Avant de passer chez PayFit, la gestion des entretiens chez Cadre Vert était laborieuse, chronophage, voire pénible. Tout se faisait sur papier et sur Excel. Résultat : cela entraînait une disparité de l'information.

En 2020, Baptiste Sené, responsable administratif et financier, a décidé de s'appuyer sur le module de gestion des entretiens de PayFit. Quelles sont les principales raisons ?

- Le module est directement intégré au logiciel de paie et RH

- Il lui permet d'avoir notamment accès à des trames d'entretiens pour les managers et les collaborateurs

- Baptiste a accès à l'intégralité des entretiens, au fil de la vie du salarié.