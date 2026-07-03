Avant de passer chez PayFit et Pennylane, la gestion de la paie et de la comptabilité était chronophage et non-collaborative.Fleet souhaitait pouvoir se concentrer sur les tâches essentielles au développement de leur entreprise tout en simplifiant leur collaboration avec leur expert-comptable.

C'est pourquoi Fleet a décidé de s'appuyer sur les expertises de PayFit et Pennylane pour gérer ses démarches administratives tout en améliorant sa relation avec son expert-comptable.

Après deux ans de collaboration, leur expert-comptable leur a conseillé d'activer l'intégration PayFit x Pennylane pour synchroniser automatiquement les écritures du journal de paie dans les écritures comptables.