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Fleet : les avantages de l'intégration PayFit x Pennylane

Fleet simplifie l’équipement, la gestion et le renouvellement des ordinateurs et des téléphones

Convention collectiveSyntec
Nombre d'employés20-80
SecteurHôtellerie
Paris

Pourquoi ont-ils activé l'intégration PayFit x Pennylane ?

Avant de passer chez PayFit et Pennylane, la gestion de la paie et de la comptabilité était chronophage et non-collaborative.Fleet souhaitait pouvoir se concentrer sur les tâches essentielles au développement de leur entreprise tout en simplifiant leur collaboration avec leur expert-comptable.

C'est pourquoi Fleet a décidé de s'appuyer sur les expertises de PayFit et Pennylane pour gérer ses démarches administratives tout en améliorant sa relation avec son expert-comptable.

Après deux ans de collaboration, leur expert-comptable leur a conseillé d'activer l'intégration PayFit x Pennylane pour synchroniser automatiquement les écritures du journal de paie dans les écritures comptables.

"L'avantage de ces outils c'est l'aspect collaboratif : notre expert-comptable et nous collaborons beaucoup plus efficacement grâce à des outils comme PayFit et Pennylane"

Martin LeveauVP Finance

Les bénéfices de l'intégration

Gain de temps de retraitement et d’envoi des fichiers d’exports

Gain de temps de retraitement et d’envoi des fichiers d’exports

Réduction du risque d’erreurs lié aux imports ou retraitements manuels

Réduction du risque d’erreurs lié aux imports ou retraitements manuels

Gain en fiabilité et en sécurité lors du transfert des données

Gain en fiabilité et en sécurité lors du transfert des données

Ce que vous devez retenir du témoignage de Fleet

Comment bénéficier de l'intégration avec Pennylane ?

Comment bénéficier de l'intégration avec Pennylane ?

Si je suis client PayFit, se connecter à son Compte > Intégrations > Pennylane > Activer l'intégration.

Si je suis client Pennylane et je veux bénéficier de cette intégration, aller sur la page associée : https://payfit.com/fr/lp_integration_pennylane/.

"C'est notre expert-comptable qui nous a contacté pour nous en parler et nous dire que c'était quelque chose qu'il recherchait"

Martin LeveauVP Finance

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