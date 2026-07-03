Conquise par une expérience antérieure avec PayFit, c’est à son arrivée chez JAB en 2019 que Manon recommande la solution à sa nouvelle équipe de 10 salariés.

La solution, qu’elle décrit comme simple et intuitive, “a changé son quotidien d’office manager” en l’accompagnant dans l’ensemble de ses problématiques paie et RH.