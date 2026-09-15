Médalliance
Coordination des professionnels de santé pour la prise en charge des urgences médicales
- Convention collective
- Personnel des cabinets médicaux
- Où
- Paris
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Medalliance coordonne des professionnels de santé pour la prise en charge des urgences médicales. Son cofondateur, Marc Gasser, dirige une équipe de 20 salariés, un effectif qui grandit vite avec une dizaine de nouveaux collaborateurs à chaque ouverture de site.
Le secteur médical impose des conditions de paie complexes : travail de nuit, astreintes, week-ends, jours fériés. Marc portait seul cette responsabilité, sans RH dédié. Sa priorité absolue : que les salaires soient versés à l'heure, sans exception, dans un domaine qui n'est pas son métier d'origine.
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion des spécificités horaires du secteur médical
Payfit prend en charge le travail de nuit, les astreintes, le travail du week-end et des jours fériés, propres au quotidien des paramédicaux de Medalliance. Marc Gasser souligne que Payfit "le gère très bien", ce qui lui évite des calculs manuels complexes à chaque cycle de paie.
Une équipe d’experts paie dédiée
Collecte des variables, génération des bulletins, déclarations sociales : Payfit opère l'intégralité du cycle de paie pour Medalliance chaque mois.
Marc valide. Payfit assume la conformité.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Moins de stress sur les paies
Le virement des salaires dans les temps était une source de pression permanente. Aujourd'hui, Marc sait que son équipe Payfit surveille et agit. Grâce à ça, il gagne en tranquillité d'esprit, mois après mois.
Du temps pour la croissance
En confiant sa paie à Payfit, Medalliance continue de grandir sans recruter de RH dédié, même en ouvrant régulièrement de nouveaux sites. Chaque nouvel arrivant est intégré sans friction administrative.
La priorité au cœur de métier
Libéré de la complexité administrative, Marc concentre son énergie sur ce qui compte : "faire la part belle aux paramédicaux". Et pour les questions RH du quotidien, Payfit AI répond en quelques secondes.
Médalliance en quelques chiffres
20 salariés
aux conditions de paie parmi les plus complexes du secteur médical
+ 10 salariés
intégrés à chaque ouverture de site, sans friction administrative
35h ou temps partiel
quel que soit le contrat, Payfit gère les variables, les majorations et les bulletins chaque mois
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