Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Cadre Vert : les bénéfices du module de gestion des entretiens
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Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Avant de passer chez PayFit, la gestion des entretiens chez Cadre Vert était laborieuse, chronophage, voire pénible. Tout se faisait sur papier et sur Excel. Résultat : cela entraînait une disparité de l'information.
En 2020, Baptiste Sené, responsable administratif et financier, a décidé de s'appuyer sur le module de gestion des entretiens de PayFit. Quelles sont les principales raisons ?
- Le module est directement intégré au logiciel de paie et RH
- Il lui permet d'avoir notamment accès à des trames d'entretiens pour les managers et les collaborateurs
- Baptiste a accès à l'intégralité des entretiens, au fil de la vie du salarié.
"L'intérêt de passer par PayFit pour faire ce type d’entretien est d’avoir une solution déjà intégrée au logiciel. Cela évite d’avoir une disparité d’outils et d’avoir tout de manière centralisée."
Leurs fonctionnalités préférées
La personnalisation des trames d'entretiens
Que ce soit pour les entretiens annuels ou hebdomadaires, plusieurs trames sont proposées et peuvent être totalement personnalisables. Pour Baptiste, c'est un réel gain de temps et d'énergie.
La programmation des relances
Pour assurer le bon déroulement d'une campagne d'entretiens, Baptiste programme des relances auprès des managers. Cela lui permet de diminuer sa charge mentale liée à cette période RH clé, car il n'a plus besoin de vérifier manuellement qui n'a pas encore réalisé son entretien.
Le suivi des campagnes d'entretiens
Le module permet d'avoir une vision d'ensemble d'une campagne d'entretiens : nombre de participants, évaluateur, taux de complétion, statut... En un coup d'oeil, Baptiste peut suivre l'avancée d'une campagne, et même avoir à accès à tout l'historique des années précédentes.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Gain de temps considérable
La centralisation des outils RH et paie permet à Baptiste de gagner un temps fou. Le module de gestion des entretiens, accessible depuis son espace PayFit, lui permet d'avoir toutes les informations à portée de main, de manière simple et claire.
Un engagement plus fort des salariés
Grâce aux entretiens "one-to-one", Baptiste a observé que ce moment d'échange permet aux managers d'être acteurs dans le climat social de Cadre Vert. Les collaborateurs se sentent eux, plus intégrés et plus considérés dans la vie de l'entreprise.
« Aujourd’hui, le module de gestion des entretiens individuels me permet d’avoir une trame d’entretien à ma disposition, mais aussi à la disposition des salariés, dans l’optique de gagner du temps. »