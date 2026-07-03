Avant PayFit, la Fondation avait complètement internalisé son système de gestion de la paie, ce qui conduisait assez souvent à des erreurs sur les fiches de paie. La complexité d’un sujet comme celui de la paie et les difficultés techniques rencontrées avec la gestion internalisée, ont mené Olivier à confier la gestion de la paie de la Fondation chez PayFit.