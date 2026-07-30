Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Privateaser
Plateforme de réservation de lieux
Pourquoi a-t-il fait appel à nous ?
Avant de passer sur PayFit, Alexandre Paepegaey, CFO chez Privateaser, passait beaucoup de temps à transmettre les bonnes informations au cabinet comptable et il n’y avait pas d’interaction entre leur SIRH et le logiciel de paie.
Ses fonctionnalités préférées
La gestion des déclarations sociales
Automatiquement gérées par PayFit tous les mois, les déclarations sociales ne sont plus un sujet pour Alexandre.
L'accompagnement de notre équipe Support
Grâce à l'aide du support, les démarches qui étaient auparavant chronophages sont désormais très simples. Lorsqu'arrive un nouveau salarié sur la plateforme, PayFit envoie la DPAE, on entre un arrêt maladie, PayFit envoie automatiquement l'attestation de salaire, il y a juste à appuyer sur un bouton. Il n'y a plus ce travail d'envoi des documents via des interfaces datées, PayFit s'occupe de tout.
Quels bénéfices a-t-il identifiés ?
Bonne autonomie
PayFit leur a apporté une plus grande autonomie. Il est désormais possible de faire eux-mêmes les entrées et sorties des salariés directement sur la plateforme.
Gain de temps
Avant Alexandre passait beaucoup de temps sur chaque bulletin. Il devait vérifier qu'il n'y ait aucune erreur, que tous les congés et toutes les primes avaient bien été comptabilisés. Désormais, il génère sa paie en quelques clics.
C'est simple, c'est connecté aux congés, aux notes de frais, à la gestion des temps de travail : directement, tout est intégré à la paie, sans erreur possible.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
x2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
70%
de procédures administratives à gérer en moins