Pour la gestion de la paie, Simon avait une idée précise de dont il avait besoin : quelque chose d'accessible, de simple et qui puisse bénéficier à l'ensemble de l'équipe Hoopop. Ses connaissances en paie étant limitées, il souhaitait recevoir de l'aide sur les problématiques RH et avoir plus qu'une simple solution de gestion des paies. Il cherchait également un accompagnement.