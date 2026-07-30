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Bioxegy

Expert français du biomimétisme

Convention collectiveSYNTEC
Nombre d'employés15–149
SecteurHôtellerie
Paris

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Le fondateur de Bioxegy, Simon de Myttenaere, découvre PayFit à ses débuts dans l'entrepreneuriat. Il décide de souscrire à l'offre Starter, pour la première paie de son premier employé. Le passage sur PayFit a été motivé par plusieurs éléments. En premier lieu, une volonté d'offrir et de disposer d'outils simples et adaptés à une petite équipe.

Leurs fonctionnalités préférées

La partie SIRH intégrée à la paie

La partie SIRH intégrée à la paie

Le choix de Simon a été motivé par son besoin d'être soulagé sur de nombreux sujets. La paie mais aussi les congés, le droit social, les notes de frais : tout est intégré à PayFit, lui permettant ainsi de se concentrer sur d'autres défis d'entrepreneur (le juridique, l'administratif, le business, etc.).

L'accompagnement de notre équipe Support

L'accompagnement de notre équipe Support

Avec PayFit, Simon a pu trouver le confort qu'il espérait. En amont de son passage sur PayFit, le support client chargé d'accompagner chaque entreprise de façon personnalisée a pu répondre à ses problématiques et anticiper les questions de Simon.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Gain de temps

Gain de temps

PayFit automatise l'intégralité du processus de paie : génération et distribution des bulletins, gestion des DSN, rappels de cotisation aux organismes sociaux, etc. Il doit simplement renseigner ses nouvelles variables de paie chaque mois.

Meilleure productivité

Meilleure productivité

Simon estime avoir doublé sa productivité depuis son passage sur PayFit.

Lorsque l'on est entrepreneur, la paie peut faire peur. Il y a beaucoup de choses à savoir qui impliquent énormément d'autres disciplines (juridique, droit social, etc.). J'avais besoin d'être accompagné.

Simon De MyttenaereCofondateur @Bioxegy

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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