Les exports
Julien se sert d'une dizaine d'exports différents. Ils lui permettent notamment d'effectuer le suivi de l'ancienneté ou des notes de frais.
La mutuelle responsable 100% digitale
A la recherche de simplicité pour les tâches administratives trop souvent chronophages, Julien recherchait un outil tout-en-un pour fluidifier ses processus RH et paie et se concentrer sur des projets à forte valeur ajoutée, tels que la construction du cadre social. Dès la création de l’entreprise en 2020, Jaji se tourne donc vers PayFit pour centraliser l’intégralité de ses tâches administratives et RH, et prendre en main ses déclarations.
Le suivi
Sur PayFit, Julien suit quand il le souhaite les congés des collaborateurs, les rémunérations ou encore les primes de chacun.
Gain de temps considérable
En pleine hypercroissance, Julien était à la recherche d'un outil qui lui permette de centraliser toutes ses tâches administratives chronophages, et de gagner du temps au quotidien.
Satisfaction collaborateurs
Les collaborateurs trouvent l'outil très intuitif et le prennent en main rapidement. La puissance collaborative avec les managers est jugée "impressionnante" !
« La solution la plus adaptée pour les petites entreprises de la tech, qui centralise toutes les tâches administratives et qui nous permet un gain de temps considérable. »
26 €/mois par collaborateur
Un tarif pensé pour les créateurs d'entreprise qui recrutent leurs premiers salariés