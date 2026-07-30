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The Roster

Restaurant de burgers des Alpes

Convention collectiveHôtels, cafés et restaurants
Nombre d'employés15–149
SecteurRestauration
Annecy

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Avant PayFit, Charlotte, responsable administrative de The Roster, était largement tributaire du cabinet comptable qui ne comprenait pas ses attentes et qui n'était pas toujours très flexible. Selon Charlotte, tous les allers-retours avec leur expert-comptable leur faisait perdre beaucoup de temps. Charlotte cherche alors à pallier ces deux éléments.

Leurs fonctionnalités préférées

La gestion des entrées et sorties

La gestion des entrées et sorties

Coûteux et chronophages, l'arrivée et le départ de collaborateurs était auparavant une angoisse hebdomadaire pour Charlotte. Désormais, elle s'en occupe sereinement, en quelques clics.

L'accompagnement de notre équipe Support

L'accompagnement de notre équipe Support

Bien que Charlotte trouve PayFit intuitif et facile à prendre en main, c'est avec quelques appréhensions qu'elle se lance dans ses premières paies sur l'outil. Avant leur clôture, elle a pu compter sur l'assistance de notre équipe Support pour répondre à toutes ses questions.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Maîtrise des coûts

Maîtrise des coûts

Export des salaires nets, bruts et des charges patronales pour l’entreprise, paramétrage des exports par axe analytique : toutes ces informations sont centralisées sur PayFit. Cela permet à Charlotte de piloter ses charges et sa comptabilité en toute sérénité.

Gain de temps

Gain de temps

PayFit automatise non seulement la génération et la distribution des bulletins de paie de The Roster, mais prend aussi en charge la gestion des déclarations via DSN, la génération des écritures comptables et les rappels de cotisations aux organismes de protection sociale.

Quand on gère une équipe de 50 collaborateurs, ce qui est essentiel sur un plan RH c'est la flexibilité dont on dispose.

Charlotte CimminoResponsable administrative et financière @The Roster

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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