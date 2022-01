Le Slip Français

Le Slip Français est une marque de vêtements, majoritairement de sous-vêtements, 100% Made In France. Le défi de la marque est de réaliser l'intégralité de sa production en France. Aujourd'hui Le Slip Français a ouvert 7 boutiques en France et compte plus de 100 salariés. Charles est le comptable général du Slip Français depuis septembre 2016 et gère l'administratif au quotidien, la gestion de la fiscalité et le social.

Le Slip Français & PayFit

Avant de rejoindre l'aventure du Slip Français, Charles a travaillé 2 ans en cabinet comptable où il touchait au sujet de la paie de manière quotidienne. Quand il est arrivé au Slip Français ce n'était pas un sujet qui lui faisait peur mais il sentait qu'une évolution était nécessaire. La paie était gérée par un expert-comptable en interne, à qui cela prenait environ 2 jours par mois de générer les fiches de paie. PayFit a réussi à proposer au Slip Français un outil à coût moindre, qui répondait à leur besoin de flexibilité face à la croissance salariale de l'entreprise. La maitrise des données administratives et la gestion des déclarations sociales ont aussi été des éléments décisifs pour Charles. Aujourd'hui Charles passe "une demi-journée de l'élaboration de la paie jusqu'au virement du salaire, vérification comprise."