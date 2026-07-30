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Transchain

Blockchain de fluidification des échanges B2B

Convention collectiveSYNTEC
Nombre d'employés0–14
SecteurHôtellerie
Paris, Strasbourg

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

L’un des plus gros challenges rencontrés par le fondateur de Transchain avant la mise en place de PayFit était d’avoir un vrai suivi du personnel, aussi complet que possible, pour gérer au mieux la croissance de la société. Avec sa précédente solution de paie, il rencontrait plusieurs problématiques, telles que : 

- le manque de praticité ;

- le manque de réactivité ;

- une gestion RH trop chronophage.

Leurs fonctionnalités préférées

L'accompagnement de notre équipe Support

L'accompagnement de notre équipe Support

La confiance de Pierre est renforcée par l’aspect humain de l’accompagnement PayFit. D’après lui, les échanges sont extrêmement fluides avec ses interlocuteurs, et son expérience avec son Expert Paie référent est excellente. La disponibilité et la réactivité de l’équipe PayFit lui permettent de bénéficier de nombreux conseils et de solutions à leurs problématiques. 

La centralisation des données

La centralisation des données

Séduit par le fait que tout soit intégré dans un même outil, Pierre, le fondateur, fait le choix de PayFit. L’aspect digital et les manipulations simples et rapides correspondent au mode de fonctionnement de Transchain. PayFit permet un classement et une gestion RH rapides et efficaces

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Gain de productivité

Gain de productivité

La confiance dans le digital et des outils comme PayFit permet de se délester de tâches indispensables mais peu productives selon Pierre. Un exemple probant serait la gestion des déclarations et cotisations sociales désormais totalement automatisées.

Fiabilité des données

Fiabilité des données

PayFit permet à Pierre de tout centraliser et tout contrôler sur un même outil, aussi bien par l’interface administrateur que les interfaces utilisateurs. 

Quand on passe à PayFit, on ne peut plus envisager de gérer ses RH autrement.

Pierre BanzetFondateur @Transchain

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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