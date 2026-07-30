Avant de passer chez PayFit, le constat était clair : leur prestataire de paie faisait preuve de manque de réactivité et d'agilité. Ainsi, une modification simple pouvait lui prendre jusqu'à 3 semaines, la faute à une organisation assez archaïque et pas du tout automatisée. Il pouvait même y avoir des erreurs dans l’édition des fiches de paie ce qui pouvait occasionner le mécontentement de certains de leurs collaborateurs de l’époque.