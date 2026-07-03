Bevouac est une agence de conseil en immobilier, créée en 2017. En tant qu'Office Manager, Nicolas Calzas a une panoplie de missions à assurer. Pour faciliter la gestion de la paie et des RH, ils ont choisi PayFit. Pourquoi ? Car tout est centralisé sur une seule et même plateforme. C'est un gain de temps énorme, qui lui permet de passer plus de temps sur des sujets à forte valeur ajoutée.

La migration de leur ancienne solution vers PayFit a été très rapide et facile. Nicolas y a passé très peu de temps, car après avoir fourni quelques documents, l'équipe "onboarding" de PayFit se charge de paramétrer le compte de Bevouac. Il a été livré clé en main à Nicolas et à tous les collaborateurs de Bevouac !

Côté employés, toutes les demandes se font en un rien de temps. Anaïs Albouy, chargée de communication digitale, témoigne sur cet outil "incroyable".