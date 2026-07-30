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Kaïbee

Cabinet de conseil IT

Convention collectiveSYNTEC
Nombre d'employés15–149
SecteurHôtellerie
Paris, Lyon, Bordeaux & Nantes

Pourquoi ont-il fait appel à nous ?

Auparavant, la paie chez Kaïbee était gérée par un cabinet de comptabilité. Coûteux, lent et n’offrant aucune visibilité à Remy Baud et Pierre L'Hopitalier, cofondateurs de Kaïbee, ils décident de changer de prestataire.

Leurs fonctionnalités préférées

L’espace collaborateur

L’espace collaborateur

Grâce à PayFit, tous les collaborateurs de Kaïbee gagnent en autonomie en ayant accès directement à la solution PayFit. En plus de supprimer les frictions administratives, cela permet à toute l'équipe de gagner en autonomie et en sérénité.

Intégration avec les outils de mutuelle, titre restaurant et plannings

Intégration avec les outils de mutuelle, titre restaurant et plannings

Kaïbee fait confiance à PayFit mais également à ses partenaires, tels qu'Alan ou Swile. L'intégration de ces outils au sein de la solution PayFit permet à Christelle d'être toujours plus efficace et réactive au quotidien.

La gestion des congés et absences

La gestion des congés et absences

Autrefois compliqués à gérer, Christelle n'a désormais plus qu'à remplir des variables dans la solution PayFit pour gérer les arrêts maladie des salariés de Kaïbee. Elle gagne ainsi du temps et peut voir en un coup d'œil qui est absent dans l'entreprise.

Quels bénéfices ont-il identifiés ?

Centralisation des données

Centralisation des données

PayFit ne se contente pas de gérer la paie, sa solution intègre la gestion des Ressources Humaines. Les dirigeants de Kaïbee bénéficient donc d'une véritable plateforme tout-en-un

Gain de temps

Gain de temps

Avant d'utiliser PayFit, Christelle passait un temps considérable sur chaque bulletin de paie. Il fallait constamment vérifier qu'il n'y ait aucune erreur, si bien que les allers-retours avec son expert-comptable n'en finissaient plus.

Meilleure productivité 

Meilleure productivité 

Depuis le passage sur PayFit, Christelle peut vérifier toutes les données en direct et réduire les erreurs. Les cofondateurs estiment même que leur productivité a été multipliée par 4 depuis qu'ils ont opté pour la solution PayFit.

Avec PayFit, on est tellement accompagnés à chaque pas qu’au bout d’un moment on ne se pose plus de question. Avoir quelqu’un qui réponde constamment à nos questions était vraiment important.

Remy BaudCofondateur @Kaïbee

Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres

X4

en productivité depuis leur passage sur PayFit

Zéro

erreur au moment de l’édition des fiches de paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

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