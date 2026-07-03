Quand Xavier, responsable RH, est arrivé chez MyBestPro il n'était pas forcément familier avec la paie : celle-ci était externalisée auprès d'un cabinet d'expert-comptable avec qui tous les échanges étaient réalisés uniquement par mails. Suite aux différentes difficultés rencontrées avec ce mode de fonctionnement (erreurs sur les fiches de paie, retards, etc.), il a pris la décision d'internaliser sa gestion de la paie.