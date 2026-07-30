Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
ReCom
Agence de conseil et prospection commerciale
Pourquoi a-t-il fait appel à nous ?
Conscient de l'importance des ressources humaines dès la création de ReCom, Jean-Michel, CEO souhaite offrir à ses salariés les meilleurs outils et processus. Son but ? Structurer son équipe et lui offrir des conditions de travail optimales. Pour son équipe, le sujet de la paie était parfois une source de frustration, il a dû rapidement trouver une solution. Il recherche alors une solution SIRH complète.
Ses fonctionnalités préférées
L’accompagnement par notre équipe Support
Guidé par le support, Jean-Michel génère la paie sans effort : il pose toutes ses questions à nos équipes, qui s'assurent de l’exactitude de la gestion de ses paies et de ses déclarations sociales.
L’espace salarié
Tous les employés disposent d’un espace sur lequel ils retrouvent leurs bulletins, font leurs demandes de congés et de notes de frais. Validés dans un second temps par les managers, ces variables (notes de frais, congés, absences) sont automatiquement intégrées à la paie du mois en cours.
« Pas besoin de beaucoup de mots pour exprimer à quel point la solution nous change la vie. Les avantages pour nous : simplicité, efficacité, et adoption par toute l’équipe ! »
Quels bénéfices a-t-il identifiés ?
Gain de temps considérable
Déchargé de toutes ces tâches à faible valeur ajoutée et chronophages avant le passage sur PayFit (gestion de la DSN, pointage des bulletins, envoi des variables paie au comptable), Jean-Michel admet avoir gagné plusieurs jours par mois depuis son passage sur PayFit.
Transparence sur les éléments RH et paie
Il a non seulement gagné du temps en ne courant plus derrière les justificatifs et demandes de congés papiers, mais aussi en transparence. Les employés de ReCom disposent d'un espace pour faire leurs demandes et accéder à leurs documents.
Aucune erreur, tout est fait dans les délais. On a le sentiment d’avoir vraiment progressé, côté employeur comme côté équipe !
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins