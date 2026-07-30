Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Hoopop
Application de gestion événementielle
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Pour la gestion de la paie, Simon avait une idée précise de dont il avait besoin : quelque chose d'accessible, de simple et qui puisse bénéficier à l'ensemble de l'équipe Hoopop. Ses connaissances en paie étant limitées, il souhaitait recevoir de l'aide sur les problématiques RH et avoir plus qu'une simple solution de gestion des paies. Il cherchait également un accompagnement.
Leurs fonctionnalités préférées
L'accompagnement de notre équipe Support
Ayant déjà eu des expériences avec des services sociaux "standards" par le passé, un bon service social pour répondre à ses questions était pour lui un critère fondamental au moment de choisir son éditeur de bulletins de paie.
Les intégrations (mutuelle, plannings, paiement)
Pour Simon, pas besoin de courir derrière les factures pour les notes de frais ou de faire un suivi en parallèle des divers congés : tout est automatisé et pris en compte pour l'établissement des bulletins de paie. De quoi s’assurer que tout est à jour en permanence !
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Simplicité d'utilisation
L'utilisation de l'outil s'inscrit dans cette volonté de rendre l'expérience des employés Hoopop la plus fluide possible.
Fiabilité des paies
Bien accompagné, il est rassuré d'avoir en face de lui un interlocuteur dédié qui répond très clairement et rapidement à ses demandes.
Être entrepreneur, c'est avoir la tête dans le guidon en permanence et avoir très peu de temps. Il faut savoir déléguer. Je n'avais pas les compétences nécessaires pour gérer la paie seul et PayFit s'est révélé être un allié solide.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins