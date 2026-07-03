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Biocoop Versailles Chantiers

Distribution commerciale de produits alimentaires biologiques

Convention collectiveCommerce de détail
Nombre d'employés1-20
SecteurRetail et commerces
Versailles

Pourquoi a-t-il fait appel à nous ?

Lorsqu’il ouvre le magasin Biocoop de Versailles Chantiers en 2019, Charles-Henri souhaite créer une entreprise avec une utilité sociale. Très vite, il recrute et se retrouve confronté aux problématiques de la distribution et du commerce alimentaire. La gestion du travail 7 jours sur 7, des plannings changeant chaque semaine, du temps partiel et des heures supplémentaires devient son lot quotidien. Il se met en quête de l’outil qui lui permettra de se concentrer sur sa mission première : la gestion de son magasin.

Ses fonctionnalités préférées

Les ajouts et modifications en temps réel

Les ajouts et modifications en temps réel

Pour Charles-Henri, c'est très simple de faire appliquer le contrat de travail avec PayFit. Il n'a que quelques paramètres à modifier en fonction des heures supplémentaires, des entrées et sorties, et le tout impacte automatiquement les bulletins de paie.

La gestion des plannings

La gestion des plannings

Grâce à l’intégration de Snapshift, il renseigne en quelques clics les heures de travail de ses employés. Ces données se répercutent ensuite automatiquement sur les bulletins de paie, ce qui représente un gain de temps considérable pour lui, tout en lui offrant une visibilité totale sur les plannings.

L’accompagnement par notre équipe Support

L’accompagnement par notre équipe Support

Il est guidé au quotidien dans son utilisation de PayFit, mais aussi pour des sujets complexes liés à la paie. Il peut poser toutes ses questions et obtenir une réponse rapide du Support.

Quels bénéfices a-t-il identifiés ?

Simplicité d’utilisation

Simplicité d’utilisation

N'étant pas expert dans la paie et les ressources humaines, Charles-Henri souhaitait opter pour une solution fluide et facile à utiliser. Son but ? Faire de la paie un non-sujet.

Gain de temps

Gain de temps

PayFit automatise la génération et la distribution des bulletins de paie, mais prend aussi en charge la gestion des DSN, la génération des écritures comptables et les rappels de cotisations aux organismes de protection sociale.

La gestion de la paie de mes 10 employés ne me prend qu'une heure à la fin de chaque mois !

Charles-Henri FortierGérant @Biocoop Versailles Chantiers

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

80%

de temps gagné sur la paie

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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