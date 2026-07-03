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Cadre Vert : les bénéfices du module de gestion des entretiens

Agence de design végétal

Convention collectiveSecteur tertiaire
Nombre d'employés1-20
SecteurDesign végétal
Reims

Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?

Avant de passer chez PayFit, la gestion des entretiens chez Cadre Vert était laborieuse, chronophage, voire pénible. Tout se faisait sur papier et sur Excel. Résultat : cela entraînait une disparité de l'information.

En 2020, Baptiste Sené, responsable administratif et financier, a décidé de s'appuyer sur le module de gestion des entretiens de PayFit. Quelles sont les principales raisons ?

- Le module est directement intégré au logiciel de paie et RH

- Il lui permet d'avoir notamment accès à des trames d'entretiens pour les managers et les collaborateurs

- Baptiste a accès à l'intégralité des entretiens, au fil de la vie du salarié.

"L'intérêt de passer par PayFit pour faire ce type d’entretien est d’avoir une solution déjà intégrée au logiciel. Cela évite d’avoir une disparité d’outils et d’avoir tout de manière centralisée."

Baptiste SenéResponsable administratif et financier

Leurs fonctionnalités préférées

La personnalisation des trames d'entretiens

La personnalisation des trames d'entretiens

Que ce soit pour les entretiens annuels ou hebdomadaires, plusieurs trames sont proposées et peuvent être totalement personnalisables. Pour Baptiste, c'est un réel gain de temps et d'énergie.

La programmation des relances

La programmation des relances

Pour assurer le bon déroulement d'une campagne d'entretiens, Baptiste programme des relances auprès des managers. Cela lui permet de diminuer sa charge mentale liée à cette période RH clé, car il n'a plus besoin de vérifier manuellement qui n'a pas encore réalisé son entretien.

Le suivi des campagnes d'entretiens

Le suivi des campagnes d'entretiens

Le module permet d'avoir une vision d'ensemble d'une campagne d'entretiens : nombre de participants, évaluateur, taux de complétion, statut... En un coup d'oeil, Baptiste peut suivre l'avancée d'une campagne, et même avoir à accès à tout l'historique des années précédentes.

Quels bénéfices ont-ils identifiés ?

Gain de temps considérable

Gain de temps considérable

La centralisation des outils RH et paie permet à Baptiste de gagner un temps fou. Le module de gestion des entretiens, accessible depuis son espace PayFit, lui permet d'avoir toutes les informations à portée de main, de manière simple et claire.

Un engagement plus fort des salariés

Un engagement plus fort des salariés

Grâce aux entretiens "one-to-one", Baptiste a observé que ce moment d'échange permet aux managers d'être acteurs dans le climat social de Cadre Vert. Les collaborateurs se sentent eux, plus intégrés et plus considérés dans la vie de l'entreprise.

« Aujourd’hui, le module de gestion des entretiens individuels me permet d’avoir une trame d’entretien à ma disposition, mais aussi à la disposition des salariés, dans l’optique de gagner du temps. »

Baptiste SenéResponsable administratif et financier

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