C’est en étant frustrés par la qualité des repas à boire proposés sur le marché (Soylent, Queal, Huel) que Sébastien et Alexis ont décidé de lancer Vitaline. Tous deux très sportifs, ils souhaitent proposer des produits plus performants et plus sains. Ils travaillent alors au développement de leur première gamme de repas à boire en sélectionnant les meilleurs ingrédients naturels et bio, pour élaborer des formulations de haute qualité nutritionnelle. Vitaline existe en format bouteille ou sachet, se prépare en 1 min et se consomme facilement, en toute situation (en randonnée, au bureau, en voyage...).

Vitaline & PayFit

Sébastien s’est lancé dans l’aventure PayFit depuis maintenant presque 2 ans. La solution l’aide chaque fin de mois à générer en toute tranquillité les bulletins de paie de ses employés. Il reconnaît avec joie ne passer “qu’une dizaine de minutes sur la paie par mois” ce qui lui permet de se concentrer sur des projets plus importants.

Sébastien a noté d’autres effets positifs sur son environnement de travail depuis l’adoption de PayFit : moins de travail administratif, moins d’erreurs et plus de productivité. C’est ce qui a le plus séduit Sébastien, qui avait en amont de sa décision réalisé des calculs concernant la possible rentabilité d’une solution alternative. Pour lui, en plus d’être chères, les alternatives étaient toutes compliquées et mal adaptées aux problématiques de son entreprise. Avec PayFit, il estime payer moins pour une solution qu’il considère plus efficace. Sébastien se sent solidement encadré par l’équipe PayFit, offrant des conseils précis sur des sujets qui peuvent, par moment, être épineux. PayFit lui a été d’une aide très précieuse lorsqu’il a rencontré des problèmes avec l’URSSAF. Cela le rassure de se sentir accompagné dans la gestion de sa paie et de ses déclarations sociales. Désormais “tout est fluide et accessible.”