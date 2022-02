Quelles sont les mentions obligatoires du contrat de travail ?

Il existe plusieurs types de contrat de travail. Les plus connus et les plus fréquemment utilisés sont le contrat à durée indéterminée (CDI) et le contrat à durée déterminée (CDD).

Vous trouverez ci-dessous les mentions obligatoires devant figurer respectivement dans ces contrats.

Mentions obligatoires dans le contrat de travail CDI

Si votre choix se porte sur le contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, sachez qu’il n’existe pas de formalisme particulier. En théorie, l’écrit n’est d’ailleurs pas une obligation.

Toutefois, si vous voulez établir un écrit, les mentions suivantes doivent y figurer :

l’ identité et l’ adresse des parties ;

et l’ des parties ; la fonction et la qualification professionnelle ;

et la professionnelle ; le lieu de travail de votre salarié ;

de votre salarié ; la durée du travail ;

; la rémunération (salaire et primes) ;

(salaire et primes) ; les congés payés ;

; la durée de la période d'essai ;

; la convention collective applicable ;

; les délais de préavis à respecter en cas de rupture du contrat.

Mention obligatoire dans le CDD

En ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée, il est encadré par la loi.

Vous ne pourrez y recourir que dans certaines situations bien définies par la loi : le remplacement d’un salarié, l’augmentation de l’activité habituelle de l’entreprise, l’exécution de travaux temporaires, etc.

En tout état de cause, il est nécessaire de faire apparaître ces mentions obligatoires dans le contrat de travail à durée déterminée :

le motif de recours au CDD ;

; la date de la fin du contrat ou une clause de renouvellement ;

ou une ; la durée minimale d'application en cas d'absence de terme précis ;

la désignation du poste que va occuper le salarié ;

que va occuper le salarié ; l’intitulé de la convention collective applicable à votre entreprise ;

; la durée de la période d'essai si vous en prévoyez ;

si vous en prévoyez ; le montant de la rémunération ;

; les références de la caisse de retraite complémentaire.

Mentions obligatoires dans le contrat de travail à temps partiel

Lorsque la durée de travail d’un salarié est inférieure à la durée de travail légale, son contrat est qualifié de contrat de travail à temps partiel.

Il ne travaille donc pas à temps plein mais à temps partiel.

Il est nécessaire, dans ce cas, d’indiquer dans le contrat de travail à temps partiel les mentions obligatoires suivantes :

la qualification de votre salarié ;

de votre salarié ; les éléments de sa rémunération ;

; la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ;

; la répartition de la durée du travail, les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée ;

de la durée du travail, les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée ; les limites d’ heures complémentaires ;

; les modalités de communication des horaires de travail par écrit au salarié.

Attention : lorsque le contrat de travail à temps partiel est à durée déterminée, les mentions obligatoires du CDD doivent également y être mentionnées.