Créée en 2013 par Lucien Derhy et Jonathan Astruc, Digitevent est une entreprise développant un outil de gestion d'évènements B2B ayant un objectif triple : booster la participation, connecter les participants, et mesurer les objectifs événementiels. La plateforme permet de gérer les invitations, les inscriptions et l'engagement des participants sur des événements présentiels, hybrides ou virtuels.



Depuis 2017, sa présence à l'international se développe, notamment en Europe et en Amérique du Sud.

Le parcours de Lucien Derhy, Co-fondateur et CTO

Lucien Derhy a un parcours marqué par la finance : il a rencontré Jonathan Astruc, co-founder de Digitevent, lors de ses études à Paris Dauphine. Par la suite, il a travaillé à Rothschild en banque d'investissement. En 2011, l'envie de monter un projet avec Jonathan Astruc commence à germer dans son esprit.

A l'époque, les tablettes tactiles commençaient à se faire une place dans l'écosystème parisien, et ils ont l'idée de louer des tablettes pour de l'émargement digital lors d'évènements physiques. En 24h, ils développent ensemble une application d'émargement, donnant par la suite naissance à Digitevent.

La gestion de la paie chez Digitevent

Avant PayFit

Lucien avait fait le choix, lors du lancement de Digitevent, de se faire accompagner par un expert-comptable pour la gestion de la paie. Tout se passait bien (et leur expert-comptable s'occupe toujours de la partie comptabilité), mais ils voulaient gagner en autonomie, ce qui était plus dans leur ADN.

Le passage à PayFit

Après avoir entendu parlé de PayFit sur BFM Radio en 2017, Lucien décide de se lancer. L'autonomie, la présence des virements SEPA et la gestion des congés finissent par le convaincre.