ZACK

Créée en 2010, ZACK simplifie le processus de revente de produits Apple pour les particuliers et les entreprises. Chargée de faire gagner du temps, l’entreprise se charge de tout évitant ainsi aux revendeurs d’avoir à se soucier de l’aspect logistique derrière la vente (fixation du prix, négociation, livraison).

ZACK & PayFit

Avant PayFit, la paie était pour Pierre-Emmanuel une véritable corvée, tout comme la gestion de l’arrivée de nouveaux employés. Échange de mails interminables avec l’expert comptable, erreurs récurrentes, lenteur du processus d’onboarding des nouveaux employés, autant d’éléments qui l’ont décidé à passer chez PayFit.

Avec PayFit, “l'onboarding employé prend deux petites minutes et la grosse différence aussi c'est qu'on fait participer l'employé”. Le nouvel employé renseigne ses informations en arrivant, directement sur PayFit. Pierre-Emmanuel ajoute que la plateforme est “interactive et éducative” grâce notamment aux petites alertes PayFit qui lui permettent de maîtriser de plus en plus de notions concernant la paie.