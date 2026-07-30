Pour Gilles, le fondateur, Livestorm avait besoin d'un centre névralgique pour la gestion des congés, des fiches de paye, des divers avantages (tickets restaurant, frais de transports) et pour l’élaboration des contrats de travail.Avec les co-fondateurs, ils utilisent PayFit comme documentation interne sur n’importe quel membre de l’équipe : date de naissance, données bancaires, jours travaillés, congés à venir etc.