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MyBestPro

Service de en relation entre particuliers et professionnels

Convention collectiveTélécommunications
Nombre d'employés80+
SecteurHôtellerie
Paris

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Quand Xavier, responsable RH, est arrivé chez MyBestPro il n'était pas forcément familier avec la paie : celle-ci était externalisée auprès d'un cabinet d'expert-comptable avec qui tous les échanges étaient réalisés uniquement par mails. Suite aux différentes difficultés rencontrées avec ce mode de fonctionnement (erreurs sur les fiches de paie, retards, etc.), il a pris la décision d'internaliser sa gestion de la paie.

Leurs fonctionnalités préférées

Les modifications rapides

Les modifications rapides

Xavier peut réaliser des modifications classiques pour plusieurs employés, comme la saisie d'une prime, au même endroit sur l'outil, sans avoir à aller sur le profil de chaque salarié un par un. 

Prévisualisation des bulletins en temps réel

Prévisualisation des bulletins en temps réel

Il peut accéder à tous les bulletins de paie et les visualiser au même endroit en temps réel, "un vrai confort" pour Xavier.

L'espace salarié

L'espace salarié

Pour les employés, l'adoption de PayFit a été un soulagement : auparavant les salariés de MyBestPro posaient leurs congés sur des feuilles papiers. À présent ils adorent poser leurs congés en ligne.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Gain de productivité

Gain de productivité

Pour Xavier, PayFit est innovant, facile et évolutif qu'il recommanderait les yeux fermés à une entreprise peu importe sa taille, car il sent que l'équipe a vraiment la volonté de faire évoluer son outil et considère son interlocuteur comme un vrai partenaire.

Gain de temps

Gain de temps

L'utilisation de l'outil a aussi amené Xavier à re-penser le calendrier de paie de MyBestPro ce qui lui a fait gagner énormément de temps. MyBestPro est désormais bien plus proactif sur les sujets RH.

On sent que PayFit évolue avec nous.

Xavier AbramowitzResponsable RH @MyBestPro

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

70%

de procédures administratives à gérer en moins

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

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