En tant que chargée de la gestion des coûts et des RH des différents instituts, Mathilde s'est tourné vers PayFit. Auparavant la paie était traitée via un cabinet d’expert-comptable, mais Mathilde avait la sensation d’être très dépendante. Les ajustements constants et changements réguliers liés à la gestion de la paie, rendent nécessaire une certaine souplesse d’action pour éviter les complications dans les échanges et la perte de temps.