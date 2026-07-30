L’un des plus gros challenges rencontrés par le fondateur de Transchain avant la mise en place de PayFit était d’avoir un vrai suivi du personnel, aussi complet que possible, pour gérer au mieux la croissance de la société. Avec sa précédente solution de paie, il rencontrait plusieurs problématiques, telles que :

- le manque de praticité ;

- le manque de réactivité ;

- une gestion RH trop chronophage.