Aller au contenu principal

Panorabanques

Comparateur de banques

Convention collectiveSyntec
Nombre d'employés20-80
Paris

Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?

À la recherche d’un outil tout-en-un combinant la paie et les RH, c’est en 2020 que Marie, Office manager chez Panorabanques, se tourne vers PayFit. Grâce à la solution, elle est deux fois plus productive. Elle profite d’une meilleure visibilité sur tout l’administratif, et gagne du temps pour se concentrer sur son cœur de métier.

Les collaborateurs sont également très satisfaits de la clarté de leur espace personnel : ils gèrent simplement leurs demandes de congés, absences et notes de frais. 

Leurs fonctionnalités préférées

La gestion des congés et absences

La gestion des congés et absences

Le module gestion des congés et absences facilite le quotidien des collaborateurs.

Tout est automatisé, et ils peuvent même faire des demandes administratives depuis leurs smartphones. Le solde de congés affiché sur leur page d’accueil leur permet de se projeter et planifier leurs vacances, ce qui est extrêmement pratique.

Le dashboard personnalisé

Le dashboard personnalisé

Marie apprécie particulièrement d’avoir ses informations Paie et RH centralisées sur un dashboard personnalisé. Finis les allers-retours entre chaque collaborateur !

Grâce au calendrier des absences (qui permet de suivre congés, arrêts, jours de télétravail…), Marie a une vision claire et précise sur les jours de présence de son équipe.  

Les exports

Les exports

En quelques clics, Marie peut exporter toutes les données Paie et RH renseignées sur PayFit. Elles lui permettent de faire des analyses poussées et de gagner du temps dans la gestion de sa comptabilité. 

Quels bénéfices ont-ils identifiés ?

Relation avec les organismes

Relation avec les organismes

La RH était un milieu nouveau pour  Marie avant PayFit. 

La simplicité des relations avec les organismes constitue pour elle une véritable valeur ajoutée. Après la clôture de la paie, elle se contente d'exporter les données Paie et RH et le lien avec les différents organismes est pris en charge côté PayFit. 

Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation

Marie décrit la solution comme simple et pratique, et souligne le large éventail de tâches RH qu’elle peut faire dessus. Aujourd’hui, elle n’a plus besoin de procéder à une double vérification des  bulletins chaque mois : elle peut donc se consacrer sur ses autres tâches administratives.

Meilleure autonomie des collaborateurs

Meilleure autonomie des collaborateurs

Les collaborateurs prennent l’outil en main rapidement. Il est très intuitif et leur permet de naviguer d’une fonctionnalité à l’autre en toute simplicité : bulletins de paie, solde de congés, notes de frais.

La puissance collaborative avec les managers facilite grandement les échanges. 

"La RH c'était un milieu que je ne connaissais pas très bien quand j'ai commencé chez Panorabanques. D'avoir cet intermédiaire avec les organismes c'est hyper pratique."

Marie ClavelOffice Manager chez Panorabanques

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en temps gagné depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

100%

de temps gagné sur la vérification des bulletins de paie

D'autres histoires vous attendent

Bevouac & PayFit
Lire le témoignage
Coudac & PayFit
Lire le témoignage
Widilo & PayFit
Lire le témoignage