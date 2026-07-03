Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Fondation Agir Contre l'Exclusion
Association oeuvrant contre l’exclusion, la discrimination et la pauvreté
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Avant PayFit, la Fondation avait complètement internalisé son système de gestion de la paie, ce qui conduisait assez souvent à des erreurs sur les fiches de paie. La complexité d’un sujet comme celui de la paie et les difficultés techniques rencontrées avec la gestion internalisée, ont mené Olivier à confier la gestion de la paie de la Fondation chez PayFit.
Leurs fonctionnalités préférées
L'espace salarié
L’utilisation de PayFit représente un avantage pour les salariés qui sont ravis de pouvoir accéder quand ils le souhaitent à leurs documents personnels et et de pouvoir échanger rapidement avec leur manager pour les demandes de congés, absences, RTT, et les ajouts de notes de frais.
Les alertes et rappels
Grâce aux petites alertes et aux rappels mensuels, PayFit offre à Olivier une maîtrise totale de ses paies. Il ne manque aucune de ses échéances paie et RH.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Fiabilité des paies
Avec des mises à jour conventionnelles hebdomadaires, les paies d'Olivier sont toujours justes.
Plus d'autonomie
Il ne dépend plus de son comptable : désormais, toutes ces informations RH sont à portée de main à n'importe quel moment et n'importe où.
Nous avons choisi PayFit pour la simplicité de l'outil et sa robustesse.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X2
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins