Guillaume Contreras, RH au Mas de la Grenouillère, a longtemps fait appel à un expert-comptable avant de passer chez PayFit. Pendant plusieurs années, il externalisait la gestion de sa paie et des RH. Il a décidé de changer de solution pour :

- avoir plus de contrôle sur la fiabilité des paies ;

- bénéficier d'une disponibilité 24/7 ;

- optimiser le temps consacré à la gestion mensuelle des paies.

En mai 2022, Guillaume a décidé de franchir le pas vers plus d'autonomie. Il choisit PayFit afin d'avoir un outil qui centralise enfin la paie et la gestion RH. Et surtout, il peut gérer les arrivées/sorties d'un salarié tous les jours, même le dimanche à 23 heures.