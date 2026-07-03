Avant de rejoindre Coudac, Émilie Couture travaillait dans un cabinet comptable. Quelle bonne surprise lorsqu'elle a découvert PayFit ! Au quotidien, Émilie gagne un temps fou sur la gestion paie et RH, comparé à sa précédente expérience.

Aujourd'hui, elle utilise la solution PayFit pour générer les paies, mais également pour valider les congés et absences des salariés, suivre les demandes de notes de frais, et gérer les plannings de toute l'équipe.