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Médalliance

Coordination des professionnels de santé pour la prise en charge des urgences médicales

Convention collective
Personnel des cabinets médicaux
Paris
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Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?

Medalliance coordonne des professionnels de santé pour la prise en charge des urgences médicales. Son cofondateur, Marc Gasser, dirige une équipe de 20 salariés, un effectif qui grandit vite avec une dizaine de nouveaux collaborateurs à chaque ouverture de site.

Le secteur médical impose des conditions de paie complexes : travail de nuit, astreintes, week-ends, jours fériés. Marc portait seul cette responsabilité, sans RH dédié. Sa priorité absolue : que les salaires soient versés à l'heure, sans exception, dans un domaine qui n'est pas son métier d'origine.

Leurs fonctionnalités préférées

La génération de la paie

La gestion des spécificités horaires du secteur médical

Payfit prend en charge le travail de nuit, les astreintes, le travail du week-end et des jours fériés, propres au quotidien des paramédicaux de Medalliance. Marc Gasser souligne que Payfit "le gère très bien", ce qui lui évite des calculs manuels complexes à chaque cycle de paie.

Autonomie

Une équipe d’experts paie dédiée

Collecte des variables, génération des bulletins, déclarations sociales : Payfit opère l'intégralité du cycle de paie pour Medalliance chaque mois.
Marc valide. Payfit assume la conformité.

Quels bénéfices ont-ils identifiés ?

Paie

Moins de stress sur les paies

Le virement des salaires dans les temps était une source de pression permanente. Aujourd'hui, Marc sait que son équipe Payfit surveille et agit. Grâce à ça, il gagne en tranquillité d'esprit, mois après mois.

Croissance

Du temps pour la croissance

En confiant sa paie à Payfit, Medalliance continue de grandir sans recruter de RH dédié, même en ouvrant régulièrement de nouveaux sites. Chaque nouvel arrivant est intégré sans friction administrative.

Priorité

La priorité au cœur de métier

Libéré de la complexité administrative, Marc concentre son énergie sur ce qui compte : "faire la part belle aux paramédicaux". Et pour les questions RH du quotidien, Payfit AI répond en quelques secondes.

"La paie, c'est pas du tout mon métier. Pour autant, ça reste ma responsabilité en tant que chef d'entreprise."

Marc Gasser

Cofondateur de Medalliance

Médalliance en quelques chiffres

20 salariés

aux conditions de paie parmi les plus complexes du secteur médical

+ 10 salariés

intégrés à chaque ouverture de site, sans friction administrative

35h ou temps partiel

quel que soit le contrat, Payfit gère les variables, les majorations et les bulletins chaque mois

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