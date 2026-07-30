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Gymlib

Abonnement sport et bien-être

Convention collectiveSYNTEC
Nombre d'employés15–149
SecteurHôtellerie
Paris

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Auparavant la paie était traitée avec le comptable général de Gymlib qui utilisait un service externe. La paie, la gestion des salariés, les notes de frais, etc. n’étaient pas centralisées. Benoit, Office Manager de Gymlib, décide d'opter pour une solution complète où toutes les données seraient accessibles en quelques clics.

Leurs fonctionnalités préférées

La partie SIRH

La partie SIRH

Chez Gymlib, PayFit est à la fois un outil paie et un outil RH. Tout est connecté (notes de frais, plannings, congés) si bien qu'aucun élément n'est oublié en fin de mois.

L'accompagnement de notre équipe Support

L'accompagnement de notre équipe Support

Dès qu'il a une question, Benoît peut contacter notre équipe Support qui l'accompagne dans la clôture de ses paies du mois.

L'espace salarié

L'espace salarié

Les employés ont vite compris que la gestion des congés, des fiches de salaire, des notes de frais, allaient être quasi automatisées. Ils retrouvent tous ces éléments directement depuis leur espace.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Gain de temps

Gain de temps

Grâce à l’édition automatique des bulletins de paie chaque mois, le temps que Benoît allouait aux paies à été divisé par deux.

Gain financier

Gain financier

Le coût par employé ayant diminué de 50%.

Gain de productivité

Gain de productivité

Plus besoin de vérifier que les congés ont bien été ajoutés sur la fiche de paie, que les primes ou les notes de frais ont été traitées, et que les taux applicables aux charges sont à jour.

Au quotidien les salariés gagnent en autonomie, font leurs demandes depuis leur ordinateur, et peuvent ainsi avoir plus de temps pour leurs activités sportives et professionnelles.

Benoit Hairy Office Manager @Gymlib

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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