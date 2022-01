Hoopop

Créée en 2019 par 3 jeunes entrepreneurs ambitieux, Hoopop est la solution qui permet aux organisateurs de digitaliser et dynamiser leurs événements. Hoopop renforce son modèle économique et met à disposition des visiteurs toutes les ressources nécessaires. Salons, conventions, séminaires et congrès, la solution s’adapte en quelques minutes pour des événements réels, hybrides ou virtuels.

Le parcours entrepreneurial de Simon

Après quelques années comme responsable de la formation et du développement Commercial, l'envie d'entreprendre se fait plus forte. Accompagné par Maxime et Paul, les deux autres cofondateurs d'Hoopop, Simon se lance dans l'entrepreneuriat.

C'est au sein de l'incubateur Normandie Incubation qu'il trouve du soutien. Très vite, il est amené à envisager ses premiers recrutements. Et c'est à ce moment que débute son histoire avec PayFit.

Hoopop & PayFit

Le passage à PayFit

Pour la gestion de la paie, Simon avait une idée précise de dont il avait besoin : quelque chose d'accessible, de simple et qui puisse bénéficier à l'ensemble de l'équipe Hoopop.