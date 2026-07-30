Le fondateur de Bioxegy, Simon de Myttenaere, découvre PayFit à ses débuts dans l'entrepreneuriat. Il décide de souscrire à l'offre Starter, pour la première paie de son premier employé. Le passage sur PayFit a été motivé par plusieurs éléments. En premier lieu, une volonté d'offrir et de disposer d'outils simples et adaptés à une petite équipe.