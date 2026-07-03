Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Panorabanques
Comparateur de banques
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
À la recherche d’un outil tout-en-un combinant la paie et les RH, c’est en 2020 que Marie, Office manager chez Panorabanques, se tourne vers PayFit. Grâce à la solution, elle est deux fois plus productive. Elle profite d’une meilleure visibilité sur tout l’administratif, et gagne du temps pour se concentrer sur son cœur de métier.
Les collaborateurs sont également très satisfaits de la clarté de leur espace personnel : ils gèrent simplement leurs demandes de congés, absences et notes de frais.
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion des congés et absences
Le module gestion des congés et absences facilite le quotidien des collaborateurs.
Tout est automatisé, et ils peuvent même faire des demandes administratives depuis leurs smartphones. Le solde de congés affiché sur leur page d’accueil leur permet de se projeter et planifier leurs vacances, ce qui est extrêmement pratique.
Le dashboard personnalisé
Marie apprécie particulièrement d’avoir ses informations Paie et RH centralisées sur un dashboard personnalisé. Finis les allers-retours entre chaque collaborateur !
Grâce au calendrier des absences (qui permet de suivre congés, arrêts, jours de télétravail…), Marie a une vision claire et précise sur les jours de présence de son équipe.
Les exports
En quelques clics, Marie peut exporter toutes les données Paie et RH renseignées sur PayFit. Elles lui permettent de faire des analyses poussées et de gagner du temps dans la gestion de sa comptabilité.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Relation avec les organismes
La RH était un milieu nouveau pour Marie avant PayFit.
La simplicité des relations avec les organismes constitue pour elle une véritable valeur ajoutée. Après la clôture de la paie, elle se contente d'exporter les données Paie et RH et le lien avec les différents organismes est pris en charge côté PayFit.
Simplicité d'utilisation
Marie décrit la solution comme simple et pratique, et souligne le large éventail de tâches RH qu’elle peut faire dessus. Aujourd’hui, elle n’a plus besoin de procéder à une double vérification des bulletins chaque mois : elle peut donc se consacrer sur ses autres tâches administratives.
Meilleure autonomie des collaborateurs
Les collaborateurs prennent l’outil en main rapidement. Il est très intuitif et leur permet de naviguer d’une fonctionnalité à l’autre en toute simplicité : bulletins de paie, solde de congés, notes de frais.
La puissance collaborative avec les managers facilite grandement les échanges.
"La RH c'était un milieu que je ne connaissais pas très bien quand j'ai commencé chez Panorabanques. D'avoir cet intermédiaire avec les organismes c'est hyper pratique."
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en temps gagné depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
100%
de temps gagné sur la vérification des bulletins de paie