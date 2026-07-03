Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Biocoop Versailles Chantiers
Distribution commerciale de produits alimentaires biologiques
Pourquoi a-t-il fait appel à nous ?
Lorsqu’il ouvre le magasin Biocoop de Versailles Chantiers en 2019, Charles-Henri souhaite créer une entreprise avec une utilité sociale. Très vite, il recrute et se retrouve confronté aux problématiques de la distribution et du commerce alimentaire. La gestion du travail 7 jours sur 7, des plannings changeant chaque semaine, du temps partiel et des heures supplémentaires devient son lot quotidien. Il se met en quête de l’outil qui lui permettra de se concentrer sur sa mission première : la gestion de son magasin.
Ses fonctionnalités préférées
Les ajouts et modifications en temps réel
Pour Charles-Henri, c'est très simple de faire appliquer le contrat de travail avec PayFit. Il n'a que quelques paramètres à modifier en fonction des heures supplémentaires, des entrées et sorties, et le tout impacte automatiquement les bulletins de paie.
La gestion des plannings
Grâce à l’intégration de Snapshift, il renseigne en quelques clics les heures de travail de ses employés. Ces données se répercutent ensuite automatiquement sur les bulletins de paie, ce qui représente un gain de temps considérable pour lui, tout en lui offrant une visibilité totale sur les plannings.
L’accompagnement par notre équipe Support
Il est guidé au quotidien dans son utilisation de PayFit, mais aussi pour des sujets complexes liés à la paie. Il peut poser toutes ses questions et obtenir une réponse rapide du Support.
Quels bénéfices a-t-il identifiés ?
Simplicité d’utilisation
N'étant pas expert dans la paie et les ressources humaines, Charles-Henri souhaitait opter pour une solution fluide et facile à utiliser. Son but ? Faire de la paie un non-sujet.
Gain de temps
PayFit automatise la génération et la distribution des bulletins de paie, mais prend aussi en charge la gestion des DSN, la génération des écritures comptables et les rappels de cotisations aux organismes de protection sociale.
La gestion de la paie de mes 10 employés ne me prend qu'une heure à la fin de chaque mois !
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
80%
de temps gagné sur la paie
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins