Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Leafin
Courtier en assurance et prêt immobilier
Pourquoi a-t-il fait appel à nous ?
Fort de plusieurs années d'expérience dans l'entrepreneuriat, Jalele savait en créant Leafin que la gestion administrative ne serait pas sa priorité. Pourtant, elle requiert un temps considérable au quotidien. C'est donc pour gagner du temps, mais aussi avoir une meilleure visibilité sur son administratif qu'il fait le choix de PayFit. Désormais, il peut dédier son temps à l'accompagnement de ses équipes et la gestion de son business.
Ses fonctionnalités préférées
La gestion des congés et absences
Centralisation de toutes les absences de ses salariés, réduction des allers-retours liés aux demandes d'absence, répercussion immédiate sur les bulletins : désormais, Jalele n'a plus à se poser la moindre question.
L’accompagnement de notre service Support
Comme pour de nombreux entrepreneurs, la paie et les RH sont des domaines assez obscures. Jalele peut compter sur nos équipes Support pour l’aider dans ses démarches. Les experts paie PayFit l’accompagnent au quotidien dans son utilisation de PayFit, mais aussi pour des sujets complexes liés à la paie. Il peut leur poser toutes ses questions et obtenir une réponse rapide.
Le virement des salaires en 1 clic
Après avoir renseigné toutes les nouvelles variables paie, validé et généré ses paies, Jalele peut procéder au virement de ses employés en moins de deux minutes. Un gain de temps supplémentaire qui est très apprécié de cet entrepreneur bien occupé, mais aussi de ses salariés qui sont sûrs de recevoir leurs salaires en temps et en heure.
"On peut être un petit entrepreneur et être important pour PayFit : le Support répond très rapidement à nos demandes et prend le temps de le faire correctement"
Quels bénéfices a-t-il identifiés ?
Meilleure gestion des onboardings
Jalele peut désormais gérer les arrivées de ses collaborateurs de façon simple et efficace. Il génère les documents et questionnaires d'onboarding dont il a besoin en quelques clics.
Gain de temps évident
L'automatisation de toutes les tâches administratives sans aucune valeur ajoutée, liées à la paie et aux ressources humaines, permettent à Jalele de se concentrer sur ses objectifs business : développer ses offres et acquérir de nouveaux clients.
Maîtrise de ses coûts
Export des salaires et des charges patronales pour l’entreprise, paramétrage des exports par axe analytique : toutes ces informations sont centralisées sur PayFit. Cela permet à Jalele de piloter ses charges et sa comptabilité en toute sérénité.
Ce que lui apporte PayFit en quelques chiffres
X3
en productivité depuis leur passage sur PayFit
70%
de procédures administratives à gérer en moins
Zéro
oubli de variables au moment de l’édition des bulletins de paie