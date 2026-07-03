Pims est une solution de pilotage de datas, pour les organisateurs de spectacles vivants. L'entreprise compte aujourd'hui 12 salariés, dont Charlotte Méquillet, directrice des opérations depuis 2020.

PayFit accompagne Pims depuis 2019. Pour Charlotte, l'objectif était avant tout de reprendre la main sur toute la paie et les RH, grâce à une solution centralisée et automatisée. Depuis 2023, Charlotte a choisi de passer au plan Premium de PayFit, pour être également accompagnée sur toute la partie droit social.

Génération de documents, ressources juridiques, accompagnement sur-mesure : grâce à Kanoon, partenaire de PayFit, Charlotte gagne un temps précieux sur toute la partie administrative. Elle a également tous les éléments à portée de main pour répondre aux questions de ses salariés sur le droit social.