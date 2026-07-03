Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
MyBestPro
Service de en relation entre particuliers et professionnels
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Quand Xavier, responsable RH, est arrivé chez MyBestPro il n'était pas forcément familier avec la paie : celle-ci était externalisée auprès d'un cabinet d'expert-comptable avec qui tous les échanges étaient réalisés uniquement par mails. Suite aux différentes difficultés rencontrées avec ce mode de fonctionnement (erreurs sur les fiches de paie, retards, etc.), il a pris la décision d'internaliser sa gestion de la paie.
Leurs fonctionnalités préférées
Les modifications rapides
Xavier peut réaliser des modifications classiques pour plusieurs employés, comme la saisie d'une prime, au même endroit sur l'outil, sans avoir à aller sur le profil de chaque salarié un par un.
Prévisualisation des bulletins en temps réel
Il peut accéder à tous les bulletins de paie et les visualiser au même endroit en temps réel, "un vrai confort" pour Xavier.
L'espace salarié
Pour les employés, l'adoption de PayFit a été un soulagement : auparavant les salariés de MyBestPro posaient leurs congés sur des feuilles papiers. À présent ils adorent poser leurs congés en ligne.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de productivité
Pour Xavier, PayFit est innovant, facile et évolutif qu'il recommanderait les yeux fermés à une entreprise peu importe sa taille, car il sent que l'équipe a vraiment la volonté de faire évoluer son outil et considère son interlocuteur comme un vrai partenaire.
Gain de temps
L'utilisation de l'outil a aussi amené Xavier à re-penser le calendrier de paie de MyBestPro ce qui lui a fait gagner énormément de temps. MyBestPro est désormais bien plus proactif sur les sujets RH.
On sent que PayFit évolue avec nous.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
70%
de procédures administratives à gérer en moins
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit