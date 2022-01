Transchain

Créée en 2018, l'entreprise Transchain a su s’entourer de profils qualifiés et très éclectiques, et compte aujourd’hui 15 collaborateurs. Propriétaire de sa propre blockchain as a service dédiée à tout le secteur B2B, l’entreprise propose une nouvelle forme de digitalisation des process en garantissant la sécurité, la certification, le contrôle et la confidentialité des données, sans intervention d’un tiers.

Les effectifs de Transchain devraient doubler d’ici 2021.

Transchain & PayFit

L’un des plus gros challenges rencontrés par le fondateur de Transchain avant la mise en place de PayFit était d’avoir un vrai suivi du personnel, aussi complet que possible, pour gérer au mieux la croissance de la société. Avec sa précédente solution de paie, il rencontrait plusieurs problématiques, telles que :

- le manque de praticité ;

- le manque de réactivité ;

- une gestion RH trop chronophage.

Il a décidé de se tourner vers PayFit, séduit par le fait que tout soit intégré dans un même outil. L’aspect digital et les manipulations simples et rapides correspondent au mode de fonctionnement de Transchain.

Pierre Banzet considère l’outil comme « moderne, intuitif, complet », et raconte qu’il est apprécié tant par l’équipe de direction que par chacun des collaborateurs. D’après lui, PayFit permet un classement et une gestion RH rapides et efficaces, « pour un prix très honorable».

PayFit présente trois avantages principaux pour Transchain :

- il permet de tout centraliser et tout contrôler sur un même outil, aussi bien par l’interface administrateur que les interfaces utilisateurs. « Un outil, plusieurs fonctionnalités » ;

- il correspond à leur philosophie du numérique : la confiance dans le digital permet de se délester de tâches indispensables mais peu productives (un exemple probant serait la gestion automatique des déclarations et cotisations sociales) ;

- il se distingue de ses concurrents avec une offre qui sait s’adapter et vivre avec son temps.