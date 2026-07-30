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Pérouse
Maison de joaillerie française
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Pérouse Paris compte une quarantaine d'employés avec, au sein de leur équipe, une majorité de joailliers. Cette petite équipe a toujours bénéficié d'une grande flexibilité. Alors pour Philippine, la fondatrice, il n'y avait pas de doute : il lui fallait un outil RH qui lui permette de préserver cette flexibilité.
Leurs fonctionnalités préférées
Intégration avec les outils de mutuelle, titre restaurant et plannings
La centralisation de toutes ses variables lui offre une visibilité complète sur ses données RH.
L’espace collaborateur
Philippine a pu observer que PayFit tenait un rôle important dans l'épanouissement de ses salariés qui disposent désormais d'un espace sécurisé et complet pour gérer certaines de leurs problématiques RH.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de temps
Anciennement, elle faisait gérer ses paies par un cabinet comptable. Elle souhaitait gagner en autonomie et disposer d'un outil en ligne. Depuis son passage sur PayFit, Philippine estime avoir gagné beaucoup de temps.
Centralisation des données
Grâce à PayFit, elle dispose désormais de toutes les informations dont elle a besoin en temps réel et peut elle-même, depuis son espace administrateur, faire toutes les manipulations de son choix : intégration d'un nouveau collaborateur, gestion des notes de frais, des congés, etc.
Meilleure productivité
En intégrant PayFit, Philippine nous confie avoir pu automatiser des tâches très chronophages ce qui lui permet de dégager du temps pour se concentrer sur des missions essentielles.
On considère PayFit comme un véritable outil de pilotage pour nous accompagner dans le développement de la société.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins