Sébastien Worms, CEO de Vitaline s’est lancé dans l’aventure PayFit depuis maintenant presque 7 ans maintenant. La solution l’aide chaque fin de mois à générer en toute tranquillité les bulletins de paie de ses employés. Il reconnaît avec joie ne passer “qu’une dizaine de minutes sur la paie par mois” ce qui lui permet de se concentrer sur des projets plus importants.