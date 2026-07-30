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ReCom

Agence de conseil et prospection commerciale

Convention collectiveSYNTEC
Nombre d'employés15–149
SecteurHôtellerie
Lyon

Pourquoi a-t-il fait appel à nous ?

Conscient de l'importance des ressources humaines dès la création de ReCom, Jean-Michel, CEO souhaite offrir à ses salariés les meilleurs outils et processus. Son but ? Structurer son équipe et lui offrir des conditions de travail optimales. Pour son équipe, le sujet de la paie était parfois une source de frustration, il a dû rapidement trouver une solution. Il recherche alors une solution SIRH complète.

Ses fonctionnalités préférées

L’accompagnement par notre équipe Support

L’accompagnement par notre équipe Support

Guidé par le support, Jean-Michel génère la paie sans effort : il pose toutes ses questions à nos équipes, qui s'assurent de l’exactitude de la gestion de ses paies et de ses déclarations sociales.

L’espace salarié

L’espace salarié

Tous les employés disposent d’un espace sur lequel ils retrouvent leurs bulletins, font leurs demandes de congés et de notes de frais. Validés dans un second temps par les managers, ces variables (notes de frais, congés, absences) sont automatiquement intégrées à la paie du mois en cours.

« Pas besoin de beaucoup de mots pour exprimer à quel point la solution nous change la vie. Les avantages pour nous : simplicité, efficacité, et adoption par toute l’équipe ! »

Jean-Michel BerjaudCEO @ReCom

Quels bénéfices a-t-il identifiés ?

Gain de temps considérable

Gain de temps considérable

Déchargé de toutes ces tâches à faible valeur ajoutée et chronophages avant le passage sur PayFit (gestion de la DSN, pointage des bulletins, envoi des variables paie au comptable), Jean-Michel admet avoir gagné plusieurs jours par mois depuis son passage sur PayFit.

Transparence sur les éléments RH et paie

Transparence sur les éléments RH et paie

Il a non seulement gagné du temps en ne courant plus derrière les justificatifs et demandes de congés papiers, mais aussi en transparence. Les employés de ReCom disposent d'un espace pour faire leurs demandes et accéder à leurs documents.

Aucune erreur, tout est fait dans les délais. On a le sentiment d’avoir vraiment progressé, côté employeur comme côté équipe !

Jean-Michel BerjaudCEO @ReCom

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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