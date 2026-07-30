Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Livestorm
Solution de webinar
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Pour Gilles, le fondateur, Livestorm avait besoin d'un centre névralgique pour la gestion des congés, des fiches de paye, des divers avantages (tickets restaurant, frais de transports) et pour l’élaboration des contrats de travail.Avec les co-fondateurs, ils utilisent PayFit comme documentation interne sur n’importe quel membre de l’équipe : date de naissance, données bancaires, jours travaillés, congés à venir etc.
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion des congés et des titres-restaurants
Automatiquement liés à la paie, les congés, notes de frais et tickets restaurant de chaque employés sont gérés par Gilles.
L'accompagnement de notre équipe Support
Terminés les week-end de recherches sur la convention collectives SYNTEC. Désormais, Gilles pose toutes ses question à notre équipe Support qui revient vers lui rapidement.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Meilleure visibilité
PayFit leur permet d'avoir une vue claire sur leurs coûts liés aux salaires et donc de réaliser des projections plus précises, plus réalistes sur les campagnes d'embauche, d'augmentation, etc.
Transparence croissante
Gilles pu répondre aux exigences grandissantes de transparence de tous les membres de son équipe : les employés (contrat, congés…), les associés (coût des salaires, etc.), comptable (export des données comptables).
Plus d'autonomie
Chaque salarié est enfin maître de son contrat, ses congés, ses documents administratifs, etc. Ce contexte favorise d’autant plus la confiance entre employeur et employés, un aspect clé pour la construction de bases solides d’une jeune entreprise comme Livestorm.
Beaucoup de temps gagné, moins de charges administratives et plus de transparence.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins