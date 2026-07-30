Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Gymlib
Abonnement sport et bien-être
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Auparavant la paie était traitée avec le comptable général de Gymlib qui utilisait un service externe. La paie, la gestion des salariés, les notes de frais, etc. n’étaient pas centralisées. Benoit, Office Manager de Gymlib, décide d'opter pour une solution complète où toutes les données seraient accessibles en quelques clics.
Leurs fonctionnalités préférées
La partie SIRH
Chez Gymlib, PayFit est à la fois un outil paie et un outil RH. Tout est connecté (notes de frais, plannings, congés) si bien qu'aucun élément n'est oublié en fin de mois.
L'accompagnement de notre équipe Support
Dès qu'il a une question, Benoît peut contacter notre équipe Support qui l'accompagne dans la clôture de ses paies du mois.
L'espace salarié
Les employés ont vite compris que la gestion des congés, des fiches de salaire, des notes de frais, allaient être quasi automatisées. Ils retrouvent tous ces éléments directement depuis leur espace.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de temps
Grâce à l’édition automatique des bulletins de paie chaque mois, le temps que Benoît allouait aux paies à été divisé par deux.
Gain financier
Le coût par employé ayant diminué de 50%.
Gain de productivité
Plus besoin de vérifier que les congés ont bien été ajoutés sur la fiche de paie, que les primes ou les notes de frais ont été traitées, et que les taux applicables aux charges sont à jour.
Au quotidien les salariés gagnent en autonomie, font leurs demandes depuis leur ordinateur, et peuvent ainsi avoir plus de temps pour leurs activités sportives et professionnelles.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins