Gymlib

Gymlib souhaite révolutionner le marché du sport en offrant du sport à la carte et sans engagement, pour en finir avec les abonnements à la salle de sport trop peu rentabilisés. Qu’elle s’adresse aux entreprises ou aux particuliers, l’offre Gymlib est 100% digitale et donne accès à l’ensemble du réseau de plus de 1 800 salles partenaires en un clic. Il suffit de géolocaliser les salles près de chez soi et de générer un pass en ligne.

Leur rêve : un monde où sport et bien-être seraient accessibles à tous et où la qualité de vie au travail devienne un enjeu essentiel pour les entreprises. “Gymlib y participe, et travaille avec les mutuelles, les services RH, les comités d’entreprise pour favoriser la santé et le bien être”.

Gymlib & PayFit

Benoit, Office Manager de GymLib est un mordu de PayFit. Il a découvert l’outil totalement par hasard sur LinkedIn et depuis c’est la grande histoire d’amour. Auparavant la paie était traitée avec le comptable général de GymLib qui utilisait un service externe. La paie, la gestion des salariés, les notes de frais, etc. n’étaient pas centralisées.