui dispose d’un diplôme d’expertise comptable (Bac + 8). Il est spécialisé dans la comptabilité, mais aussi dans la gestion de la paie et les questions sociales et juridiques de l’entreprise. Il délivre des conseils pertinents à ses clients entrepreneurs sur la planification budgétaire, la prévision de trésorerie ou le montage de dossiers de financement. 

Faire le choix de ses services apporte d’autres avantages par rapport à un simple comptable : 

  • il contrôle la régularité des opérations financières de la société ;

  • il intervient lors des contrôles fiscaux ou sociaux et peut représenter l’entreprise auprès de l’administration ficale ou des organismes sociaux ;

  • il assure l’accompagnement de l’entrepreneur dans le développement de son activité et ses prises de décisions importantes ;

  • grâce à son inscription à l’Ordre des experts-comptables, il est garant de la conformité des normes comptables en vigueur ;

  • il cultive une relation étroite avec un réseau de professionnels officiant dans le juridique. En guise de partenaire, il peut faire appel aux services d’un avocat, d’un notaire ou d’un fiscaliste.

Comment trouver un expert-comptable ?

Trouver un expert-comptable en ligne

Aujourd’hui, vous avez la possibilité de trouver un expert-comptable en ligne, via une simple recherche sur Internet.

En utilisant un moteur de recherche tel que Google, vous pourrez en effet trouver : 

  • des sites vitrine d’experts-comptables : ces experts-comptables appartiennent à des cabinets d’expertise comptable physique. Ainsi, la correspondance se fera dans le cabinet de l’expert-comptable, par téléphone ou par e-mail ;

  • des experts-comptables en ligne : ces sites proposent de digitaliser la gestion de votre comptabilité. La correspondance se fera par l’intermédiaire de la plateforme, sur une interface spécialisée. Le prix de l'expertise comptable est alors particulièrement avantageux ;

  • des prestataires de paie en ligne : ces plateformes en ligne vous proposent de gérer votre paie sans que vous n’ayez de compétences ou de ressources supplémentaires en interne. 

L’une des difficultés réside dans le fait de trouver l’expert en fiche de paie qui saura s’ajuster aux besoins de votre entreprise. Pour trouver un professionnel de qualité, n’hésitez pas à consulter les avis des internautes sur des sites fiables ou consulter un comparatif des experts-comptables en ligne. Privilégiez un expert-comptable de proximité pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

💡 Bon à savoir : assurez-vous que l’expert-comptable que vous démarchez soit spécialisé dans votre secteur d’activité, ainsi que dans la forme juridique de votre entreprise.

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Trouver un expert-comptable grâce à un annuaire fiable

Rechercher un expert-comptable est également possible en utilisant l’annuaire des experts-comptables. Celui-ci est disponible sur le site officiel de l’Ordre des experts-comptables, reconnu comme fiable.

Pour utiliser cet annuaire, vous n’aurez qu’à renseigner le lieu où se trouve votre entreprise. Dès lors, vous aurez accès à la liste des experts-comptables localisés près de votre société, ainsi qu’à leurs coordonnées.

Trouver un expert-comptable grâce aux manières traditionnelles

Bien souvent, c’est tout simplement par le bouche-à-oreille et les recommandations de votre entourage que vous pourrez trouver l’expert-comptable qu’il vous faut.

Notez que vous pouvez également, sur rendez-vous, vous rendre dans les bureaux des cabinets d’expertise comptable afin d’interagir directement avec l’expert-comptable.

💡 Bon à savoir : le prix d’une fiche de paie chez un expert-comptable peut aller d’une quinzaine à une trentaine d’euros.

Quelles sont les missions de l’expert-comptable portant sur la paie ?

Pour trouver un expert-comptable en fonction de vos besoins, vous pouvez vous référer à la liste des missions suivantes.

1 - Établir des bulletins de salaire

Faire des fiches de paie fait partie des tâches qui peuvent être demandées à l’expert-comptable. Il s’occupera notamment d’effectuer les calculs à faire figurer sur un bulletin de salaire :

  • calcul des charges sociales ;

  • calcul des charges patronales.

2 - Réaliser de la déclaration sociale nominative

L’expert-comptable a la faculté de procéder à la déclaration sociale nominative ou DSN. Elle concerne tous les employeurs affiliés au régime général de la Sécurité sociale et au régime agricole.

3 - Vérifier la conformité légale et conventionnelle

Votre gestionnaire de paie doit procéder à la vérification des fiches de paie selon la loi et la convention collective applicable à l’entreprise.

Cette vérification implique d’examiner :

  • les mentions obligatoires sur une fiche de paie ;

  • les calculs nécessaires ;

  • la forme du bulletin de salaire.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Comment s’assurer d’avoir trouvé le bon expert-comptable au premier rendez-vous ?

Lors de votre première visite, vous pouvez demander à l’expert-comptable de vous faire visiter le cabinet. S’il travaille avec des assistants, vous aurez le loisir d’observer leur mode de fonctionnement. En posant une question technique en rapport avec votre activité, vous déterminerez selon la réaction de l’expert-comptable s’il est apte à collaborer avec vous. N’hésitez pas à laisser une trace écrite de vos besoins grâce à une lettre de mission.

Quel cabinet d’expertise-comptable privilégier en fonction de la taille de mon entreprise ?

La taille du cabinet d’expertise-comptable est proportionnelle à la taille de votre entreprise. Si vous êtes une petite structure, il vaut mieux se reporter sur un cabinet à taille humaine, avec un ou deux professionnels. Ces professionnels cultivent une relation de proximité avec leurs clients, du suivi de leur activité jusqu’à leur développement menant à la création d’un nouveau statut juridique.

À l’inverse, les entreprises plus importantes font le choix de se tourner vers des cabinets de plusieurs dizaines, voire centaines d’experts-comptables. En effet, chacun est spécialisé dans un domaine administratif ou une activité particulière.

Quels sont les différents types d’honoraires d’un expert-comptable ?

Les cabinets d’expertise comptable proposent généralement trois types de facturations pour leurs services : 

  • facturation au forfait selon le service effectué ;

  • facturation à l’heure selon le temps passé pour le bilan ou l’accompagnement ;

  • facturation mensuelle ou annuelle sur une prestation définie sur devis.

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