Medalliance coordonne des professionnels de santé pour la prise en charge des urgences médicales. Son cofondateur, Marc Gasser, dirige une équipe de 20 salariés, un effectif qui grandit vite avec une dizaine de nouveaux collaborateurs à chaque ouverture de site.

Le secteur médical impose des conditions de paie complexes : travail de nuit, astreintes, week-ends, jours fériés. Marc portait seul cette responsabilité, sans RH dédié. Sa priorité absolue : que les salaires soient versés à l'heure, sans exception, dans un domaine qui n'est pas son métier d'origine.