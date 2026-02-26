A la recherche de simplicité pour les tâches administratives trop souvent chronophages, Julien recherchait un outil tout-en-un pour fluidifier ses processus RH et paie et se concentrer sur des projets à forte valeur ajoutée, tels que la construction du cadre social. Dès la création de l’entreprise en 2020, Jaji se tourne donc vers PayFit pour centraliser l’intégralité de ses tâches administratives et RH, et prendre en main ses déclarations.