Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Cartesia Education
Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
En tant que chargée de la gestion des coûts et des RH des différents instituts, Mathilde s'est tourné vers PayFit. Auparavant la paie était traitée via un cabinet d’expert-comptable, mais Mathilde avait la sensation d’être très dépendante. Les ajustements constants et changements réguliers liés à la gestion de la paie, rendent nécessaire une certaine souplesse d’action pour éviter les complications dans les échanges et la perte de temps.
Leurs fonctionnalités préférées
L'accompagnement de notre équipe Support
Parfois complexe, l'univers de la paie nécessite des conseils extrêmement précis. L’engagement de l'équipe PayFit et la précision des recommandations qui lui sont données, l'ont confortée dans l'idée que PayFit pouvait véritablement rendre la gestion des ressources humaines plus accessible.
L'espace salarié
Les salariés demandent leurs congés, ça arrive au bon endroit, Mathilde dispose d'un calendrier pour suivre ces demandes et ne rien oublier.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Fiabilité des paies
Pour chasser ses appréhensions, Mathilde admet avoir réalisé une vérification ligne par ligne des cotisations durant les premières semaines d’utilisation de PayFit. Aucune erreur à signaler. Mathilde se sent rassurée.
Plus grande flexibilité
Avec PayFit, Mathilde a pu trouver cette flexibilité recherchée qui lui permet désormais de réaliser des ajustements instantanés et d'avoir toujours sous la main toutes les informations à propos de ses employés.
Simplicité d'utilisation
La présentation simplifiée et interactive de chaque dashboard permet un accès direct et rapide à l’information.
« Quand on a besoin d'une information on va la chercher, on l’a tout de suite. »
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins