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Cartesia Education

Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur

Convention collectiveSYNTEC
Nombre d'employés80+
SecteurHôtellerie
Paris

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

En tant que chargée de la gestion des coûts et des RH des différents instituts, Mathilde s'est tourné vers PayFit. Auparavant la paie était traitée via un cabinet d’expert-comptable, mais Mathilde avait la sensation d’être très dépendante. Les ajustements constants et changements réguliers liés à la gestion de la paie, rendent nécessaire une certaine souplesse d’action pour éviter les complications dans les échanges et la perte de temps.

Leurs fonctionnalités préférées

L'accompagnement de notre équipe Support

L'accompagnement de notre équipe Support

Parfois complexe, l'univers de la paie nécessite des conseils extrêmement précis. L’engagement de l'équipe PayFit et la précision des recommandations qui lui sont données, l'ont confortée dans l'idée que PayFit pouvait véritablement rendre la gestion des ressources humaines plus accessible.

L'espace salarié

L'espace salarié

Les salariés demandent leurs congés, ça arrive au bon endroit, Mathilde dispose d'un calendrier pour suivre ces demandes et ne rien oublier.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Fiabilité des paies

Fiabilité des paies

Pour chasser ses appréhensions, Mathilde admet avoir réalisé une vérification ligne par ligne des cotisations durant les premières semaines d’utilisation de PayFit. Aucune erreur à signaler. Mathilde se sent rassurée.

Plus grande flexibilité

Plus grande flexibilité

Avec PayFit, Mathilde a pu trouver cette flexibilité recherchée qui lui permet désormais de réaliser des ajustements instantanés et d'avoir toujours sous la main toutes les informations à propos de ses employés.

Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation

La présentation simplifiée et interactive de chaque dashboard permet un accès direct et rapide à l’information.

« Quand on a besoin d'une information on va la chercher, on l’a tout de suite. »

Mathilde AndradeDirectrice Générale Adjointe @Cartesia Education

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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