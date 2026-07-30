Conscient de l'importance des ressources humaines dès la création de ReCom, Jean-Michel, CEO souhaite offrir à ses salariés les meilleurs outils et processus. Son but ? Structurer son équipe et lui offrir des conditions de travail optimales. Pour son équipe, le sujet de la paie était parfois une source de frustration, il a dû rapidement trouver une solution. Il recherche alors une solution SIRH complète.