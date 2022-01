Enfin, PayFit est un outil qui a été pensé pour l’employeur et pour l’employé. “Plus d’autonomie plus de responsabilité, et moins de “verticalité” dans les relations employeurs-employés” se ressentent chez Livestorm. Chaque salarié est enfin maître de son contrat, ses congés, ses documents administratifs, etc. Ce contexte favorise d’autant plus la confiance entre employeur et employés, un aspect clé pour la construction de bases solides d’une jeune entreprise comme Livestorm.