Aller au contenu principal

Pérouse

Maison de joaillerie française

Convention collectiveFabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
Nombre d'employés0–14
SecteurRetail et commerces
Paris

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Pérouse Paris compte une quarantaine d'employés avec, au sein de leur équipe, une majorité de joailliers. Cette petite équipe a toujours bénéficié d'une grande flexibilité. Alors pour Philippine, la fondatrice, il n'y avait pas de doute : il lui fallait un outil RH qui lui permette de préserver cette flexibilité.

Leurs fonctionnalités préférées

Intégration avec les outils de mutuelle, titre restaurant et plannings

Intégration avec les outils de mutuelle, titre restaurant et plannings

La centralisation de toutes ses variables lui offre une visibilité complète sur ses données RH.

L’espace collaborateur

L’espace collaborateur

Philippine a pu observer que PayFit tenait un rôle important dans l'épanouissement de ses salariés qui disposent désormais d'un espace sécurisé et complet pour gérer certaines de leurs problématiques RH.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Gain de temps

Gain de temps

Anciennement, elle faisait gérer ses paies par un cabinet comptable. Elle souhaitait gagner en autonomie et disposer d'un outil en ligne. Depuis son passage sur PayFit, Philippine estime avoir gagné beaucoup de temps.

Centralisation des données

Centralisation des données

Grâce à PayFit, elle dispose désormais de toutes les informations dont elle a besoin en temps réel et peut elle-même, depuis son espace administrateur, faire toutes les manipulations de son choix : intégration d'un nouveau collaborateur, gestion des notes de frais, des congés, etc.

Meilleure productivité 

Meilleure productivité 

En intégrant PayFit, Philippine nous confie avoir pu automatiser des tâches très chronophages ce qui lui permet de dégager du temps pour se concentrer sur des missions essentielles.

On considère PayFit comme un véritable outil de pilotage pour nous accompagner dans le développement de la société.

Philippine PérouseFondatrice @Pérouse

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

D'autres histoires vous attendent

Clic and Fit & PayFit
Lire le témoignage
Biocoop Versailles Chantiers & Payfit
Lire le témoignage
Recom & Payfit
Lire le témoignage