Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Mieko
Société d’éclairage professionnel
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Anthony Lavigne connaît bien le sujet de la paie, pour en avoir été le gestionnaire pendant plusieurs années. Chez Mieko, il a d’abord travaillé avec un expert comptable mais s’occupait lui-même de toutes les démarches RH. Sa problématique ? Une perte de temps importante et des tâches très chronophages.
En 2020, Anthony a décidé de passer chez PayFit pour bénéficier d’un outil tout-en-un, combinant la paie et les RH. Grâce à cet accompagnement, Anthony a pu se libérer de ces contraintes pour se concentrer sur son cœur de métier : le développement de Mieko.
Les salariés ont très bien accueilli l’utilisation de PayFit.
"PayFit est bien plus qu’un logiciel de paie. C'est un outil tout-en-un qui m’a vraiment permis de gagner en productivité."
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion des congés et absences
Ce module permet aux salariés de l’entreprise de faire une demande de congés ou d’absences en un clic, via leur espace employé. C’est un réel gain de temps ! D’autant plus que leur bulletin de paie est mis à jour en temps réel, pour éviter tout risque d’erreur. Ce module permet également d'avoir de la visibilité sur les temps de présence de leur équipe, pour organiser au mieux les emploi du temps.
La gestion des entretiens
Acquis récemment, le module de gestion des entretiens permet à Anthony d'avoir un réel suivi des campagnes d’entretiens RH. De plus, ce module offre aux managers un support pour leurs entretiens en one-to-one avec leurs collaborateurs. Cela renforce la proximité, la réactivité et l'engagement de chaque équipe.
La fluidité de l'arrivée chez PayFit
Lors du transfert de toutes les données sociales de Mieko pour paramétrer le compte PayFit, Anthony s’est senti très bien accompagné. Le compte lui a été livré entièrement configuré avec toutes les informations paie et RH intégrées, pour une prise en main rapide et facile.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps considérable
L’automatisation de la génération et de la distribution des bulletins de paie permet de faire gagner un temps précieux à Anthony. Il n’a plus besoin de gérer les déclarations sociales, la génération des écritures comptables et les cotisations aux organismes de protection sociale. Anthony évite ainsi les tâches chronophages, tout en limitant le risque d’erreurs.
Centralisation des documents administratifs
Les salariés de Mieko ont maintenant accès à tous leurs documents administratifs directement via leur espace personnel. Cela leur permet d’éviter la charge mentale liée à la gestion de ces documents !
"L’intégration de PayFit au sein de la société s’est très bien passée. Ça a été très bien accueilli par les salariés, qui étaient véritablement en attente de ce type d’outil."
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
50%
de temps en moins passé sur la gestion RH