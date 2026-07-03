Lorsqu’il ouvre le magasin Biocoop de Versailles Chantiers en 2019, Charles-Henri souhaite créer une entreprise avec une utilité sociale. Très vite, il recrute et se retrouve confronté aux problématiques de la distribution et du commerce alimentaire. La gestion du travail 7 jours sur 7, des plannings changeant chaque semaine, du temps partiel et des heures supplémentaires devient son lot quotidien. Il se met en quête de l’outil qui lui permettra de se concentrer sur sa mission première : la gestion de son magasin.