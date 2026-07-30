Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
KBRW
Logiciel de gestion de commandes
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Avant de passer chez PayFit, le constat était clair : leur prestataire de paie faisait preuve de manque de réactivité et d'agilité. Ainsi, une modification simple pouvait lui prendre jusqu'à 3 semaines, la faute à une organisation assez archaïque et pas du tout automatisée. Il pouvait même y avoir des erreurs dans l’édition des fiches de paie ce qui pouvait occasionner le mécontentement de certains de leurs collaborateurs de l’époque.
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion des congés et absences
Grâce à PayFit, tout est automatisé, et le collaborateur a une réponse sous 24h à sa demande de congés, ce qui permet aux salariés de KBRW de s'organiser plus sereinement.
L'accompagnement de notre équipe Support
La prise en main du logiciel s'est faite de façon très simple, avec simplement 2 journées de formation pour y parvenir. L'équipe PayFit est disponible pour répondre aux questions et toute la gestion RH est centralisée à un seul endroit, ce qui permet de ne pas perdre de temps.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de temps
Plusieurs fonctionnalités lui permettent également de gagner du temps au quotidien : l'onboarding d'une nouvelle recrue est rapide et efficace, tout comme les demandes et validations des congés. Changer la date d'émission des fiches de paie se fait en quelques clics, tout comme la saisie des astreintes et l'établissement des primes mensuelles.
Maîtrise de ses coûts
Jérôme peut piloter ses charges et sa comptabilité en toute sérénité grâce à différentes fonctionnalités : export des salaires et des charges patronales pour l’entreprise, paramétrage des exports par axe analytique, etc.
Si je devais recommander PayFit à un ami, je lui dirais tout simplement que ça va lui changer la vie, lui faire économiser un temps précieux et améliorer globalement la satisfaction de ses collaborateurs.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins