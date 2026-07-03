Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Pims
Agence spécialisée dans l'accompagnement des organisateurs de spectacles
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Pims est une solution de pilotage de datas, pour les organisateurs de spectacles vivants. L'entreprise compte aujourd'hui 12 salariés, dont Charlotte Méquillet, directrice des opérations depuis 2020.
PayFit accompagne Pims depuis 2019. Pour Charlotte, l'objectif était avant tout de reprendre la main sur toute la paie et les RH, grâce à une solution centralisée et automatisée. Depuis 2023, Charlotte a choisi de passer au plan Premium de PayFit, pour être également accompagnée sur toute la partie droit social.
Génération de documents, ressources juridiques, accompagnement sur-mesure : grâce à Kanoon, partenaire de PayFit, Charlotte gagne un temps précieux sur toute la partie administrative. Elle a également tous les éléments à portée de main pour répondre aux questions de ses salariés sur le droit social.
Ses fonctionnalités préférées
Génération de documents
Contrats, avenants, renouvellement de CDD... Grâce à la bibliothèque de modèles, Charlotte gagne un temps fou. En quelques clics, elle peut générer des documents RH personnalisés en fonction de ses salariés. Elle compte bientôt utiliser ces modèles pour rédiger des documents internes, comme une charte de télétravail et un règlement intérieur.
Ressources et actualités juridiques
Kanoon met à disposition une boîte à outils complète, où retrouver articles et infographies sur le droit du travail et son actualité. 6 thématiques, liées à la vie de l'entreprise et des salariés, sont développées : embauche, vie du contrat de travail, rupture du contrat de travail, CSE, accords et chartes, et enfin, santé et sécurité. Le plus évoqué par Charlotte : la recherche par mots-clés, qui permet de trouver en quelques secondes les ressources adaptées !
Accompagnement juridique
Charlotte est sereine, car elle sait qu'en cas de questions, elle peut trouver la réponse dans la boîte à outils mais aussi parler à un expert Kanoon. En une heure (parfois plus selon la demande !), il répondra de façon "rapide et pointue" à sa requête. Cela lui permet de gagner en confiance et de répondre aux questions des salariés, sur ces sujets parfois complexes.
Quels bénéfices a t-elle identifiés ?
Gain de temps
Charlotte confirme qu'elle gagne déjà beaucoup de temps sur toute la partie paie et RH avec PayFit. Ce qui lui manquait : un accompagnement personnalisé en droit social. C'est chose faite ! En passant au plan Premium, Charlotte peut créer des contrats de travail en 5 minutes chrono.
Centralisation des outils
Paie, congés et absences, gestion des entretiens, accompagnement juridique avec Kanoon : tout se passe sur PayFit. Charlotte n'a plus besoin de jongler entre plusieurs outils. Ça facilite grandement son quotidien.
Autonomie
Charlotte gère depuis 3 ans toute la partie paie et RH de manière complètement autonome. Maintenant, elle peut aussi générer elle-même des documents RH, sans faire appel à un expert comptable. En cas de besoin, elle sait qu'elle peut compter sur l'accompagnement des équipes PayFit et Kanoon.
"Pour générer un document, le pas-à-pas proposé par Kanoon me fait gagner un temps précieux. Un avenant simple au contrat me prend à peine 5 minutes !"
Ce que lui apporte PayFit en quelques chiffres
5 minutes
pour générer un document RH
1 heure
pour avoir une réponse précise d'un expert Kanoon, en cas de besoin. Cela peut-être parfois un peu plus long en fonction de la demande !