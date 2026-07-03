Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Erys Group
Solutions de sécurité augmentée
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Après être passée par un cabinet comptable et d’autres logiciels de gestion d’entreprise, Mélissa, responsable RH, a engagé de nombreuses recherches et comparatifs parmi tous les autres logiciels présents sur le marché avant d’opter pour la solution PayFit. Mélissa utilise aujourd’hui PayFit de façon quotidienne afin de gérer les paies des trois entités gérées par ERYS Group.
Leurs fonctionnalités préférées
L'espace salarié
Ee qui concerne l’utilisation par les employés, Mélissa observe que les employés trouvent l’utilisation de la solution simple et fonctionnel, notamment quand il s’agit de poser des jours de congés ou de RTT. “Pas besoin d’une formation à proprement parlé comparé à d’autres logiciels”.
Le mode SaaS
Pour Mélissa, PayFit est très facile d’utilisation. Mais c’est surtout un logiciel qu’elle trouve facile d’accès et qu’elle peut utiliser partout où elle dispose d'une connexion internet, le tout, sans avoir besoin de posséder des connaissances préalables en droit social ou en paie.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de temps significatif
Grâce à la solution, elle estime gagner un temps précieux sur l'ensemble du processus de gestion de la paie. Mais le versement des salaires plus rapide fait selon elle également partie des points forts de PayFit : entre 5 et 6 jours pour plus de 180 collaborateurs.
Meilleure visibilité
Mélissa dispose d’une meilleure visibilité sur les paies, toutes les variables RH mais aussi sur les charges notamment grâce aux reportings comptables.
Simplicité d'utilisation
Enfin, la simplicité d’utilisation de PayFit lui a permis de se familiariser très rapidement et de pouvoir l’utiliser et exploiter pleinement toutes les possibilités offertes par la solution.
« PayFit nous a accompagnés sur des questions spécifiques à l'entrepreneuriat avant d'utiliser la solution. C'est rare et vraiment super. Ils ont aussi répondu aux diverses contraintes que nous pouvions avoir dans notre industrie. »
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins