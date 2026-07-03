Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Panorama
Restaurants à thèmes
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Tous les mois, c’était le même cauchemar pour Jean : transmettre toutes les informations nécessaires à la production des bulletins de salaire, y perdre beaucoup de son temps, veiller à ne rien oublier. Tout cela représentait un investissement conséquent et chronophage.
Leurs fonctionnalités préférées
L'accompagnement de notre équipe Support
En restauration, les changements sont nombreux. Mais Jean peut compter sur notre équipe Support pour l'accompagner au quotidien et faire en sorte que ses paies soient toujours justes.
La gestion des plannings
Pour la bonne gestion d’un restaurant, un accès simple au planning de ses salariés est un élément primordial. Jean observe aussi une meilleure productivité et un meilleur suivi des entreprises du groupe.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de temps
PayFit lui permet de réaliser des ajustements en toute simplicité. Il estime avoir gagné 1 à 2 jours par mois dans la gestion de sa paie grâce à PayFit, du temps qu’il peut désormais consacrer à l'amélioration et au développement des établissements du groupe Panorama.
Fiabilité des données
Depuis PayFit, Jean reconnaît non seulement avoir gagné beaucoup de temps et être rassuré de savoir que les informations ne se perdent plus en chemin. Tout est centralisé sur son espace et il retrouve ses informations en quelques clics, à n'importe quel moment.
« Avec PayFit j'ai accès à un suivi précis des plannings ce qui me permet d'être plus efficace et réactif sur le terrain. »
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins