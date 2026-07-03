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Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Pourquoi ont-ils choisi PayFit ?

Guillaume Contreras, RH au Mas de la Grenouillère, a longtemps fait appel à un expert-comptable avant de passer chez PayFit. Pendant plusieurs années, il externalisait la gestion de sa paie et des RH. Il a décidé de changer de solution pour :

- avoir plus de contrôle sur la fiabilité des paies ;

- bénéficier d'une disponibilité 24/7 ;

- optimiser le temps consacré à la gestion mensuelle des paies.

En mai 2022, Guillaume a décidé de franchir le pas vers plus d'autonomie. Il choisit PayFit afin d'avoir un outil qui centralise enfin la paie et la gestion RH. Et surtout, il peut gérer les arrivées/sorties d'un salarié tous les jours, même le dimanche à 23 heures.

Ses fonctionnalités préférées

Support en continu

Support en continu

Avec son ancienne solution, Guillaume consacrait beaucoup de temps aux échanges pour gérer et valider la paie chaque mois. Les questions nécessitaient souvent des délais de traitement.

Aujourd'hui, Guillaume peut poser ses questions à PayFit Copilot, l'assistant IA disponible à toute heure, même le dimanche à minuit. Si la question est complexe, Guillaume peut se renseigner sur le Help Center et contacter le service client pour une réponse 100 % personnalisée. Ça lui a changé la vie !

Gestion des entretiens

Gestion des entretiens

Échanges hebdomadaires avec son équipe, entretiens annuels, suivi des objectifs... Guillaume gère toute cette partie RH sur PayFit. Le module de gestion des entretiens lui permet :

  • d'être dans les clous grâce aux rappels et notifications ;

  • d'avoir accès à une bibliothèque de modèles d'entretiens personnalisables ;

  • d'avoir un suivi et historique complet sur PayFit.

Ça lui permet de gagner un temps précieux et de donner plus de visibilité et de transparence à ses employés, qui bénéficient chacun d'un accès dédié à leur espace personnel.

Quels bénéfices ont-ils identifiés ?

Gain de temps

Gain de temps

Les variables de paie sont automatiquement ajoutées au fil du mois. Résultat : au moment de clôturer la paie, Guillaume ne met qu'une heure à vérifier les 12 bulletins de ses salariés !

Fiabilité des bulletins

Fiabilité des bulletins

Guillaume est beaucoup plus serein à chaque fin de mois. Il n'y a plus d'erreurs grâce à l'automatisation.

Autonomie des employés

Autonomie des employés

Les nouveaux employés peuvent créer leur espace personnel sur PayFit, accédant ainsi facilement à tous les documents nécessaires.

"Ce que j'aime avec PayFit, c'est la facilité. On a une solution qui fonctionne 24/24, 7/7, et on y a accès quand on veut. Le bulletin de salaire est déjà pré-généré, il y a juste à ajouter les variables de paie comme les journées d'absence, les jours de congés payés ou les repos."

Guillaume ContrerasRH au Mas de la Grenouillère

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

1 heure

pour gérer la paie de 12 salariés

Zéro

erreur lors de l'édition des bulletins de paie

<15 jours

pour migrer sur PayFit

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