Privateaser

L'accompagnement de notre équipe Support

Grâce à l'aide du support, les démarches qui étaient auparavant chronophages sont désormais très simples. Lorsqu'arrive un nouveau salarié sur la plateforme, PayFit envoie la DPAE, on entre un arrêt maladie, PayFit envoie automatiquement l'attestation de salaire, il y a juste à appuyer sur un bouton. Il n'y a plus ce travail d'envoi des documents via des interfaces datées, PayFit s'occupe de tout.