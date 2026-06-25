À retenir : Les erreurs les plus fréquentes sur les notes de frais sont l’ absence de justificatif de paiement pour les frais professionnels et le dépassement des plafonds d’exonération de charges sociales.

L’expert-comptable doit être vigilant pour éviter le risque de fraude : dépenses personnelles passées en dépenses professionnelles, justificatif de paiement falsifié, remboursements multiples ou excessifs pour des frais engagés, etc.

Pour faciliter la comptabilité et réduire le risque d’erreur, des outils informatiques spécialisés dans le traitement des notes de frais peuvent vous aider. Cela évite à l’employeur de faire face à un redressement par l’URSSAF en cas de contrôle.

Le remboursement des frais professionnels intervient après la validation des notes de frais . Cette étape consiste à vérifier l’exactitude des informations et des justificatifs fournis par le salarié. L’objectif est de prévenir toute erreur ou irrégularité sur les notes de frais, sous peine de sanctions.

Quelles sont les erreurs fréquentes sur une note de frais ? Comment éviter ou corriger les erreurs de notes de frais ? Comment reconnaître une fausse note de frais ? Quelles sont les sanctions possibles en cas d’erreurs sur une note de frais ? PayFit vous renseigne.

Quelles sont les erreurs fréquentes sur une note de frais ?

Quelles sont les erreurs fréquentes sur une note de frais ?

Lors du processus de gestion des notes de frais , certaines erreurs peuvent être commises. Les plus courantes sont un remboursement injustifié et le dépassement des plafonds d’exonération des charges sociales.

Remboursement de notes de frais injustifiées

Pour que le salarié obtienne le remboursement de ses notes de frais , il a l’obligation de produire un justificatif pour chaque frais engagé (facture, reçu, etc.).

L’erreur que peut commettre l’employeur est de rembourser des frais professionnels sans justificatifs.

Or, en cas de contrôle effectué par l’URSSAF , il doit être en mesure de produire les justificatifs pour chaque frais dépensé et remboursé. Il est donc indispensable de respecter cette règle.

Dépassement des plafonds d’exonération des charges sociales

Le remboursement des notes de frais fait l’objet d’exonération de charges sociales .

Toutefois, l’URSSAF encadre cette exonération en fixant des limites strictes . Il est donc essentiel, en tant qu’employeur, de s’assurer du respect de ces plafonds afin d’éviter tout redressement .

Le tableau ci-dessous reprend quelques-uns des plafonds d’exonérations des charges sociales.

Tableau des plafonds d'exonération des notes de frais pour 2026

Type de frais Plafond d’exonération 2026 Indemnité de restauration sur le lieu du travail 7,50 € Salarié contraint de prendre son repas au restaurant 21,40 € Salarié non contraint (indemnité de collation hors des locaux ou sur chantier) 10,40 €

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Pour réduire les risques d’erreurs, il est recommandé d’adopter une solution dédiée, comme un logiciel de gestion des notes de frais . Ce type d’outil permet de simplifier le processus de traitement, de sécuriser les validations et de limiter les erreurs administratives.

Les mécanismes de prévention automatique

Un logiciel de paie intègre plusieurs contrôles automatiques avant même la validation par l'employeur. En temps réel, il peut :

extraire automatiquement les informations du justificatif (date, montant, type de dépense) à partir d'une simple photo grâce à la reconnaissance OCR ;

vous alerter instantanément si un montant dépasse les seuils d'exonération URSSAF (7,50 €, 10,40 € ou 21,40 € selon le type de repas) ;

détecter automatiquement les doublons en identifiant un justificatif déjà soumis ;

vous empêcher de soumettre une note de frais sans pièce jointe.

💡 Bon à savoir : depuis juin 2020, les justificatifs dématérialisés font foi en cas de contrôle URSSAF. Une fois la note validée dans un logiciel conforme, il n'est plus nécessaire de conserver les originaux papier.

Correction des erreurs détectées

Si une erreur est identifiée, les outils de gestion permettent de la corriger rapidement. Concrètement, ils peuvent :

vous envoyer une notification automatique pour vous alerter sur les notes de frais en attente de validation ;

bloquer la validation en cas d'anomalie détectée (montant dépassant les plafonds, justificatif manquant) ;

vous permettre de corriger directement via l'interface avant intégration dans le bulletin de paie ;

intégrer automatiquement les notes validées dans le bulletin de paie du mois ;

vous offrir la possibilité d' ajuster le remboursement sur la paie suivante, soit en complétant un montant insuffisant, soit en effectuant une retenue en cas de trop-perçu.

⚠️ Attention : même avec un logiciel automatisé, un contrôle humain reste indispensable avant validation définitive, notamment pour vérifier la cohérence entre le type de dépense et le justificatif fourni.

Il peut arriver que de faux justificatifs de frais professionnels soient transmis par les salariés à leur employeur.

Ainsi, certains salariés essaient de :

faire passer leurs frais personnels en frais professionnels ;

modifier le contenu des justificatifs des notes de frais pour que le montant du remboursement soit supérieur à la réalité (augmenter le prix du carburant, etc.) ;

obtenir plusieurs remboursements pour les mêmes frais.

Il est donc important de bien vérifier les justificatifs de notes de frais ainsi que les motifs de dépenses qui vous sont soumis pour éviter les erreurs sur les notes de frais.

Aussi, il est recommandé d’établir un tableau de suivi des dépenses engagées par vos salariés sur le mois ou sur l’année.

Quelles sont les sanctions en cas d’erreurs sur une note de frais ?

Les erreurs sur les notes de frais peuvent être sanctionnées à l'occasion d'un contrôle effectué par l'URSSAF .

Redressement URSSAF en cas d'absence de justificatifs

En cas d'absence de justificatifs ou lorsque le plafond d'exonération des charges sociales est dépassé, l'employeur peut faire l'objet d'un redressement .

L'URSSAF peut alors réclamer :

le paiement des cotisations sociales non versées sur les sommes indûment exonérées ;

des majorations de retard (entre 5 % et 10 %) ;

des pénalités pouvant aller jusqu'à 25 % en cas de manquement délibéré.

💡 Bon à savoir : l'URSSAF peut contrôler les notes de frais sur une période de 3 ans (ou 5 ans en cas de travail dissimulé). Il est donc essentiel de conserver tous les justificatifs pendant 10 ans minimum *

Sanctions pénales en cas de fraude

En cas de fraude avérée (fausses notes de frais, justificatifs falsifiés), l'employeur et/ou le salarié s'exposent à des sanctions pénales :

amende pouvant atteindre 45 000 € ;

peine de prison jusqu'à 5 ans (en cas de faux et usage de faux) ;

licenciement pour faute grave du salarié fraudeur.

Il est donc capital de veiller au respect strict des règles encadrant les notes de frais et de mettre en place des procédures de contrôle efficaces.