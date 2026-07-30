Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Kaïbee
Cabinet de conseil IT
Pourquoi ont-il fait appel à nous ?
Auparavant, la paie chez Kaïbee était gérée par un cabinet de comptabilité. Coûteux, lent et n’offrant aucune visibilité à Remy Baud et Pierre L'Hopitalier, cofondateurs de Kaïbee, ils décident de changer de prestataire.
Leurs fonctionnalités préférées
L’espace collaborateur
Grâce à PayFit, tous les collaborateurs de Kaïbee gagnent en autonomie en ayant accès directement à la solution PayFit. En plus de supprimer les frictions administratives, cela permet à toute l'équipe de gagner en autonomie et en sérénité.
Intégration avec les outils de mutuelle, titre restaurant et plannings
Kaïbee fait confiance à PayFit mais également à ses partenaires, tels qu'Alan ou Swile. L'intégration de ces outils au sein de la solution PayFit permet à Christelle d'être toujours plus efficace et réactive au quotidien.
La gestion des congés et absences
Autrefois compliqués à gérer, Christelle n'a désormais plus qu'à remplir des variables dans la solution PayFit pour gérer les arrêts maladie des salariés de Kaïbee. Elle gagne ainsi du temps et peut voir en un coup d'œil qui est absent dans l'entreprise.
Quels bénéfices ont-il identifiés ?
Centralisation des données
PayFit ne se contente pas de gérer la paie, sa solution intègre la gestion des Ressources Humaines. Les dirigeants de Kaïbee bénéficient donc d'une véritable plateforme tout-en-un
Gain de temps
Avant d'utiliser PayFit, Christelle passait un temps considérable sur chaque bulletin de paie. Il fallait constamment vérifier qu'il n'y ait aucune erreur, si bien que les allers-retours avec son expert-comptable n'en finissaient plus.
Meilleure productivité
Depuis le passage sur PayFit, Christelle peut vérifier toutes les données en direct et réduire les erreurs. Les cofondateurs estiment même que leur productivité a été multipliée par 4 depuis qu'ils ont opté pour la solution PayFit.
Avec PayFit, on est tellement accompagnés à chaque pas qu’au bout d’un moment on ne se pose plus de question. Avoir quelqu’un qui réponde constamment à nos questions était vraiment important.
Ce que leur apporte PayFit en quelques chiffres
X4
en productivité depuis leur passage sur PayFit
Zéro
erreur au moment de l’édition des fiches de paie
50%
de procédures administratives à gérer en moins