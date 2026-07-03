Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Bevouac
Agence de conseil immobilier
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Bevouac est une agence de conseil en immobilier, créée en 2017. En tant qu'Office Manager, Nicolas Calzas a une panoplie de missions à assurer. Pour faciliter la gestion de la paie et des RH, ils ont choisi PayFit. Pourquoi ? Car tout est centralisé sur une seule et même plateforme. C'est un gain de temps énorme, qui lui permet de passer plus de temps sur des sujets à forte valeur ajoutée.
La migration de leur ancienne solution vers PayFit a été très rapide et facile. Nicolas y a passé très peu de temps, car après avoir fourni quelques documents, l'équipe "onboarding" de PayFit se charge de paramétrer le compte de Bevouac. Il a été livré clé en main à Nicolas et à tous les collaborateurs de Bevouac !
Côté employés, toutes les demandes se font en un rien de temps. Anaïs Albouy, chargée de communication digitale, témoigne sur cet outil "incroyable".
Leurs fonctionnalités préférées
La génération de la paie
C'est la base, et Nicolas n'est pas déçu. Il n'a plus à gérer l'envoi de la DSN et autres données administratives. Plus de stress en fin de mois. Plus besoin d'y passer des heures. La paie avec PayFit est un vrai gain de temps et d'énergie.
La gestion des congés et absences
Faire une demande de congés ? "ça me prend moins de 2 minutes" explique Anaïs Albouy. Son manager reçoit une notification instantanée, et n'a qu'à valider sa demande. C'est simple et rapide !
Le module Notes de frais
Il ne suffit que d'une minute aux employés - dont Anaïs - pour envoyer une note de frais. Ils n'ont qu'à déposer la note de frais dans le module dédié. PayFit scanne tous les éléments importants et les ajoute automatiquement à la demande. Les employés relisent les informations, appuient sur "valider", et c'est fait !
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps
Le gain de temps est inestimable pour Nicolas. Il s'occupe des paies et de toute la RH de l'entreprise : notes de frais, congés, et bientôt entretiens !
Côté salariés, Anaïs Albouy, salariée de Bevouac, passe littéralement 2 minutes à déposer une note de frais ou demander un congé.
Centralisation des outils
De l'onboarding à l'offboarding, en passant par les bulletins de paie, les primes, les congés et les notes de frais : tout est centralisé sur PayFit. Pour Nicolas, c'est un vrai gain de temps et d'énergie !
Migration rapide et personnalisée
Derrière Nicolas, il y a toute une équipe PayFit disponible en cas de questions (Help Center, live chat, conseiller dédié). Et ça, dès l'onboarding. L'équipe a géré tout le paramétrage du compte de Bevouac, pour une livraison clé en main !
"L'outil est super intuitif. Même pour quelqu'un totalement novice, gérer la RH avec PayFit, c'est très facile ! Donc c'est le bonheur."
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
1 minute
pour ajouter une note de frais
2 minutes
pour faire une demande de congés