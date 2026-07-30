Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Bioxegy
Expert français du biomimétisme
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Le fondateur de Bioxegy, Simon de Myttenaere, découvre PayFit à ses débuts dans l'entrepreneuriat. Il décide de souscrire à l'offre Starter, pour la première paie de son premier employé. Le passage sur PayFit a été motivé par plusieurs éléments. En premier lieu, une volonté d'offrir et de disposer d'outils simples et adaptés à une petite équipe.
Leurs fonctionnalités préférées
La partie SIRH intégrée à la paie
Le choix de Simon a été motivé par son besoin d'être soulagé sur de nombreux sujets. La paie mais aussi les congés, le droit social, les notes de frais : tout est intégré à PayFit, lui permettant ainsi de se concentrer sur d'autres défis d'entrepreneur (le juridique, l'administratif, le business, etc.).
L'accompagnement de notre équipe Support
Avec PayFit, Simon a pu trouver le confort qu'il espérait. En amont de son passage sur PayFit, le support client chargé d'accompagner chaque entreprise de façon personnalisée a pu répondre à ses problématiques et anticiper les questions de Simon.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de temps
PayFit automatise l'intégralité du processus de paie : génération et distribution des bulletins, gestion des DSN, rappels de cotisation aux organismes sociaux, etc. Il doit simplement renseigner ses nouvelles variables de paie chaque mois.
Meilleure productivité
Simon estime avoir doublé sa productivité depuis son passage sur PayFit.
Lorsque l'on est entrepreneur, la paie peut faire peur. Il y a beaucoup de choses à savoir qui impliquent énormément d'autres disciplines (juridique, droit social, etc.). J'avais besoin d'être accompagné.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins