Anthony Lavigne connaît bien le sujet de la paie, pour en avoir été le gestionnaire pendant plusieurs années. Chez Mieko, il a d’abord travaillé avec un expert comptable mais s’occupait lui-même de toutes les démarches RH. Sa problématique ? Une perte de temps importante et des tâches très chronophages.

En 2020, Anthony a décidé de passer chez PayFit pour bénéficier d’un outil tout-en-un, combinant la paie et les RH. Grâce à cet accompagnement, Anthony a pu se libérer de ces contraintes pour se concentrer sur son cœur de métier : le développement de Mieko.

Les salariés ont très bien accueilli l’utilisation de PayFit.