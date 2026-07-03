À la recherche d’un outil tout-en-un combinant la paie et les RH, c’est en 2020 que Marie, Office manager chez Panorabanques, se tourne vers PayFit. Grâce à la solution, elle est deux fois plus productive. Elle profite d’une meilleure visibilité sur tout l’administratif, et gagne du temps pour se concentrer sur son cœur de métier.

Les collaborateurs sont également très satisfaits de la clarté de leur espace personnel : ils gèrent simplement leurs demandes de congés, absences et notes de frais.