Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Coudac
Agence marketing
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Avant de rejoindre Coudac, Émilie Couture travaillait dans un cabinet comptable. Quelle bonne surprise lorsqu'elle a découvert PayFit ! Au quotidien, Émilie gagne un temps fou sur la gestion paie et RH, comparé à sa précédente expérience.
Aujourd'hui, elle utilise la solution PayFit pour générer les paies, mais également pour valider les congés et absences des salariés, suivre les demandes de notes de frais, et gérer les plannings de toute l'équipe.
Ses fonctionnalités préférées
La gestion des congés et absences
En quelques clics, les salariés peuvent faire une demande d'absences ou de congés directement sur leur espace personnel. Les managers et RH n'ont plus qu'à cliquer sur l'onglet dédié pour les valider et avoir toute la visibilité souhaitée. Un gain de temps important pour toute l'équipe !
L'intégration avec Alan et Swile
Gérer les avantages salariaux et la mutuelle de son entreprise directement sur PayFit permet de faciliter les démarches administratives. Grâce à une solution centralisée, Émilie passe moins de temps sur les variables de paie : toutes les informations sont synchronisées en temps réel.
Le module Notes de frais
En 1 minute chrono, chaque employé peut envoyer une note de frais pour validation. Il suffit simplement de scanner le justificatif : toutes les informations sont ensuite ajoutées automatiquement. Les managers et/ou RH n'ont ensuite qu'à les valider, l'impact sur la paie se fait en temps réel.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps
En comparant avec un cabinet comptable, PayFit permet de gagner un temps précieux au quotidien ! Finies les tâches chronophages, grâce à une solution dématérialisée, Émilie passe aujourd'hui plus de temps sur des missions à votre valeur ajoutée, comme le recrutement, la formation et l'accompagnement des collaborateurs.
Centralisation des outils
Paie, SIRH, avantages salariaux : tous les outils utiles aux RH, managers et collaborateurs sont rassemblés sur une seule et même plateforme. Cela permet de passer moins de temps sur ces sujets, pour se concentrer sur son cœur de métier !
Fiabilité des bulletins
Chaque mois, Émilie génère les 50 fiches de paie en toute sérénité. Grâce à l'automatisation des données, les erreurs sont évitées et chaque bulletin de paie est 100 % fiable.
"Les vrais plus de PayFit : le temps que ça libère et la charge mentale en moins. Je peux passer plus de temps sur le développement de ma boite !"
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
1 minute
pour ajouter une note de frais
Zéro
erreur au moment de l'édition des fiches de paie