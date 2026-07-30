Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Digitevent
Solution web de conseils événementiels
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Lucien avait fait le choix, lors du lancement de Digitevent, de se faire accompagner par un expert-comptable pour la gestion de la paie. Tout se passait bien (et leur expert-comptable s'occupe toujours de la partie comptabilité), mais ils voulaient gagner en autonomie, ce qui était plus dans leur ADN.
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion des congés
Toute la partie rébarbative liée à la pose des congés est automatisée avec PayFit. En tant qu'employé, c'est un gain de temps considérable.
La centralisation des paies et documents
Auparavant, avec l'expert-comptable, il recevait les fiches de paie et devait ensuite les vérifier et les donner aux salariés. Avec PayFit, le salarié reçoit directement sa fiche de paie sur son espace PayFit.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Simplicité d'utilisation
Dans son ancienne entreprise, Lucien recevait ses fiches de paie par mail, ce qui pouvait lui coûter un travail fastidieux de recherche d'anciennes fiches de paie. Chez Digitevent, c'est beaucoup plus simple : tout est mis à disposition sur son espace PayFit, dans un onglet unique.
Gain de temps
Pour Lucien, générer la paie est automatique. Il n'a qu'à renseigner les variables de paie tous les mois (commissionnement pour les Sales) ce qui ne lui prend que 10 minutes par mois.
Mon conseil à un entrepreneur : faire le choix de PayFit dès le début. Il vaut mieux se concentrer sur son business que sur la gestion de la paie.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins