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Fondation Agir Contre l'Exclusion

Association oeuvrant contre l’exclusion, la discrimination et la pauvreté

Convention collectiveSYNTEC
Nombre d'employés1-20
SecteurAssociations
Paris

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Avant PayFit, la Fondation avait complètement internalisé son système de gestion de la paie, ce qui conduisait assez souvent à des erreurs sur les fiches de paie. La complexité d’un sujet comme celui de la paie et les difficultés techniques rencontrées avec la gestion internalisée, ont mené Olivier à confier la gestion de la paie de la Fondation chez PayFit.

Leurs fonctionnalités préférées

L'espace salarié

L'espace salarié

L’utilisation de PayFit représente un avantage pour les salariés qui sont ravis de pouvoir accéder quand ils le souhaitent à leurs documents personnels et et de pouvoir échanger rapidement avec leur manager pour les demandes de congés, absences, RTT, et les ajouts de notes de frais.

Les alertes et rappels

Les alertes et rappels

Grâce aux petites alertes et aux rappels mensuels, PayFit offre à Olivier une maîtrise totale de ses paies. Il ne manque aucune de ses échéances paie et RH.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Fiabilité des paies

Fiabilité des paies

Avec des mises à jour conventionnelles hebdomadaires, les paies d'Olivier sont toujours justes.

Plus d'autonomie

Plus d'autonomie

Il ne dépend plus de son comptable : désormais, toutes ces informations RH sont à portée de main à n'importe quel moment et n'importe où.

Nous avons choisi PayFit pour la simplicité de l'outil et sa robustesse.

Olivier FournierDirecteur des Ressources Humaines @FACE

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X2

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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