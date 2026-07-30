Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
ZACK
Plateforme de revente de produits reconditionnés
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Avant PayFit, la paie était pour Pierre-Emmanuel, le CEO de ZACK, une véritable corvée. Échange de mails interminables avec l’expert comptable, erreurs récurrentes, lenteur du processus d’onboarding des nouveaux employés, autant d’éléments qui l’ont décidé à passer chez PayFit.
Leurs fonctionnalités préférées
L'onboarding employé
Avec PayFit, l'onboarding employé prend deux petites minutes et la grosse différence aussi c'est qu'on fait participer l'employé. Le nouvel employé renseigne ses informations en arrivant, directement sur PayFit.
Les alertes et rappels
Pierre-Emmanuel trouve la plateforme interactive et éducative grâce notamment aux petites alertes PayFit qui lui permettent de maîtriser de plus en plus de notions concernant la paie. Mais surtout, il ne manque plus aucune de ses échéances paie et RH.
L'accompagnement de notre équipe Support
Mais ce qu’il apprécie le plus, c’est l’aide et la réactivité de nos experts en paie qui l’ont énormément aidé sur de nombreux sujets notamment pour l’obtention du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) pour ZACK.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Gain de temps
Que ce soit sur les arrivées de nouveaux collaborateurs, l'ajout de variables de paie ou ses démarches administratives, Pierre-Emmanuel admet avoir gagné un temps considérable.
Plus d'autonomie
Il ne dépend plus de son comptable : désormais, toutes ces informations RH sont à portée de main à n'importe quel moment et n'importe où.
Ce n’est pas juste une plateforme qui agit de manière autonome, il y a vraiment des humains derrière et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins