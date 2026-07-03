Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Mas de la Grenouillère
Hôtel
Pourquoi ont-ils choisi PayFit ?
Guillaume Contreras, RH au Mas de la Grenouillère, a longtemps fait appel à un expert-comptable avant de passer chez PayFit. Pendant plusieurs années, il externalisait la gestion de sa paie et des RH. Il a décidé de changer de solution pour :
- avoir plus de contrôle sur la fiabilité des paies ;
- bénéficier d'une disponibilité 24/7 ;
- optimiser le temps consacré à la gestion mensuelle des paies.
En mai 2022, Guillaume a décidé de franchir le pas vers plus d'autonomie. Il choisit PayFit afin d'avoir un outil qui centralise enfin la paie et la gestion RH. Et surtout, il peut gérer les arrivées/sorties d'un salarié tous les jours, même le dimanche à 23 heures.
Ses fonctionnalités préférées
Support en continu
Avec son ancienne solution, Guillaume consacrait beaucoup de temps aux échanges pour gérer et valider la paie chaque mois. Les questions nécessitaient souvent des délais de traitement.
Aujourd'hui, Guillaume peut poser ses questions à PayFit Copilot, l'assistant IA disponible à toute heure, même le dimanche à minuit. Si la question est complexe, Guillaume peut se renseigner sur le Help Center et contacter le service client pour une réponse 100 % personnalisée. Ça lui a changé la vie !
Gestion des entretiens
Échanges hebdomadaires avec son équipe, entretiens annuels, suivi des objectifs... Guillaume gère toute cette partie RH sur PayFit. Le module de gestion des entretiens lui permet :
d'être dans les clous grâce aux rappels et notifications ;
d'avoir accès à une bibliothèque de modèles d'entretiens personnalisables ;
d'avoir un suivi et historique complet sur PayFit.
Ça lui permet de gagner un temps précieux et de donner plus de visibilité et de transparence à ses employés, qui bénéficient chacun d'un accès dédié à leur espace personnel.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps
Les variables de paie sont automatiquement ajoutées au fil du mois. Résultat : au moment de clôturer la paie, Guillaume ne met qu'une heure à vérifier les 12 bulletins de ses salariés !
Fiabilité des bulletins
Guillaume est beaucoup plus serein à chaque fin de mois. Il n'y a plus d'erreurs grâce à l'automatisation.
Autonomie des employés
Les nouveaux employés peuvent créer leur espace personnel sur PayFit, accédant ainsi facilement à tous les documents nécessaires.
"Ce que j'aime avec PayFit, c'est la facilité. On a une solution qui fonctionne 24/24, 7/7, et on y a accès quand on veut. Le bulletin de salaire est déjà pré-généré, il y a juste à ajouter les variables de paie comme les journées d'absence, les jours de congés payés ou les repos."
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
1 heure
pour gérer la paie de 12 salariés
Zéro
erreur lors de l'édition des bulletins de paie
<15 jours
pour migrer sur PayFit