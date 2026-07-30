Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
The Roster
Restaurant de burgers des Alpes
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Avant PayFit, Charlotte, responsable administrative de The Roster, était largement tributaire du cabinet comptable qui ne comprenait pas ses attentes et qui n'était pas toujours très flexible. Selon Charlotte, tous les allers-retours avec leur expert-comptable leur faisait perdre beaucoup de temps. Charlotte cherche alors à pallier ces deux éléments.
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion des entrées et sorties
Coûteux et chronophages, l'arrivée et le départ de collaborateurs était auparavant une angoisse hebdomadaire pour Charlotte. Désormais, elle s'en occupe sereinement, en quelques clics.
L'accompagnement de notre équipe Support
Bien que Charlotte trouve PayFit intuitif et facile à prendre en main, c'est avec quelques appréhensions qu'elle se lance dans ses premières paies sur l'outil. Avant leur clôture, elle a pu compter sur l'assistance de notre équipe Support pour répondre à toutes ses questions.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Maîtrise des coûts
Export des salaires nets, bruts et des charges patronales pour l’entreprise, paramétrage des exports par axe analytique : toutes ces informations sont centralisées sur PayFit. Cela permet à Charlotte de piloter ses charges et sa comptabilité en toute sérénité.
Gain de temps
PayFit automatise non seulement la génération et la distribution des bulletins de paie de The Roster, mais prend aussi en charge la gestion des déclarations via DSN, la génération des écritures comptables et les rappels de cotisations aux organismes de protection sociale.
Quand on gère une équipe de 50 collaborateurs, ce qui est essentiel sur un plan RH c'est la flexibilité dont on dispose.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins