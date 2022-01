Privateaser

Au niveau de la gestion du personnel, PayFit leur a apporté une plus grande autonomie. Il est désormais possible de faire eux-mêmes les entrées et sorties des salariés directement sur la plateforme.

La fonctionnalité qu'Alexandre préfère ? Celle qu'il trouve la plus simple et la mieux pensée, c'est la gestion des déclarations sociales, qui sont prises en charge par PayFit.

Par exemple, on entre un nouveau salarié sur la plateforme, PayFit envoie la DPAE, on entre un arrêt maladie, PayFit envoie automatiquement l'attestation de salaire, il y a juste à appuyer sur un bouton. Il n'y a plus ce travail d'envoi des documents via des interfaces datées, PayFit s'occupe de tout.