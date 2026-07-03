Fort de plusieurs années d'expérience dans l'entrepreneuriat, Jalele savait en créant Leafin que la gestion administrative ne serait pas sa priorité. Pourtant, elle requiert un temps considérable au quotidien. C'est donc pour gagner du temps, mais aussi avoir une meilleure visibilité sur son administratif qu'il fait le choix de PayFit. Désormais, il peut dédier son temps à l'accompagnement de ses équipes et la gestion de son business.