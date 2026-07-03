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Coudac

Agence marketing

Convention collectivePublicité
Nombre d'employés20-80
SecteurHôtellerie
Versailles

Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?

Avant de rejoindre Coudac, Émilie Couture travaillait dans un cabinet comptable. Quelle bonne surprise lorsqu'elle a découvert PayFit ! Au quotidien, Émilie gagne un temps fou sur la gestion paie et RH, comparé à sa précédente expérience.

Aujourd'hui, elle utilise la solution PayFit pour générer les paies, mais également pour valider les congés et absences des salariés, suivre les demandes de notes de frais, et gérer les plannings de toute l'équipe.

Ses fonctionnalités préférées

La gestion des congés et absences

La gestion des congés et absences

En quelques clics, les salariés peuvent faire une demande d'absences ou de congés directement sur leur espace personnel. Les managers et RH n'ont plus qu'à cliquer sur l'onglet dédié pour les valider et avoir toute la visibilité souhaitée. Un gain de temps important pour toute l'équipe !

L'intégration avec Alan et Swile

L'intégration avec Alan et Swile

Gérer les avantages salariaux et la mutuelle de son entreprise directement sur PayFit permet de faciliter les démarches administratives. Grâce à une solution centralisée, Émilie passe moins de temps sur les variables de paie : toutes les informations sont synchronisées en temps réel.

Le module Notes de frais

Le module Notes de frais

En 1 minute chrono, chaque employé peut envoyer une note de frais pour validation. Il suffit simplement de scanner le justificatif : toutes les informations sont ensuite ajoutées automatiquement. Les managers et/ou RH n'ont ensuite qu'à les valider, l'impact sur la paie se fait en temps réel.

Quels bénéfices ont-ils identifiés ?

Gain de temps

Gain de temps

En comparant avec un cabinet comptable, PayFit permet de gagner un temps précieux au quotidien ! Finies les tâches chronophages, grâce à une solution dématérialisée, Émilie passe aujourd'hui plus de temps sur des missions à votre valeur ajoutée, comme le recrutement, la formation et l'accompagnement des collaborateurs.

Centralisation des outils

Centralisation des outils

Paie, SIRH, avantages salariaux : tous les outils utiles aux RH, managers et collaborateurs sont rassemblés sur une seule et même plateforme. Cela permet de passer moins de temps sur ces sujets, pour se concentrer sur son cœur de métier !

Fiabilité des bulletins

Fiabilité des bulletins

Chaque mois, Émilie génère les 50 fiches de paie en toute sérénité. Grâce à l'automatisation des données, les erreurs sont évitées et chaque bulletin de paie est 100 % fiable.

"Les vrais plus de PayFit : le temps que ça libère et la charge mentale en moins. Je peux passer plus de temps sur le développement de ma boite !"

Théo LionFondateur et CEO de Coudac

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

1 minute

pour ajouter une note de frais

Zéro

erreur au moment de l'édition des fiches de paie

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