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Mieko

Société d’éclairage professionnel

Convention collectiveCommerce de gros
Nombre d'employés20-80
SecteurIndustries
Lyon

Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?

Anthony Lavigne connaît bien le sujet de la paie, pour en avoir été le gestionnaire pendant plusieurs années. Chez Mieko, il a d’abord travaillé avec un expert comptable mais s’occupait lui-même de toutes les démarches RH. Sa problématique ? Une perte de temps importante et des tâches très chronophages. 

En 2020, Anthony a décidé de passer chez PayFit pour bénéficier d’un outil tout-en-un, combinant la paie et les RH. Grâce à cet accompagnement, Anthony a pu se libérer de ces contraintes pour se concentrer sur son cœur de métier : le développement de Mieko. 

Les salariés ont très bien accueilli l’utilisation de PayFit. 

"PayFit est bien plus qu’un logiciel de paie. C'est un outil tout-en-un qui m’a vraiment permis de gagner en productivité."

Anthony LavigneDirecteur associé @Mieko

Leurs fonctionnalités préférées

La gestion des congés et absences

La gestion des congés et absences

Ce module permet aux salariés de l’entreprise de faire une demande de congés ou d’absences en un clic, via leur espace employé. C’est un réel gain de temps ! D’autant plus que leur bulletin de paie est mis à jour en temps réel, pour éviter tout risque d’erreur. Ce module permet également d'avoir de la visibilité sur les temps de présence de leur équipe, pour organiser au mieux les emploi du temps. 

La gestion des entretiens

La gestion des entretiens

Acquis récemment, le module de gestion des entretiens permet à Anthony d'avoir un réel suivi des campagnes d’entretiens RH. De plus, ce module offre aux managers un support pour leurs entretiens en one-to-one avec leurs collaborateurs. Cela renforce la proximité, la réactivité et l'engagement de chaque équipe.

La fluidité de l'arrivée chez PayFit

La fluidité de l'arrivée chez PayFit

Lors du transfert de toutes les données sociales de Mieko pour paramétrer le compte PayFit, Anthony s’est senti très bien accompagné. Le compte lui a été livré entièrement configuré avec toutes les informations paie et RH intégrées, pour une prise en main rapide et facile. 

Quels bénéfices ont-ils identifiés ?

Gain de temps considérable

Gain de temps considérable

L’automatisation de la génération et de la distribution des bulletins de paie permet de faire gagner un temps précieux à Anthony. Il n’a plus besoin de gérer les déclarations sociales, la génération des écritures comptables et les cotisations aux organismes de protection sociale. Anthony évite ainsi les tâches chronophages, tout en limitant le risque d’erreurs. 

Centralisation des documents administratifs

Centralisation des documents administratifs

Les salariés de Mieko ont maintenant accès à tous leurs documents administratifs directement via leur espace personnel. Cela leur permet d’éviter la charge mentale liée à la gestion de ces documents ! 

"L’intégration de PayFit au sein de la société s’est très bien passée. Ça a été très bien accueilli par les salariés, qui étaient véritablement en attente de ce type d’outil."

Anthony LavigneDirecteur associé @Mieko

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

50%

de temps en moins passé sur la gestion RH

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