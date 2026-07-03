Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Jab
Cabinet de conseil et de formation en vente
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Conquise par une expérience antérieure avec PayFit, c’est à son arrivée chez JAB en 2019 que Manon recommande la solution à sa nouvelle équipe de 10 salariés.
La solution, qu’elle décrit comme simple et intuitive, “a changé son quotidien d’office manager” en l’accompagnant dans l’ensemble de ses problématiques paie et RH.
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion des congés et absences
Plus besoin de traiter les demandes manuellement : avec ce module, les salariés posent leurs congés en un clic depuis leur espace employé. Les managers sont en mesure de valider simplement les demandes de chacun et profitent d’une vision globale des congés de l’équipe.
L’autonomie des employés est un bénéfice central pour Manon !
L' export des informations RH et paie
Manon peut accéder aux informations RH et Paie de JAB à tout moment et depuis n’importe où. En quelques minutes, elle les exporte et les envoie aux parties prenantes concernées (mutuelle, comptable, DAF etc.).
Cela lui donne une excellente visibilité sur la masse salariale, les charges patronales et salariales ainsi que les provisions de congés.
L’ accompagnement par l’équipe support
En cas de doute, Manon sait qu’elle peut compter sur l’équipe Support pour répondre à toutes ses interrogations, très rapidement. À la moindre question, elle n’hésite pas se tourner vers son expert paie attitré, qui l’accompagne dans l’ensemble de ses démarches RH et Paie.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps
PayFit permet un véritable gain de temps à tous ses utilisateurs sur la gestion de la paie et des RH. Manon est convaincue que la dématérialisation a facilité le quotidien des employés.
La gestion des congés, absences et notes de frais est un jeu d’enfant pour son équipe, ce qui lui permet de se consacrer sur ses autres missions.
Centralisation des informations
Au-delà de la génération et de la distribution automatique des bulletins, toutes les informations Paie et RH sont centralisées sur PayFit.
En quelques clics, Manon exporte et partage ces données à son comptable, à la mutuelle, etc.
Gain d'argent
Manon n’a pas besoin d’une personne supplémentaire pour s’occuper de l’administratif. PayFit gère tout à sa place ! Ce qui fait un gain de temps, mais aussi un gain financier considérable.
"Avant une grande partie était externalisée parce que personne dans l'équipe était capable de faire ces choses-là. PayFit a vraiment apporté quelque chose !"
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en temps gagné depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie