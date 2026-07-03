Aller au contenu principal

Panorama

Restaurants à thèmes

Convention collectiveHôtels, cafés et restaurants
Nombre d'employés1-20
SecteurRestauration
Paris

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Tous les mois, c’était le même cauchemar pour Jean : transmettre toutes les informations nécessaires à la production des bulletins de salaire, y perdre beaucoup de son temps, veiller à ne rien oublier. Tout cela représentait un investissement conséquent et chronophage. 

Leurs fonctionnalités préférées

L'accompagnement de notre équipe Support

L'accompagnement de notre équipe Support

En restauration, les changements sont nombreux. Mais Jean peut compter sur notre équipe Support pour l'accompagner au quotidien et faire en sorte que ses paies soient toujours justes.

La gestion des plannings

La gestion des plannings

Pour la bonne gestion d’un restaurant, un accès simple au planning de ses salariés est un élément primordial. Jean observe aussi une meilleure productivité et un meilleur suivi des entreprises du groupe.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Gain de temps

Gain de temps

PayFit lui permet de réaliser des ajustements en toute simplicité. Il estime avoir gagné 1 à 2 jours par mois dans la gestion de sa paie grâce à PayFit, du temps qu’il peut désormais consacrer à l'amélioration et au développement des établissements du groupe Panorama.

Fiabilité des données

Fiabilité des données

Depuis PayFit, Jean reconnaît non seulement avoir gagné beaucoup de temps et être rassuré de savoir que les informations ne se perdent plus en chemin. Tout est centralisé sur son espace et il retrouve ses informations en quelques clics, à n'importe quel moment.

« Avec PayFit j'ai accès à un suivi précis des plannings ce qui me permet d'être plus efficace et réactif sur le terrain. »

Jean ValfortCEO @Panorama Group

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

D'autres histoires vous attendent

Kaibee & Payfit
Lire le témoignage
Recom & Payfit
Lire le témoignage
ZACK & Payfit
Lire le témoignage