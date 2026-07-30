Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Vitaline
Repas pratiques et équilibrés en barres, boissons ou snacks
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Sébastien Worms, CEO de Vitaline s’est lancé dans l’aventure PayFit depuis maintenant presque 7 ans maintenant. La solution l’aide chaque fin de mois à générer en toute tranquillité les bulletins de paie de ses employés. Il reconnaît avec joie ne passer “qu’une dizaine de minutes sur la paie par mois” ce qui lui permet de se concentrer sur des projets plus importants.
Leurs fonctionnalités préférées
L'accompagnement de notre équipe Support
Sébastien se sent solidement encadré par l’équipe PayFit, offrant des conseils précis sur des sujets qui peuvent, par moment, être épineux. PayFit lui a été d’une aide très précieuse lorsqu’il a rencontré des problèmes avec l’URSSAF. Cela le rassure de se sentir accompagné dans la gestion de sa paie et de ses déclarations sociales.
La génération automatique de documents administratifs
En quelques minutes, Sébastien peut télécharger une infinité de documents clés : certificats de travail, attestation de salaire, solde tout compte, etc.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de productivité
Sébastien a noté beaucoup d'effets positifs sur son environnement de travail depuis l’adoption de PayFit : moins de travail administratif, moins d’erreurs et plus de productivité.
Gain financier
C’est ce qui a le plus séduit Sébastien, qui avait en amont de sa décision réalisé des calculs concernant la possible rentabilité d’une solution alternative.
Je ne perds plus de temps chaque mois sur la paie, je fais tout en quelques minutes. C'est très appréciable.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins